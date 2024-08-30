天津銀行召開2024年中期業績發佈會

香港, 2024年8月30日 - (亞太商訊) — 8月29日，天津銀行召開2024年中期業績發布會。2024年上半年，天津銀行紮實做好金融「五篇大文章」，賦能「新質生產力」，積極踐行「四個善作善成」重要要求，聚焦「科技創新、產業煥新、城市更新」「盤活存量、培育增量、提升質量」和天津市「十項行動」，深化法人治理，紮實推進「雙五戰役」，實現平穩開局，穩中有進，為全年穩健發展奠定良好基礎。

業務經營形勢進一步向好，高質量發展基礎進一步夯實

經營規模持續增長。資產總額人民幣8,973.8億元，較上年末增長6.7%，其中貸款余額人民幣4,414.0億元，較上年末增長11.5%。負債總額人民幣8,304.6億元，較上年末增長7.1%，其中存款余額人民幣4,822.2億元，較上年末增長7.0%。收入利潤實現雙增。實現營業收入人民幣87.6億元，同比增長7.7%；實現撥備前利潤人民幣67.4億元，同比增長8.1%；實現凈利潤人民幣19.8億元，每股收益人民幣0.32元。資產質量有效改善。不良貸款率1.54%，較上年末下降0.16個百分點；撥備覆蓋率181.75%，較上年末上升13.89個百分點，風險抵補能力不斷增強。

重點著墨「五篇大文章」

報告期內，天津銀行已製定「關於做好金融五篇大文章賦能天津高質量發展的實施方案」，協同推進金融「五篇大文章」。

搭建科技金融服務體系。作為「科技-產業-金融」新循環試點行，優化科技金融服務模式，整合科技金融產品服務體系，發布「智慧科技通」金融服務方案。科技創新企業貸款余額人民幣144.94億元，較上年末增長24.0%；承銷及投資科創票據人民幣48.5億元；打造天津銀行系列科創成長基金，推廣「一區一基金」模式，三只基金的合作協議已簽署落地。

推動綠色金融高質量發展。綠色貸款余額人民幣330.41億元，較上年末增長35.69%，發放天津市首筆「企業綠碼」掛鉤貸款、天津銀行首筆EOD模式項目貸款和首筆可持續發展掛鉤跨境銀團貸款。實現ESG領域債券承銷及投資人民幣81.11億元，在交易商協會2024年上半年綠色債務融資工具投資人排行榜中位列城商行第三位。

普惠金融向深向實發展。強化金融科技賦能，豐富產品服務體系，穩步提升普惠金融服務效率和水平。涉農貸款余額人民幣264.27億元，較上年末增長23.55%，「智慧富民通」累計放款人民幣40.77億元，惠及6.53萬農戶。打造「智慧通普惠」數字金融生態服務平臺，聚焦小微企業、個體工商戶，智慧商戶通合作商戶120.53萬戶，較上年末增長21.65%；「智慧商戶通·天行用唄」累計放款人民幣294.01億元，較上年末增長49.88%，從源頭上解決了個體工商戶「融資難、融資慢、融資貴」的難題。

打造「金秋港灣」養老金融特色品牌。推出養老金融「專有投資者教育、專屬產品貨架、有溫度的專業服務、專項滿意度調研、專註打造特色網點、專策金融支持」「六專」服務體系，營業網點進一步對標適老服務標準，優化適老金融線上服務渠道，舉辦天津市養老金融暨銀發經濟專題研討交流活動。適老儲蓄產品余額人民幣848.52億元，較上年末增長8.64%；適老理財產品余額人民幣262.01億元，較上年末增長6.71%；第三代社保卡新增激活8.7萬張，網均發卡數量位列天津市第一。

深化數字金融助力新質生產力。強化頂層設計，積極踐行數字銀行建設戰略，對外聚焦「服務效能」，對內聚焦「安全生產」，不斷提升一體化運營、多元化數據價值釋放、智慧化服務再造、數智化營銷、綜合化事務支撐及智能化風控等能力。培育數字經營新模式，開啟企業級全渠道客戶數字化運營平臺，通過大數據模型實現獲客、活客和價值轉化能力顯著增強，截至報告期末，實際觸達基礎客戶324.65萬戶，帶動手機銀行新增客戶11.35萬戶，AUM月日均提升人民幣37.60億元。激發數字金融服務新動能，推出全員作戰系統，為戰略部署高效執行和職能部門協同作戰打造新引擎；通過「數看天行」全面展現經營數據，提升拓客和經營決策效能。加速科技成果積澱轉化，年內榮獲鑫智獎「數智化轉型先鋒 企業」等獎項5項，獲批17項知識產權。

深入踐行「四個善作善成」重要要求

在發展新質生產力上善作善成。發布「聚力新質生產力發展的工作方案」，旨在以金融力量支持新質生產力加快發展。支持現代產業體系，中長期製造業貸款余額人民幣145.28億元，較上年末增長36.23%，12條重點產業鏈貸款余額人民幣30.69億元，較上年末增長33.46%。供應鏈貸款余額人民幣126.95億元，較上年末增長14%，天津地區綠色貸款余額人民幣256.01億元，較上年末增長56.43%。支持科技創新和產業轉化，運用「股、債、貸、基、租、保」多元化接力式的綜合金融服務，加大對天開高教科創園企業和人才的精準支持。支持盤活用好存量資源，累計為天津市資產盤活領域投放信貸資金人民幣385億元。

在全面深化改革開放上善作善成。支持建設高水平開放型經濟新體製，聚焦港產城融合發展行動，為濱海新區高質量發展、北方國際航運核心區、「一帶一路」提供金融支持。濱海新區對公貸款投放余額人民幣511.66億元，較上年末增長17.54%；支持京津冀協同發展，京津冀地區貸款余額人民幣3,405.1億元，較上年末增長16.4%；累計承銷及投資京津冀地區各類債券人民幣476.59億元。與武清區、津南區政府及京津冀16家企業簽署戰略合作協議，「京津冀產業交流綜合金融服務平臺」發布上線。

在推動文化傳承發展上善作善成。支持科教興市人才強市行動，強化金融與教育領域深度融合，提供貸款融資、智慧校園建設等綜合金融服務。打造「運動金融」品牌，發放馬拉松主題「悅動卡」和專屬理財，理財募集資金已達人民幣7.4億元；「智慧文旅通」「智慧商戶通」助力文旅場景拓展，盤活抵羊、利順德等「老字號、老品牌」，通過商標權、專利權質押的方式為老字號企業提供新增貸款人民幣7.4億元。與佛羅倫薩小鎮商圈簽署戰略合作協議，構建京津冀區域商旅文體農融合特色消費生態圈。將古文化街建設成為天津市「優化支付服務」標桿場景。

在提升城市治理現代化水平上善作善成。助力城市更新，製定《支持「中心城區更新提升行動」服務方案》，在城市更新領域提供授信支持人民幣37.3億元。搭建智慧公共服務體系，建設智慧教育通、智慧醫療通，提供全方位的綜合性數字化服務方案，推動城市業態、功能、品質不斷提升。

下一步，天津銀行將繼續深入貫徹黨的二十大、二十屆三中全會及中央金融工作會議精神，做好「五篇大文章」，深入踐行「四個善作善成」，落實天津市委市政府「三量」「三新」工作要求，服務天津市「十項行動」，為高質量發展註入推動力支撐力。

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