Friday, 30 August 2024, 13:55 HKT/SGT Share: 渤海銀行公佈2024年中期業績 - 轉方式、調結構、提品質、增效益 高質量發展卓有成效

香港, 2024年8月30日 - (亞太商訊) — 渤海銀行股份有限公司(「渤海銀行」或「公司」;股份代號:9668.HK)宣佈公司及其附屬公司(「集團」)截至2024年6月30日止六個月(「報告期」)之未經審計綜合中期業績。 2024年上半年,國際環境更趨複雜嚴峻,主要經濟體經濟增長與貨幣政策有所分化。中國經濟運行延續回升向好態勢,高質量發展扎實推進,但仍面臨有效需求不足、企業經營壓力較大、重點領域風險隱患較多等困難。集團全面落實監管政策要求,堅持穩中求進工作總基調,以進促穩,先立後破,持續推進「十個專項工作」攻堅,扎實落地高質量發展方案各項目標任務,優化業務布局,狠抓科技創新,突出轉型驅動,強化風險防控,在轉方式、調結構、提質量、增效益上積極進取,推動高質量發展取得新成效。 報告期內,集團實現營業收入131.45億元,淨利潤36.97億元,總體保持了平穩發展態勢。截至報告期末,資產總額17,479.96億元,較上年末新增152.62億元,增幅0.88%。其中,發放貸款和墊款總額(未含應計利息)為9,478.52億元,較上年末新增152.08億元,增幅1.63%;負債總額16,294.25億元,較上年末新增110.94億元,增幅0.69%。其中,吸收存款總額(未含應計利息)9,346.22億元,較上年末新增194.60億元,增幅2.13%;不良貸款餘額為171.12億元,比上年末增加5.54億元;不良貸款率為1.81%,比上年末上升0.03個百分點。貸款損失準備計提充足,貸款減值準備271.07億元,比上年末增加11.20億元。貸款撥備率2.86%,撥備覆蓋率158.41%,均符合監管要求。 回歸服務實體經濟本源 扎實推進公司銀行業務高質量轉型 報告期內,公司銀行以服務國家戰略目標和實體經濟為根本宗旨,緊緊圍繞做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章,堅持行業銀行、交易銀行、輕型銀行定位,優化業務結構,提升經營水平,扎實推進公司銀行業務高質量轉型發展。 客戶建設方面,報告期內,公司銀行堅持以客戶為中心,持續完善行業戰略客群、基礎專項客群、政府機構客群、區域重點客群等四大對公客群服務體系。截至報告期末,公司銀行全量客戶合計111,472戶,比上年末增加6,040戶,增長5.73%。 負債業務方面,公司銀行始終堅持「存款為本」的理念,通過傳統及非傳統信貸產品組合應用,搭建業務場景,為客戶提供綜合金融服務,積極拓展低成本存款。同時,推進數字化系統建設,完善產品功能,提升服務水平,優化客戶體驗,推動存款規模增長和存款結構優化。截至報告期末,公司存款總額5,942.76億元,比上年末增加281.09億元,增長4.96%。 資產業務方面,公司銀行圍繞服務實體經濟,持續加大對科技金融、製造業、綠色信貸、鄉村振興等重點領域的支持力度。製造業、科創類小微企業、綠色金融、涉農等重點領域貸款增速均大幅高於一般性貸款增速。截至報告期末,公司貸款總額6,366.66億元,比上年末增加699.26億元,增長12.34%。科技企業貸款餘額438.95億元,其中專精特新企業貸款餘額同比增長23.03%,高技術產業貸款餘額同比增長22.08%,知識產權密集型產業貸款餘額同比增長12.79%;製造業貸款餘額912.79億元,較上年末增長6.84%;綠色貸款餘額377.45億元,較上年末增長20.75%;涉農貸款餘額419.16億元,較上年末增長15.62%。 交易銀行業務方面,交易銀行持續加強產品化、場景化、線上化建設,圍繞供應鏈金融、票據服務、現金管理解決方案、國際結算與貿易融資,構築交易銀行業務生態,深挖客戶需求,為客戶提供一站式服務體驗。報告期內,交易銀行實現非息收入9.60億元,同比增長5.73%。其中,價差收入1.43億元,同比增長268.98%。交易銀行業務表內外資產規模4,707.4億元, 同比增長14.17%;累計投放4,347.77億元,同比增長78.23%。全行線上公司業務客戶數13,286戶,新一代票據業務活躍客戶數2,109戶。實現國內信用證及福費廷業務投放1,163.61億元。海納池累計投放金額124.19億元,在池資產規模156.54億元。 投資銀行業務方面,集團堅定FPA經營發展轉型方向,着力打造流量銀行,盤活存量、用好增量、做大流量,以具有比較優勢的鈎子產品作為業務破局點,將服務經濟融資總量作為工作的出發點和落腳點,持續優化業務結構、豐富收入來源、發力渠道拓展、夯實客戶基礎,強化通過債券承銷、交易撮合、資產流轉、理財子公司對接等高效利用資本方式實現拓展客戶、沉澱存款、提升效益的能力。2024年上半年,投資銀行債券主承銷業務規模913.56億元,同比增長105.48%;累計承銷各類創新債券(含結構化融資產品)31隻,承銷金額合計120.17億元。交易撮合業務穩步發展,報告期內,撮合對接資產規模433.25億元,同比增長5.78%。 資產託管業務方面,報告期內,資產託管業務扎實履行服務實體經濟高質量發展職能,堅持專業化、規範化發展,持續優化運營流程,夯實客戶基礎,探索創新服務模式,推動託管規模快速提升。