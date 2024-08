Friday, 30 August 2024, 12:28 HKT/SGT Share: 復星國際未來產業發展和贏利更可預期

香港, 2024年8月30日 - (亞太商訊) — 2024年8月28日,復星國際(HKEX: 0656)公佈2024年中期業績。報告期內,總收入保持增長,達人民幣978.4億元;產業運營利潤保持增長,達人民幣34.7億元,歸母淨利潤為人民幣7.2億元。 復星國際董事長郭廣昌在29日上午的業績發佈會上表示,「上半年,儘管宏觀環境充滿挑戰,我們堅定執行聚焦主業戰略,圍繞形成優勢的產業賽道,打造行業數一數二的好公司、好產品,總體來看卓有成效。我們將持續聚焦創新、聚焦全球化,同時注重輕資產運營,以具備競爭優勢的核心能力驅動長遠發展。」 今年以來,國內經濟恢復不穩固,國際市場持續波動,讓包括復星在內的中國企業面臨諸多挑戰。復星持續推進戰略聚焦,以核心能力驅動企業發展,實現核心產業提質增效,資產底盤保持穩健。 分析人士認為,從復星中期業績報告釋放的信息來看,復星聚焦家庭消費核心產業,先人一步推進創新和全球化,這一戰略持續為復星夯實業務底盤,帶來可預期的穩定贏利;同時,這兩年復星積極推進輕資產運營,優化資產組合,持續降低桿杆,現金儲備充裕,財務安全墊日漸厚實,有望推動市場對復星的價值進行重估。 全球化和創新「先人一步」,打造「數一數二」的企業和產品 今年上半年,復星四大核心子公司——復星醫藥、豫園股份、復星葡萄牙保險、復星旅文,總收入達人民幣721.7億元,佔集團總收入的比重達到74%。復星聚焦主業的效果進一步顯現,其在醫藥、旅遊、消費、保險等核心產業賽道的優勢持續提升。 在上述核心賽道,通過多年努力,復星已打造出多個在行業排名前列的「數一數二」的企業和產品。 例如,復星醫藥位列中國醫藥工業百強第二名,今年上半年也連續第三年入選全球藥企管線規模前二十強;復宏漢霖是首個在港股贏利的中國創新生物製藥公司,旗下多款自主開發的單抗生物類似藥,引領中國生物醫藥行業快速發展,首款重磅產品漢利康是首個獲批上市的國產生物類似藥;復星葡萄牙保險在葡萄牙保險市場市佔率保持第一,在全球葡語區保險市場居前列;智造板塊的翌耀科技是全球領先的自動化和數字化企業。 此外在快樂業務板塊,復星旅文旗下Club Med是精緻「一價全包」度假的全球領導者;三亞亞特蘭蒂斯是國內領先的高端綜合度假旅遊目的地,推動海南旅遊進入3.0時代;豫園旗下老廟黃金,是中華老字號,更是享譽全國的珠寶品牌。這些在各自行業「數一數二」的企業和產品,幫助復星持續鞏固在相關產業的領導地位。 對復星而言,穩健贏利的增長來自兩個方面,一是創新,一是全球化。 在當前國內經濟「內捲」的大環境下,「出海」成為企業界的「必答題」。但復星早在2007年便啟動全球化征程,在海外摸爬滾打17年,今天已成為植根中國的標杆性的全球化企業之一、在全球超過35個國家和地區擁有深度產業佈局。 17年出海征程裡,復星捕獲了很多成功的項目,也遇過很多挑戰,最重要的意義在於鍛造了國內企業稀缺的全球化能力,並在全球打通不同市場、不同業態和資源,實現了全球佈局、全球運營和全球發展,全球化深度運營能力持續提升。 有一組數據非常能闡釋情況,2024年上半年,集團海外收入達人民幣458.7億元,同比增長4%,佔總收入的比重上升至47%,近半收入來自海外,這在中國企業中並不多見。 更重要的是,復星在全球化過程中積極推進旗下企業生態賦能與協同,旗下海內外成員企業在全球化研發、業務拓展、運營及投融資等方面取得多項進展。 上半年,復星旗下企業的生物藥出海再獲突破。復星旗下的復宏漢霖,自主開發的漢曲優獲得美國食品藥品監督管理局批准上市,成為在中國、歐盟、美國獲批的「中國籍」單抗生物類似藥;中國首個生物類似藥漢利康獲得秘魯藥監局批准上市,成為繼漢曲優和漢斯狀後,復宏漢霖第三款海外獲批上市的自研藥品。 再如復星旅文Club Med地中海俱樂部在全球運營67家度假村,2024年上半年營業額再創新高,達人民幣88.9億元,同比增長10.3%。其中,歐非中東及美洲區持續增長,亞太區復蘇顯著。2024年5月,Club Med 在阿曼簽約中東首個度假村。 復星葡萄牙保險,從葡萄牙出發積極拓展海外市場,今年上半年取得葡萄牙境內和國際業務雙增長,海外業績佔比進一步提升,國際業務錄得總保費歐元8.85億元,佔比超過30%;國際業務淨利潤約歐元0.51億元,佔比超過40%。 