匯聚科技有限公司公佈截至二零二四年六月三十日止中期業績



香港, 2024年8月30日 - (亞太商訊) — 匯聚科技有限公司（「匯聚科技」，股份代號：1729，連同其子公司合稱「集團」）欣然宣布集團截至二零二四年六月三十日止六個月（「本中期期間」）的中期財務業績。 於本中期期間，由於借貸成本居高不下及財政支持撤銷等因素，及地緣政治局勢緊張和經濟割裂加劇帶來的影響，全球經濟擴張步伐緩慢。儘管如此，本集團仍積極尋求可使其現有業務組合趨向多元化、拓寬收入來源及為本公司股東提升價值的潛在投資機會，從而改善本集團的業務營運及財務狀況。其中，受惠於AI熱潮，數據中心分部及特種線分部於本中期期間的收益分別大幅增長16.6%及93.6%，盈利能力相對改善。而隨著本集團在醫療設備電線業務投放更多關注及精力，以及兩座新廠房的建成，大大拓展了醫療設備電線產品的產能及研發能力，該分部收益亦大幅增加166.0%；同時，本集團已於二零二四年七月完成投資兩間醫療及保健相關公司。由於該等分部帶動利潤率轉佳，電纜及電線的整體盈利能力亦有所改善。同時，網絡電線分部的海外訂單持續改善，於本中期期間，該分部收益增加25.1%。 综上，集團於本中期期間錄得的收益為2,666.1百萬港元，較截止二零二三年九月三十日止六個月期間*（「上一個中期期間」）的2,626.7百萬港元增加39.4百萬港元或1.5%。本中期期間的經營溢利為309.2百萬港元，較上一個中期期間的235.1百萬港元增加74.1百萬港元或31.5%，而本中期期間的經營利潤率則由9.0%上升至11.6%。經營溢利增加主要歸因於產品組合變動；醫療設備、數據中心及特種線分部的收益上升，而三個市場分部都具有較佳的利潤率；及服務器分部收益及利潤率下降。 於本中期期間，集團每股基本盈利為10.4港仙，較上一個中期期間的7.8港仙增加33.3%。本公司董事會欣然宣派中期股息每股1港仙，總額約為19.5百萬港元。 業務回顧 集團各個業務分部的營業額的分布如下: 業務分部 收益（百萬港元） 收益占比 截至二零二四年 六月三十日止 六個月 截至二零二三年 九月三十日止 六個月 變化 截至二零二四年 六月三十日止 六個月 截至二零二三年 九月三十日止 六個月 電線組件 數據中心 564.4 484.1 16.6% 21.2% 18.4% 電訊 286.5 348.6 -17.8% 10.7% 13.3% 醫療設備 386.0 145.1 166.0% 14.5% 5.5% 工業設備 21.3 12.8 66.4% 0.8% 0.5% 汽車 68.4 69.5 -1.6% 2.6% 2.7% 數字電線 網絡電線 614.7 491.2 25.1% 23.0% 18.7% 特種電線 111.5 57.6 93.6% 4.2% 2.2% 服務器 613.3 1,017.8 -39.7% 23.0% 38.7% 總計 2,666.1 2,626.7 1.5% 100% 100% 數據中心分部 AI的興起帶動了本集團數據中心業務的增長及發展。於本中期期間，由於服務器升級，數據中心分部的收益由上一個中期期間的484.1百萬港元增加80.3百萬港元或16.6%至本中期期間的564.4百萬港元，盈利能力相對改善。該分部的訂單於本中期期間維持於較高的出貨水平， 並繼續是電線組件業務下最高收益的分部。 電訊分部 於本中期期間，該分部錄得的收益为286.5百萬港元，較上一個中期期間的348.6百萬港元减少17.8%。電訊分部的主要客戶位於中國，收益下跌的主要原因為對比上一個中期期間，本中期期間受到中國農曆新年假期影響。 醫療設備分部 於本中期期間，本集團在醫療設備電線業務投放了更多關注及精力，繼續擴大其醫療設備客戶群，並於本中期期間加強其研發能力。