香港, 2024年8月30日 - (亞太商訊) — 2024年,資産荒已成共識,投資者夢寐以求尋找不怕火煉的“真金”。 受此影響,具有業績高確定性和高股息的資産價值凸顯。銀河證券策略首席分析師楊超指出,當前,投資者對于現金回報的重視程度日益提升,促使上市公司更積極地采取措施,主動提升分紅頻次與分紅力度。Choice數據顯示,截至8月29日,已有超百家港股上市公司披露中期分紅計劃,包括中國移動(0941.HK)、中國聯通(0762.HK)、九龍倉置業(1997.HK)、中教控股(0839.HK)、李寧(2331.HK)、朝雲集團(6601.HK)等各領域頭部公司。 不過,持續高額分紅幷非易事。當前有中期分紅計劃的公司中,“中字頭”港股公司的實力不言而喻,而其他公布派息計劃公司也有一個共同特點,就是‌構建了有强大核心競爭力的行業優勢。比如九龍倉置業兩個重要商場保持穩定,業績就能穿越地産周期;比如李寧在跑步、籃球和健身三大核心專業品類上保持了科技創新;朝雲集團則以技術創新功效性産品,以履帶式爆品矩陣保持高質量可持續穩利潤發展。 由此可見,能長期保持高比例派息的公司,全因其具備同業不可複製的優勢,下面就以朝雲集團為例詳作分析。 一、爆品矩陣做“壓艙石” 上市公司能够實施持續的高額派息,同行業內保持强競爭力,擁有良好財務狀况和盈利能力的體現。 朝雲集團已連續3個半年度業績期營收純利均有雙位數的增長。8月26日發布的財報顯示,2024年H1,公司營收12.49億元(人民幣,下同),同比增長10.3%;純利1.76億元,同比增長29.6%;公司資金儲備充裕,現金、現金等價物及各項銀行存款總額為人民幣26.65億元,中期保持40%的高額派息。 “履帶式爆品矩陣”是朝雲集團業績增長的核心驅動力,內在邏輯是公司産品創新能力持續增强。 朝雲集團持續進行産品開發和升級,打造了多款强功效性、成分健康、體驗感好、顔值高的大單品,實現産品結構優化幷提升高利潤率産品占比。根據NielsenIQ零售市場數據,朝雲集團的殺蟲驅蚊産品連續十年(2015年-2024年)在中國同類産品中的綜合市場份額排名第一。在新爆品和高複購驅動下,今年上半年,家居護理産品類別收入11.64億元,同比增長11.5%。 可以預見,隨著健康與品質生活理念的普及,高品質産品將持續推動朝雲集團業績高質量可持續穩利潤增長。與此同時,公司還憑藉前瞻性市場布局和資源整合能力,從家居護理和個人護理領域向高潜力的寵物護理領域擴張,用强者恒强的邏輯書寫新的篇章。 二、“它經濟”的新增長極成了 以家清品類作為基本盤且保持穩利潤、可持續發展的朝雲集團,在寵物賽道的布局上也被市場視爲未來增長的重要勢能。而從這份中報看,公司逐漸將這股勢能成功轉化為動能。 朝雲集團通過打造人寵互動休閑娛樂的治愈系消費新場所,主打購物中心及生活社區消費業態。公司旗下擁有爪爪喵星球及米樂乖乖寵物生活館兩大實體寵物店品牌,自去年3月開始,展開火速開店模式,截至今年6月30日,已在全國6大城市開設46家門店,遍布深圳、上海、成都、杭州、蘇州、重慶等地。 同時,為更符合當下年輕消費群體的審美需求,在集團品牌團隊的支持下,成功完成了寵物門店改造,品牌形象更加突出,更易于被消費者接受,提升了年輕消費群體的覆蓋率。據瞭解,改造後門店收入同比增長233%。 中金公司發布研報指出,朝雲集團寵物賽道雙位數擴容可期。公司拓展寵物實體服務業態,成功建立寵物業務護城河。 寵物業務與家居清潔、個人護理兩大業務板塊交相輝映,打造了朝雲集團高質量穩增長的多引擎。 三、發展潜力兌現,多品牌多品類布局成就全渠道高增長 受益于核心業務板塊的成長,朝雲集團實現了新電商渠道高質量穩利潤發展和綫下渠道提質擴容的幷行。今年上半年,綫下實現營收8.43億元,同比增長6.5%;綫上實現營業收入4.06億元,同比增長18.9%。 這也說明朝雲集團全渠道發展戰略正在兌現潜力。尤為值得關注的是,公司新電商渠道增勢亮眼。以抖音為例,朝雲集團打造了 “超威驅蚊小綠瓶”等億元單品,長期占據平臺品類各榜單首位,新電商增幅達到300%。 未來,以多品牌多品類全渠道的長期增長為方向,朝雲集團有望成為消費品板塊獨特的Alpha。 四、業績增速與派息“雙高”,港股投資者的“夢中情司”? 綜合上述分析,在消費品板塊衆多公司中,朝雲集團構築起好技術、好産品、好渠道的業務壁壘,形成了同行難以複製的競爭優勢。 這一優勢保證了朝雲集團能同時實現高增長、穩利潤和持續高額派息。因此,公司契合了成長投資和價值投資兩種市場風格的特點,完美符合巴菲特曾提出的“成長和價值本是同根生”。 我們預計,朝雲集團投資者有望獲得較强的收益確定性。一方面,港股高股息資産長期效益顯著,根據《證券市場周刊》統計,配置港股高股息資産隨著時間的拉長獲得投資回報的概率呈現規律性和顯著性;另一方面,港股市場深度調整後,估值水平已處于歷史相對低位,朝雲集團亦形成“估值窪地”,資産性價比愈發凸顯。 可以預見,隨著業績高增長與高派息策略延續,像朝雲集團這樣持續高派息的公司將繼續領跑行業。



