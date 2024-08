Friday, 30 August 2024, 20:31 HKT/SGT Share: 同仁堂國藥宣佈2024年中期業績 - 多維協同發力 為高質量發展蓄勢賦能

香港, 2024年8月30日 - (亞太商訊) — 北京同仁堂國藥有限公司(「同仁堂國藥」或「公司」,股份代號:3613.HK)欣然公佈公司及其附屬公司(統稱為「集團」)截至2024年6月30日止六個月(「本期內」)之未經審計業績。 2024年上半年,面對港元匯率持續高企、消費模式轉變、港澳地區零售業疲弱等挑戰,集團積極應對,從產品、營銷、研發、生產等維度同步發力,保障了業務經營的平穩運行,市場領先地位持續鞏固。本期內,集團實現收入664.5百萬港元,淨利潤240.3百萬港元,擁有人應佔利潤219.8百萬港元,每股盈利0.26港元。 分市場來看,本期內,集團進一步充實產品矩陣、優化零售市場佈局,中國香港市場實現收入333.8百萬港元,零售終端達30家,較上年淨增加3家。境外市場(除中國香港市場)方面,集團加速品牌市場拓展,穩步推進國際化進程,取得收入214.4百萬港元。此外,集團於中國內地市場實現收入116.3百萬港元。 科技創新動能充足 生產研發再獲新突破 科技的發展為中醫藥發展提供了新的技術支撐和發展思路。本期內,集團以科技創新為驅動力,賦能生產的智能化升級以及產品的卓越與創新,為未來發展積蓄新動能,助力中醫藥傳承創新。 產品質量是企業的生命線。在生產端,集團大埔生產研發基地始終秉承著嚴謹的作風,嚴格流程管控,順利通過中國香港GMP、ISO22000認證,產品質量獲得認可。此外,為進一步提高產品的成本競爭力,集團加強生產佈局改造升級,提高生產機械化、自動化程度,有效降低生產成本的同時提升產能,保障了產品市場供應。 在產品端,集團發力研發,積極豐富產品矩陣,加速科研成果轉化。本期內,集團已完成多款新註冊中成藥及保健食品的生產工作,包括桂枝茯苓丸、靈芝薑黃複方活血安神膠囊、枸杞咖啡、紅參咖啡及破壁靈芝孢子巧克力,亦計劃開展芪藥丸及金水六君煎顆粒的投產工作。今年4月,集團研發的當歸補血顆粒獲取中國香港中醫藥管理委員會頒發的中成藥註冊證書(HKC-18604),進一步豐富集團的產品組合。今年5月,集團「一種祛斑美白產品及其製備方法、用途」的發明專利(專利號:ZL 2023 1 1206874.8)成功獲得中國國家知識產權局授權,並已應用於同仁堂保齡中式抗衰老NMN系列產品中。 在傳承及發展傳統中醫藥服務的同時,集團亦不斷拓展健康概念新領域。本期內,集團與紐西蘭鹿業局簽署關於鹿產品的新型健康功能食品推廣支援的諒解備忘錄,協助雙方合作開發、註冊和銷售工作。集團將充分發掘自體品牌及中藥優勢,結合紐西蘭鹿茸原產地資源優勢,加速紐西蘭鹿產品研發及產業鏈佈局,不斷邁向健康新領域。 未來,集團將繼續加強與香港大學、香港浸會大學、美國加州大學等國際知名院校及研究機構的合作,對同仁堂安宮牛黃丸、靈芝類產品及同仁牛黃清心丸等重點品種開展安全性和作用機理等研究,進一步擴大科研成果,為未來產品進入海外主流市場提供可靠的科學依據。集團秉承著更上等、純潔、道地的最高級傳統藥材標準,匯聚非遺文化精粹和精湛工藝,以及嚴格精心製作,充分體現北京同仁堂「炮製雖繁必不敢省人工,品味雖貴必不敢減物力」古訓,為消費者帶來更好的健康價值的同時,也將為集團提供更強大的增長動能。 市場拓展有序推進 多元營銷強化品牌效應 在市場拓展方面,集團一方面不斷推出新品,鞏固並擴大市場份額。本期内推出同仁堂仙齡、保齡中式抗衰老NMN系列產品、桂枝茯苓丸、活絡油等新產品,產品覆蓋範圍持續拓寬。與此同時,集團亦進一步擴大中國香港零售市場,在中國香港北角、旺角及西九龍共新設三家零售終端,同時北角及西九龍店提供中醫診療服務,以觸達更多消費人群。 在產品營銷方面,集團積極加大市場營銷力度,提升產品知名度。特別是針對同仁堂安宮牛黃丸、破壁靈芝孢子粉膠囊及同仁牛黃清心丸等「大品種」產品,集團通過全媒體渠道,進行品牌和產品的推廣及宣傳,同時結合特定節日及主題,打造消費熱點。不僅如此,集團亦積極推進線上及線下渠道的開發,不斷擴充銷售渠道,滿足後疫情時代的商業模式。 在品牌宣傳方面,集團充分利用參加大型活動的契機,加大投入宣傳力度,加速品牌市場拓展。本期內,集團作為北京同仁堂國際化發展的重要窗口,參與2024年烏鎮健康大會,展出集團王牌產品及多元化新產品。在積極踐行「一帶一路」倡議的同時,帶領老字號走向世界,融入國際舞台。通過「引進來」「走出去」弘揚博大精深的中醫藥文化,進一步將中國健康智慧傳播至全球,惠及更多人。 另外,集團還通過公益活動等方式,提示品牌形象和影響力。在海外,集團積極號召在境外設有中醫診療服務的零售終端,通過開展中醫義診活動,實行「以醫帶藥」,助力品牌發展。在中國香港,集團全力支持及參與社會公益活動,向社會及公眾展示集團「同修仁德,濟世養生」的企業精神。並經由服務及產品,將同仁堂品牌、產品及中醫診療服務深入到社區中,在傳播同仁堂文化的同時,推動社區居民的健康生活方式。 未來展望 經濟及社會的持續發展、社會人口老齡化趨勢的加劇以及居民健康意識的不斷增強,將驅動醫藥消費市場不斷擴容。中醫藥作為醫藥產業的重要組成部分,在全球市場顯示出巨大的發展潛力。 未來,集團將持續加強研發創新,擴大自有產品矩陣,如靈芝產品系列、抗衰老系列產品等等,打造多元化增長引擎,推動實現高質量發展轉型。同時,集團亦專注於業務發展,通過強化新零售佈局、加速新產品上市、持續推動同仁堂重點產品在越南註冊、創新業務模式,強化自身核心競爭優勢,以發展新質生產力為引擎,實現集團業務規模的持續增長。