在去年，受惠於昆山匯聚及江西匯聚兩座新廠房建成，以及拓展醫療設備電線產品的產能及研發能力，醫療設備分部於本中期期間的收益大幅增加至386.0百萬港元，較上一個中期期間的145.1百萬港元增加240.9百萬港元或166.0%。 工業設備分部 儘管全球經濟復甦步伐較預期慢，不同國家之間仍然存在分歧，加之高利率抑制了經濟活動，本集團的工業設備分部仍略有改善。工業設備分部的收益由上一個中期期間的12.8百萬港元增加66.4%至本中期期間的21.3百萬港元。 汽車分部 汽車分部於本中期期間的收益為68.4百萬港元，較上一個中期期間的收益69.5百萬港元輕微减少1.6%。受地緣政治及贸易戰影響，汽車配線產品於本中期期間的銷售訂單維持於較低水平。然而，本集團仍然相信，汽車配線產品有助本集團為其客戶提供更廣泛的產品組合。為把握電動汽車市場蓬勃發展帶來的機遇，本集團新的全資附屬公司Linkz Cables Mexico, S. de R.L. de C.V.（「Linkz Mexico」）已在墨西哥成立，以增加其於中國及亞洲以外市場的市場份額。 網絡電線分部 即使不同國家之間的分歧、戰爭、利率高企、美元走強及通脹偏高等眾多負面因素仍然存在，但網絡電線分部的海外訂單持續改善。網絡電線於本中期期間的收益為614.7百萬港元，較上 一個中期期間的491.2百萬港元增加123.5百萬港元或25.1%。銅價上漲反映市場需求持續改善。Linkz Mexico成立後，亦有助增加其於美國及墨西哥市場的市場份額。 特種線分部 與數據中心分部一樣，Al亦刺激特種線分部的高速电缆增長及發展。特種線於本中期期間的收益為111.5百萬港元，較上一個中期期間的57.6百萬港元顯著增加53.9百萬港元或93.6%。高速電纜亦帶動利潤率轉佳，為本集團的整體盈利能力帶來裨益。 服務器分部 於本中期期間，服務器的收益為613.3百萬港元，較上一個中期期間的1,017.8百萬港元减少39.7%。經過去年底新產品出貨高峰期之後，今年出現關鍵部件供應短缺的問題，導致部分訂單需要改期。 展望 展望未來，就不利因素而言，地緣政治局勢緊張、高利率持續抑制全球經濟活動。根據「國際貨幣基金組織」於二零二四年發佈的 《世界經濟展望》最新預測，於二零二三年全球經濟增長估計為3.2%，而預期於二零二四年及二零二五年將持續保持相同步伐。五年後全球經濟增長的最新預測為3.1%，處於近幾十年來的最低水平。而就利好因素而言，隨著勞動力參與率提高，通脹下降速度可能較預期中快，致使各國央行可推出寬鬆計劃，提振經濟活動。人工智能及較預期更強的結構性改革可帶動生產力。儘管本集團正面對宏觀經濟環境中的相關挑戰及困難，管理層仍對其未來業務充滿信心。在立訊集團的支持下，本集團在產品製造能力及財務實力方面具有優勢。本集團將繼續發展戰略性業務及市場，鞏固其業務基礎並於經濟低迷時期取得驕人業績。 集團認為，中國持續加快5G技術研發，以及疫情導致的社會新常態，包括居家工作及網絡會議等，預計將帶動電線組件產品及電訊分部的需求，因此，管理層對5G相關業務充滿信心。另一方面，考慮到汽車及電動汽車市場的蓬勃發展，本集團相信，汽車線束產品有助本集團為其客戶提供更廣泛的產品組合，並通過豐富本集團的業務組合及拓展其獨特的客戶群，踏足新業務領域。為此，集團已於墨西哥設立一間新的全資附屬公司Linkz Mexico，以增加其於中國及亞洲以外市場的市場份額。新廠房預期可於二零二四年下半年投產。新工廠將生產數字電線及汽車配線產品。此乃「中國加一」策略，可保護供應鏈及出口市場免受地緣政治緊張局勢及不可預見的中斷影響，令集團能夠抓緊這一代5G網絡來臨及汽車市場所帶來的市場機遇。 此外，世界各地公司的雲技術使用率的不斷增加有望推動數據中心的發展。