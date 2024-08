Friday, 30 August 2024, 14:31 HKT/SGT Share: 中手游中期業績出爐:三大板塊齊頭並進 海外業務加速擴張

香港, 2024年8月30日 - (亞太商訊) — 在數字化浪潮的推動下,遊戲行業正經歷著前所未有的變革。中手游(0302.HK)作為全球化IP遊戲運營商的領軍企業,憑藉其在遊戲發行及研發領域的深厚積累,正以創新的姿態,推動著行業的穩步發展,引領著遊戲行業的新潮流。 8月28日,中手游發佈2024年中期業績。數據顯示,上半年公司實現收益約為人民幣12.33億元,毛利約為人民幣3.73億元,毛利率為30.2%。其中,海外業務收入人民幣1.76億元,同比增長41.5%,顯示出公司在國際市場的強勁競爭力,進一步鞏固了其在文娛產業中的領先地位。 產品質量優秀獲市場青睞 海外業務表現突出 中手游是中國知名的移動遊戲開發商和發行商,專注于提供高品質的遊戲內容和卓越的用戶體驗。公司主營業務主要涵蓋IP遊戲的全球發行、遊戲自主研發以及自有IP運營三大板塊,三大板塊相互協同,構成多元化業務佈局。 在IP遊戲全球發行方面,中手游依託其豐富的知識產權資源,專注于打造具有深厚文化底蘊的IP遊戲精品。2024年初,中手游與貪玩遊戲聯合發行的《鬥羅大陸:史萊克學院》正式上線,上線前預約玩家數超過600萬人,上線首月便在蘋果商店免費榜和TapTap熱門榜上斬獲第一名,被華為開發者大會評為年度最佳國漫IP遊戲,首月流水突破1億元人民幣,充分展現了該IP的巨大人氣和玩家的消費潛力。 繼《鬥羅大陸:史萊克學院》之後,中手游投資的深圳易帆互動科技有限公司研發的《鬥破蒼穹:巔峰對決》也於2024年6月在中國大陸地區上線,上線前預約量突破600萬,上線首月便在蘋果商店免費榜上獲得第二名,成為硬核聯盟超明星推薦的遊戲。 同時,中手游在小遊戲領域的佈局也取得了顯著成效。2024年上半年推出的《消個錘子》上線後迅速沖上微信遊戲暢銷榜第32位,並在小遊戲塔防三合消除品類遊戲中名列第一,另一款小遊戲《主公別跑》也錄得連續多月月流水過千萬的優異成績。 海外市場方面,基於自有IP《仙劍奇俠傳》打造的《新仙劍奇俠傳之揮劍問情》在港澳台地區上線後,首月便在蘋果應用商店免費榜和暢銷榜上取得優異成績。截至2024年6月30日,海外業務收入佔公司收益的比重達到14.3%。 通過精心研發和市場洞察,中手游不僅成功打造了一系列備受矚目的手遊作品,在國內市場取得了顯著的成績,更在國際舞台上展現了中國遊戲產業的競爭力,一系列令人矚目的成就,彰顯卓越的研發創新實力與行業領導地位。 自主研發項目穩步推進 有望引領行業發展 遊戲自主研發是中手游構建核心競爭力的關鍵。公司旗下的滿天星工作室自主研發的《仙劍世界》經過三年的精心打磨,已獲得PC端和移動端雙端版號。這款遊戲以其獨特的國風美學和豐富的遊戲內容,吸引了近500萬玩家的預約,多次被評為年度「最受期待遊戲」,該項目即將迎來第四次終測,並計劃於2024年內正式上線,展現了中手游在自主研發領域的強大生命力和競爭力。 中手游全資子公司——文脈互動自主研發的三國題材戰略遊戲《城主天下》,雖然目前仍處於上線後的調優階段,但《城主天下》已經展現出其獨特的魅力和潛力。預計在2024年下半年完成調優後,將全面擴大推廣規模,為玩家帶來更深入的策略遊戲體驗。 繼《傳奇世界之雷霆霸業》取得單月最高月流水超過人民幣2億元的佳績後,文脈互動再接再厲,推出了另一款自主研發的傳奇品類遊戲《代號:暗夜傳奇》。這款遊戲目前已經完成研發,即將開始上線前測試,並計劃於2024年正式上線。截至2024年6月30日止六個月,公司錄得遊戲開發收入人民幣126.3百萬元。 以匠心獨運的自主研發實力,中手游不斷為玩家帶來高品質的遊戲體驗。可以預期,隨著項目的不斷上線運營,未來將為公司帶來更廣闊的成長空間和增長潛力,公司亦將在遊戲行業的藍海中乘風破浪,持續引領行業發展。 自有IP運營持續深化合作 構築堅固護城河 自有IP運營方面,2024年初,中手游與愛奇藝等合作夥伴攜手,將《仙劍奇俠傳四》改編為同名影視劇,在愛奇藝平台播出,為觀眾帶來了一場視覺與情感的盛宴。同時,基於《仙劍奇俠傳六》改編的《祁今朝》也在騰訊視頻平台播出,進一步擴大了仙劍系列的影響力。4月,與企鵝影視合作的《又見逍遙》上映,贏得了觀眾的廣泛好評。 同時,中手游在互動影像領域邁出了創新步伐。2023年11月,公司聯合東陽奇樹有魚文化傳媒有限公司等合作夥伴,正式啟動了基於《仙劍奇俠傳》IP的互動影像作品製作,旨在為觀眾提供更加沉浸式的體驗。 此外,在動漫領域,中手游與企鵝影視達成戰略合作,共同製作《仙劍奇俠傳一》及《仙劍奇俠傳三》的動畫番劇。《仙劍奇俠傳三》動畫預告片已於2023年推出,正片計劃於2025年上映。此外,與嗶哩嗶哩合作的《仙劍奇俠傳四》動畫番劇也在立項製作中,為仙劍迷們帶來了新的期待。 值得一提的是,2024年上半年,中手游與超競集團達成戰略合作,利用旗下EDG電子競技俱樂部和MCN機構達人資源,以及關聯企業合生商業有限公司的商業綜合體等線下業態,為IP遊戲發行帶來了新的流量和玩家增量,發揮仙劍IP的影響力和挖掘IP商業價值,進而為公司長期發展構築堅固護城河。 總體而言,以IP為核心,中手游通過不斷的創新和研發,不僅在遊戲行業樹立了新的標杆,更為中華文化的傳播貢獻了力量。隨著公司在自主研發和IP運營方面的不斷深化,我們有理由相信,中手游將繼續引領遊戲行業的創新發展,為全球玩家帶來更多精品遊戲,為股東和投資者帶來長期回報。