截至報告期末,資產託管及外包業務規模餘額28,058.55億元;報告期內,實現資產託管及外包業務收入15,417.77萬元。根據中國銀行業協會2024年第二季度統計數據,集團託管規模排名第20位。 普惠金融業務方面,報告期內,集團重點聚焦普惠金融產品譜系打造,着力構建「鏈系列、數系列、快系列、科系列」四大普惠金融產品譜系,實現線上線下相結合,大幅提升服務效率和客戶體驗,打造具有渤海特色的普惠服務品牌。截至報告期末,集團普惠貸款餘額457.35億元;普惠貸款客戶數87,402戶;當年累放貸款執行利率4.4%。 着力打造賬戶銀行、財富銀行、生態銀行 零售銀行業務穩步發展 報告期內,零售銀行着力打造賬戶銀行、財富銀行、生態銀行,推進「賬戶+支付+金融產品」的綜合服務體系建設,強化生態拓客模式,依託技術支撐和數字驅動,深化客戶分層分群經營,以客戶視角聚合產品服務,優化產品譜系,改善業務結構,推進零售業務穩步發展。截至報告期末,集團零售存款餘額2,103.19億元,較上年末增加93.17億元。 客戶發展方面,集團加快數字化運營能力突破,聚焦多元渠道建設、拓客模式轉型和生態場景搭建,完善客戶分層分群經營服務策略,優化代發和支付服務工具,促進零售客戶增量提質。截至報告期末,集團零售客戶總量793.18萬戶,較年初淨增21.93萬戶。 資產業務方面,報告期內,零售資產業務以國家信貸政策為導向,加快推進業務高質量轉型發展,堅持以客戶為中心,滿足客戶多樣化信貸需求。截至報告期末,個人貸款餘額2,247.65億元。 財富管理方面,持續打造「渤銀E財」產品貨架,提升產品供應能力。報告期內,零售財富資產規模穩步提升,同比增長407.24%,其中代銷理財存量規模增速較上年同期提升26.25個百分點,代銷信託存量規模同比增長116.14%,發展勢頭良好。私人銀行專業化服務成效日益凸顯,截至報告期末,私人銀行投資理財類產品的覆蓋度較年初提升1.23個百分點。 信用卡業務方面,集團聚焦金領貸客群、房貸客群,將信用卡打造成為增強零售優質客群黏性的有效載體。截至報告期末,信用卡累計發卡量126.42萬張,貸款規模41.89億元。 提升金融市場業務創新轉型發展能力 樹立行業口碑 報告期內,集團金融市場業務堅決踐行轉型振興高質量發展要求,以建設市場領先的金融市場FICC業務中心為目標,牢牢守住風險底線,深耕同業客戶基礎,強化銷售交易能力建設,確保全行流動性安全,金融科技賦能業務發展,堅持金融服務實體經濟,各項工作取得顯著成果。 理財業務方面,集團持續豐富理財產品種類,優化產品功能,為客戶提供更好的理財服務。同時積極拓展行外代銷渠道,拓寬資產管理服務客群,已與26家機構達成代銷合作。報告期內,集團共發行理財產品204隻,銷售金額合計2,048.85億元。截至報告期末,集團存續理財產品358隻,理財產品餘額1,677.01億元,淨值型產品佔比91.72%。 資金業務方面,密切關注市場走勢,加強市場研判,積極開展各類貨幣市場交易業務,上半年開展人民幣債券質押式回購交易約5.57萬億元,同比增長5.96%,獲得中國人民銀行2024年度公開市場業務一級交易商資質,並獲評中國外匯交易中心回購活躍交易商,大幅提高銀行間市場影響力。同時,緊抓市場機遇,踴躍參與外匯交易中心各類標準化交易業務,外匯交易各項排名較上年同期均有不同程度的提升,其中人民幣外匯掉期交易排名躋身銀行間市場45強。 債券業務方面,持續加強債券業務模式和產品創新,做大債券投資交易規模,債券市場影響力、貨幣政策傳導能力、雙邊做市服務能力有效提升。報告期內,各類金融市場債券業務量保持穩步增長,現券交易量2.9萬億元,同比增長70%。 同業業務方面,集團持續探索並推進同業客戶一體化經營。繼續完善同業產品貨架,以銷售促轉型穩步推進,客戶綜合貢獻穩步提升,同業朋友圈更加豐富完備。報告期內,實現屬地目標同業客戶覆蓋率43.4%,多元產品滲透率34.81%。 同業授信方面,報告期內,境內外同業機構對集團授信額度充足、品種廣泛,滿足全行各項業務穩定發展需要。截至報告期末,集團累計獲得超過1,300家同業機構授信,授信總額1.6萬億元人民幣。 聚焦數字金融和智慧金融 持續推進網絡金融業務 報告期內,集團網絡金融業務聚焦數字金融和智慧金融,持續推進線上用戶運營和門戶渠道建設,通過技術與數據賦能,加速實現綜合化服務升級和經營轉型發展。 手機銀行方面,集團重點圍繞賬戶銀行、財富銀行和生態銀行戰略定位,逐步從功能建設向客戶經營轉型並成功升級至6.3版,通過建立事件型營銷體系和數字化全域經營促進移動端月活客戶數量和財富產品成交量持續提升。門戶網站方面,集團於2024年5月完成門戶網站系統重構,實現全面升級,為客戶提供智能化服務新體驗。在生態化經營方面,集團持續深耕教育服務場景,深化場景化服務新模式,打造全方位服務客戶的生態體系。 展望未來 2024年下半年,集團將全面落實監管政策要求,遵金融規律、守金融向善、求金融真實,以改革精神做強主責主業,更加注重統籌聯動,更加注重突出重點,更加注重實績實效,持續集中全力轉方式、調結構、提質量、增效益,努力開創高質量發展新局面。



話題 Press release summary



部門 Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network