同時，5G發展將推動大數據、物聯網、網絡遊戲及雲平台視頻流的應用。為把握巨大的市場潛力，本集團已拓展其業務至服務器業務，所提供的產品主要應用於數據中心。考慮到(i)中國正積極開展投資活動以建設數字基礎設施；(ii)中國製造商由於地緣政治關係而繼續提高本土供應鏈的比重；及(iii)立訊精密擁有廣泛的技術知識及良好的客戶關係，本集團對市場的潛在需求持樂觀態度。同时，Al的興起，帶動本集團服務器及數據中心分部業務的增長及發展。然而，地緣經濟割裂持續加劇，貨物、資本及人員流動的障礙不斷增加，供應鏈逐漸出現供應問題。這些都為本集團的業務運作帶來了挑戰。本集團將盡最大努力尋找任何業務方案，以應對當前經濟環境以及全球複雜地緣政治關係，並繼續加大及鞏固服務器業務的發展。 就醫療設備分部而言，集團預計醫療設備電線的需求將繼續為集團本年度的醫療設備電線訂單帶來正面影響。為此，集團已成立兩間全資附屬公司，分別為匯聚智能科技（昆山）有限公司及江西匯聚精密工業有限公司，以拓展醫療設備電線產品的產能及研發能力。此外，本集團已於二零二四年七月完成投資兩間醫療及保健相關公司。一間為具備逾30年良好營運紀錄的Cosmic M.E. Inc.（「CME」），於其股份認購後已成為本公司之附屬公司。其從事開發、生產及銷售電子醫療工具以及其他醫療設備及器材的業務。本集團相信，該認購將使其能利用CME的廣泛專業知識及現有生產設施，即時為其現有及新客戶提供可靠及優質醫療產品，並為雙方就醫療相關產品於研發、生產能力及全球市場擴展方面的發展帶來協同效應。另一間為Valkyrie Industries Limited （「Valkyrie」），本公司透過股份認購有權控制其16.75%股份。Valkyrie為一間總部設於英國的初創企業，於觸控及虛擬實境術技方面擁有長達七年的專業經驗。其已開發能為用戶於虚擬仿真場景中創造重量、反抗力及助力的觸控科技，並已獲得專利權。該項科技結合體適能、健康及游戏，以改善龐大游戏市場的人體表現及神經肌肉復元。本集團認為，Valkyrie的科技將為本集團拓展其產品組合帶來機遇，令集團業務更趨多元化，並擴闊其特定客戶群的收入來源。此外，新的聯絡處Time Interconnect America Inc. 已自二零二四年七月起在里地牙哥成立，以抓住更多醫療相關市場的商機。展望未來，考虑到醫療設備市場的需求不斷增長，本集團相信該分部將保持其動態增長速度。本集團將在此分部投放更多關注及精力，繼續擴大其醫療設備客戶群，並加強其研發能力。 憑藉中國政府的「東數西算」政策，立訊精密將發揮立訊集團的平台優勢及市場地位，為本公司引入策略資源，進一步增強本公司在其市場上的持續增長潛力及核心競爭力，使本公司戰略發展成為全方位的網絡解決方案及基礎設施供應商，為股動創造更大的價值。對此，立訊精密正在對本公司的經營及財務狀況進行戰略檢討，並積極探索本公司內生性及外延式增長和發展的商機。本公司相信，在立訊精密的支持下，本集團將於未來創造更多更多的可能性。 - 完 - 關於匯聚科技有限公司 匯聚科技有限公司是一家信譽卓著的定制電線互連方案供應商，在行業擁有超過30年經驗。 總部設於香港，並於中華人民共和國上海、蘇州、江西及惠州以及日本及墨西哥擁有生產設施。集團目前製造及供應各種銅纜和光纜電線組件、數字電線產品、醫療產品及服務器產品均根據個別客戶夥伴的詳述規格及設計而生產。產品已使用在包括電訊、數據中心、工業設備、醫療設備、汽車配線、數字電線及服務器在內的各種市場領域，均受到少商譽優良的中國及國際客戶所採用。 本新聞稿由智升公關有限公司代表匯聚科技有限公司發放。



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