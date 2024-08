Friday, 30 August 2024, 14:24 HKT/SGT Share: 光大環境:穩健增長與綠色擔當並重,引領行業可持續發展

香港, 2024年8月30日 - (亞太商訊) — 近日,中國光大環境(集團)有限公司(257.HK)(下稱“光大環境”或“公司”)公布了2024中期業績。作爲一站式、全方位的環境綜合治理服務商,光大環境不僅保持業務穩健增長,更在環境保護和社會責任方面發揮重要作用,引領行業標杆。 綠色科創賦能未來 廣泛推動綠色合作 光大環境積極參與高層行業對話和國際論壇,推動區域環境合作。 2024年上半年,公司管理層先後出席了美麗中國百人論壇2024年會、上海合作組織國家綠色發展論壇。在上海合作組織國家綠色發展論壇上,光大環境與各國代表共同探討綠色發展戰略,爲全球綠色發展貢獻中國方案。論壇期間,光大環境總裁欒祖盛參與了“産業集聚共建繁榮上合”主題環節,幷以《發展綠色生産力 共建可持續未來》爲題發言,重點分享了開展務實科技交流,構建綠色創新生態圈;推動低碳産能合作,打造綠色産業聚集區;加快標志項目落地,樹立綠色上合新標杆三方面的思考。 此外,公司作爲參建單位受邀還出席了海南博鰲近零碳示範區運行啓動會。今年上半年,公司旗下越南順化垃圾發電項目竣工儀式獲越南國家政府總理出席,同時,公司亦受邀出席越南總理與在越中資企業的座談會,展示了中國企業在“一帶一路”倡議下的擔當和影響力。 公開透明溝通 提升市場形象 秉持開放透明的原則,光大環境主動接受各界監督,展現了高度的企業責任感和治理水平。 2024年上半年,公司組織了近20次項目考察活動,吸引逾百家境內外投資機構參加。這些考察活動涵蓋了公司在垃圾發電、水環境治理、生物質能利用等多個領域的代表性項目,讓投資者、分析師和媒體代表深入瞭解了光大環境的運營模式、技術創新和發展戰略。通過面對面交流和實地考察,公司深化了與各利益相關方的溝通,增進了相互理解和信任。這種開放、透明的溝通策略不僅提升了公司的市場形象,也爲吸引更多投資者和合作夥伴奠定了堅實基礎。 截至2024年6月30日,已有23家機構給予光大環境正面評級,公司股價較2023年底升逾50%。 倡導環保低碳 携手各界築綠 光大環境積極推動環保宣傳,致力于提升公衆的環保意識和參與度。 在內地,公司圍繞“世界水日”、“世界環境日”等重要環保主題日,在全國各地的項目公司組織開展了形式多樣、內容豐富的環保活動。在日常亦通過策劃幷組織主題形式多樣的公益活動,深入當地社區,與民衆互利共融,吸引了大量市民參與,有效普及了環保知識,培養了公衆的環保習慣。 截至2024年6月30日,光大環境累計有220個項目向公衆開放,綫下接待境內外各界參觀考察人士約9,500人次,參與和觀看綫上活動的人數約8萬人次。 獲頒多項榮譽,鞏固行業影響力 2024年上半年,光大環境憑藉卓越的經營業績和社會貢獻,收穫多項榮譽。公司連續13年位居中國“年度固廢十大影響力企業”榜首,獲標普第七次納入《可持續發展年鑒》;旗下光大水務連續7年入選“中國水業十大影響力企業”榜單;光大綠色環保更是第3次獲評《亞洲周刊》全球卓越ESG大獎。這些榮譽和成就進一步鞏固了光大環境在環保領域的領軍地位,爲公司未來的發展注入了强勁動力。 面對國家“雙碳”目標和對照中國式現代化建設目標要求,作爲行業領軍企業,光大環境在推動綠色低碳發展、改善生態環境質量、促進經濟社會可持續發展等方面發揮了重要作用。公司管理層表示,未來,光大環境將繼續秉持“創造更好投資價值,承擔更多社會責任”的企業使命,堅持創新驅動,深化國際合作,不斷提升環境治理能力和水平,爲中國生態文明建設和全球可持續發展貢獻更大力量。