復星旗下全球領先的自動化和數字化企業翌耀科技,也在靜悄悄推進海外拓展,2024年上半年海外新增訂單達到人民幣39.9億元,其中美國市場訂單大幅增加,新增訂單達到人民幣7.5億元,同比增長超過一倍。 創新同樣是復星長期積累並始終堅持的核心能力。報告期內,復星持續深化科技與創新能力,創新投入達人民幣35億元;全球視野下的整合式創新模式更加成熟,一批突破性成果正持續為復星帶來穩健贏利,成為復星的增長動力。 從創新藥研發方面來看,復星醫藥共有4個產品共9項適應症獲批上市,4個產品共9項適應症進入上市前審批/關鍵臨床階段,9項產品(按適應症計算)獲批開展臨床試驗。復宏漢霖自主研發並生產的創新生物藥不斷取得突破性進展,全球首個一線治療小細胞肺癌的抗PD-1單抗漢斯狀已獲批4項適應症,累計惠及患者超7.5萬,對外授權覆蓋美國、歐洲、東南亞、中東和北非等70多個國家和地區。此外,新一代口服血小板生成素受體激動劑(TPO-RA)蘇可欣新適應症也獲得國家藥監局批准。 尖端醫療器械及創新療法的佈局也取得新進展。2024年6月,直觀復星總部產業基地在上海啟用,是直觀醫療在亞太地區最大的研發、生產和培訓一體化基地,達芬奇手術機器人國產化顯著提速。直觀復星Ion支氣管導航操作控制系統也於2024年3月通過國家藥監局批准,並於7月上市。 「輕資產運營」打法成型,價值重估可期 得益於業務面的堅實支撐,復星財務面也持續改善。報告期內,復星持續優化資產組合,降低桿杆,財務狀況保持穩健。截至報告期末,集團調整後總債務佔總資本比率為50.2%,維持了2020年以來的下降趨勢;調整後NAV為每股港幣17.4元,顯示當前復星國際股價被嚴重低估。 復星也在積極夯實財務安全墊,保持充裕的現金儲備。這次報告期內,復星國際現金、銀行結餘及定期存款達到人民幣1095.5億元,較2023年底增加人民幣約171億元。上市17年來,累計分紅港幣256億元,分紅率逐漸提升,近五年分紅率在20%及以上。 就在 2024年6月,國際評級機構標普也充分肯定復星財務戰略成效,確認評級展望為「穩定」。 在通過持續的創新和全球化實現穩定贏利的同時,復星面對新的市場環境,也繼續推進「瘦身健體」,陸續退出一些非核心產業,同時積極推進「輕資產運營」,打法也逐漸成型。 2024年5月,復星出售德國私人銀行HAL 99.74%股份,引起市場關注,交易完成後,復星將不再持有HAL股份,但全額保留HAFS基金服務業務,以輕資產運營模式,管理約千億歐元資產。 在文旅賽道,復星的輕資產運營模式成效顯著,Club Med、三亞亞特蘭蒂斯、太倉阿爾卑斯等IP成為國內旅遊行業標杆。報告期內,Club Med採用租賃及管理模式的度假村佔比為85%,自持度假村佔比降至15%。 2024年4月,復星旅文在麗江地中海國際度假區打造的全新IP——阿美澤雪山營地對外開放後,迅速火爆「出圈」,帶動度假區內Club Med麗江度假村與麗江地中海棠岸度假酒店入住率顯著提升。 2024年6月,復星旅文還攜手太倉市政府共同打造一站式冰雪主題旅遊度假目的地太倉阿爾卑斯國際度假區二期。該項目總投資超人民幣50億元,由太倉市政府平台出資打造,由復星旅文運營管理。此前復星旅文對阿爾卑斯雪世界的成功運營,為二期項目提供了信心和動力,該項目有望打造多項「世界雪場之最」。 與此同時,復星攜手合作夥伴打造了一批產業基金,深度佈局優勢產業。2024年3月,復星醫藥依託在生物醫藥領域的領先優勢,聯手深圳市引導基金等其他七方投資人,共同出資設立人民幣50億元生物醫藥產業基金,募集資金全部投資於生物醫藥、細胞和基因等領域。復星醫藥旗下復健資本通過深圳市公開遴選中標,獨家管理該基金。4月,深圳市政府與復星簽署戰略合作框架協議,雙方集聚優質創新資源,進一步加強在生物醫藥、文體旅遊、時尚消費等領域的合作。 也是在2024年4月,復星創富聯合武創投、武漢基金,設立人民幣30億元產業基金,首期規模人民幣11億元。這是湖北省設立人民幣200億元政府引導基金以來,第一隻出資的市場化基金,主要聚焦新一代信息技術、雙碳、智能製造、大消費四大賽道。 面對當前的市場環境,可以預計,未來復星仍將積極推進輕資產運營,持續擴大「朋友圈」,加強與各方深度合作,通過優勢互補,實現共贏。 多位市場分析人士認為,復星通過創新和全球化的核心戰略,推動業務實現持續穩定盈利,通過退出非核心產業、輕資產運營,持續降債等措施,保持財務面的穩健,有望推動市場對復星的價值重估。 郭廣昌認為,未來投資者會更加看重核心產業增長和現金流的穩健,「一次性的資產出售都是短期的,核心業務的成長,才是企業穩健贏利的核心因素」,復星希望打造一個聚焦核心產業的家庭消費產業集團,產業的發展和贏利更可預期。無論是集團層面還是每一塊業務,都要給客戶、投資人提供風險可控、能穩健成長的企業價值。



