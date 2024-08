Thursday, 29 August 2024, 23:00 HKT/SGT Share: 碧瑤綠色集團公佈2024年中期業績 - 外圍環境無阻持續增長 收入再創同期歷史新高

香港, 2024年8月29日 - (亞太商訊) — 碧瑤綠色集團有限公司(「碧瑤」或「集團」;股份代號:01397.HK)欣然宣佈截至2024年6月30日止六個月(「期內」)之未經審核之中期業績。 期內,集團收益約12.9億港元,較去年增加約16.6%,主要由於集團清潔、廢物處理及回收業務持續增長所致。期內溢利約為25.8百萬港元,較去年同期增加約18.5%。整體毛利增加約12.4%至約97.1百萬港元。 業務回顧及展望 2024年上半年,集團成功獲得共14.8億港元新合約,成功將集團的手頭合約由2023年12月31日約44.3億港元增加約3.8%至約46.0億港元(截至2024年6月30日),為2024年下半年及日後年度,迎來可觀的收益增長。 清潔作為集團的核心業務,繼續於期內錄得增長,收益較去年同期增加20.1%至約10.3億港元,佔集團總收益約80.2%。清潔業務毛利增加7.6%,至約66.4百萬港元,主要由於集團與香港特區政府(「政府」)各部門及不同機構的新清潔服務合約所致。 集團為政府轄下的街道清潔服務版圖,覆蓋全香港共七區,服務人口約280萬,標誌碧瑤於香港清潔服務市場的領導地位。集團為食物環境衞生署管理政府場地清潔服務版圖,覆蓋全港七區。另外,集團亦為政府多區轄下的街市及康樂場地提供清潔服務,覆蓋全港各大區,其他清潔場地亦遍及各大醫院、政府診所、香港國際機場、學校、屋苑及私人機構等眾多不同場景,顯示集團的專業服務廣受認可。 廢物管理及回收方面,期內收益錄得增長,同比增加約7.4%至約1.47億港元,佔集團總收益約11.4%。廢物管理回收業務的毛利增加約60.7%,至約19.2百萬港元,主要由於「塑膠回收先導計劃」進入收成期,以及相關政府合約增加回收點及收入所致。集團期內為政府轄下的五區提供廢物收集服務,服務人口約160萬,亦為香港數千個回收點(包括塑膠、玻璃樽、金屬、廢紙及廚餘),連同公共場所及學校的回收箱,提供收集服務。期內,集團繼續為環境保護署(「環保署」)的「塑膠回收先導計劃」服務合約,為香港多區提供塑膠收集服務。此外,集團亦為香港眾多環保署轄下的「綠在區區」回收環保站、智能回收機及不同機構提供回收服務,負責香港多區的玻璃容器收集及處理,以及廚餘收集服務。 綠色科技業務方面,集團結合多項先進的智能數碼科技和物聯網技術,推出了智能回收系統。透過一站式管理及大數據分析平台,即時了解回收機的情況,並可根據回收量,靈活調配運輸,減少物流成本和不必要的碳排放。集團現時為環保署提供智能回收機,以及為私人屋苑提供智能廚餘回收機。目前智能回收機及智能廚餘回收機已遍及香港不同角落,每日24小時為市民提供便捷的回收體驗,並有助提升香港整體回收量。政府現正積極透過回收基金和環境及自然保育基金,向私人屋苑提供全面的財務支援,作安裝廚餘回收機之用。在政府大力宣傳所創造的市場需求下,預計為集團廚餘回收機以及相關智能科技業務,帶來龐大商機。隨著市場對智能回收的需求日漸上升,集團計劃把握智慧城市發展的契機,致力擴大智能回收機及智能廚餘回收機的市場份額。 此外,政府積極推展「塑膠飲料容器及紙包飲品盒生產者責任計劃」,計劃今年將條例法案提交立法會審議,預計2025年推出。貫徹「污染者自付」的原則和「環保責任」的理念,相信有助大幅增加塑膠飲料容器及紙包飲品盒的回收率。受益於該計劃,預計將直接拉動碧瑤回收量,為集團多年來於回收服務建設的投資及競爭壁壘,提供吸引回報。 期內,集團與怡和機器有限公司合作位於香港屯門環保園的生物炭工廠已試營運,通過熱解技術將園林廢料轉化為高質量生物炭以作各種應用,從而達到「轉廢為材」的目的。 香港在綠色和可持續金融的領域緊貼國際趨勢,加速朝着國際綠色金融中心的方向邁進。為配合可持續發展的需求,集團將可持續發展概念注入核心業務和營運範疇,致力為客戶提供一站式及多元化綠色環境服務及可持續採購方案。未來,碧瑤將投放更多資源在人力培訓及綠色採購。同時,集團透過提供廢物審計服務,提供廢物成份數據,協助企業客戶了解產出廢物的可回收量,實現可持續發展的目標。 園藝方面,集團為啟德體育園、中西區海濱長廊及屯門震寰路寵物共享公園提供園藝工程。集團園藝服務的客戶廣泛,涵蓋大型私人住宅、政府處所、學校、商場、酒店、機場、香港科學園、香港科技大學及嶺南大學等。 蟲害管理方面,集團期內繼續為黃大仙區及大埔區提供蟲害管理服務。此外,集團分別為古物古蹟辦事處轄下29個古蹟及華人廟宇委員會轄下24間廟宇,提供白蟻防治及監測服務。 政府正全速發展北部都會區,預計眾多公營房屋陸續落成,其中古洞北以及粉嶺北新發展區的公共屋邨,預計於2026年開始陸續入伙。北部都會區全面發展後,可提供約50萬個新增房屋單位,相信為集團多個核心業務帶來契機。 碧瑤主席吳永康先生指:「政府高度重視環境議題,碧瑤主要業務與民生息息相關,屬社會剛性需求,不受經濟環境影響。即使在經濟疲弱下,集團核心業務依然持續增長。 儘管期內垃圾徵費暫緩推行,但政府明顯加大力度通過回收商,增加各類回收點,例如加設夜間廚餘回收流動點,方便市民進行回收,不論質和量均有提升,直接拉動集團的回收業務,帶來增長動力。所以,暫緩推行垃圾徵費不單對集團回收業務沒有構成負面影響,反而業務有所增長。長遠而言,減廢回收有助實現政府中「零廢堆填」的目標,有利集團回收及綠色科技業務的發展。」 展望未來,集團在致力提高各核心業務的市場份額的同時,積極於香港及以外地區擴張。同時因應集團的發展,適時尋找潛在的併購、合營、或新業務項目,加速未來業務增長,為股東締造可觀及長遠回報。 有關集團2024年度中期業績公告詳情,請瀏覽以下網址:

http://www.baguio.com.hk/zh-HK/Investor%20Relations/Announcements%20and%20Notices ~ 完 ~ 碧瑤綠色集團簡介: 碧瑤綠色集團(股份代號:01397.HK)成立於 1980 年,為香港最大的綜合環境服務集團之一,提供環衞保潔、資源回收、循環再造、廢物管理、綠色科技、有機肥料及動物飼料生產、園藝綠化工程及害蟲防治等。集團為不同領域的客戶提供服務,包括政府部門、各大機構及跨國企業。集團努力不懈地提升環境、社會及管治(ESG)的表現,以推進集團的可持續發展,以實現將香港推動成為更清潔、更綠色、更健康城市的願景。



