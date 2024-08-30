康希諾生物2024上半年業績亮眼：流腦疫苗引領增長，加快合作與國際化步伐

香港, 2024年8月29日 - (亞太商訊) — 康希諾生物今日披露了2024年上半年業績報告，營收達到3.03億元，其中流腦結合疫苗家族再度展現强勁增長動力，尤其是ACYW135群腦膜炎球菌多糖結合疫苗（CRM197載體）（以下簡稱“MCV4”）曼海欣®作爲亞洲首個腦膜炎球菌四價結合疫苗産品，不僅填補了市場空白，更爲我國嬰幼兒流腦疾病預防樹立了新標杆。康希諾生物兩款流腦疫苗于2024年上半年實現營業收入約2.623億元，較去年同期顯著增長約18%，同時虧損大幅收窄。

MCV4不僅在嬰幼兒市場備受矚目，其擴齡臨床試驗也正穩步推進，旨在覆蓋4周歲及以上兒童及成人群體，進一步擴展使用範圍，滿足更廣泛人群的接種需求。同時，康希諾生物緊跟全球研發步伐，與多家國際頂尖研究機構深化合作，不斷推動産品創新和技術突破，幷加速産業化技術轉移和商業化布局。依托新冠疫苗海外商業化的成功經驗，MCV4疫苗的國際市場拓展已蓄勢待發，以東南亞、中東、北非、南美爲主要目標區域，推動注册和商業化工作。

此外，國際市場拓展經驗以及與相關方建立的戰略合作關係，也將助力康希諾生物的13價肺炎結合疫苗、組分百白破疫苗組合等産品在海外市場的准入與商業化。同時，公司也在以WHO PQ認證爲方向進行前期準備和籌劃工作，探索國際組織采購産品的可行性；對于全球創新類産品，也會積極探討于發達國家准入的可行性。

在營銷策略上，康希諾生物采用了高效精准的商業化模式，依托自主銷售團隊爲核心，結合專業推廣商的力量，迅速將營銷網絡下沉至縣級地區，實現營銷網絡的全面覆蓋。公司堅持以專業學術和客戶需求爲導向，通過深入調研和終端服務，確保産品精准觸達目標群體，同時有效控制銷售費用，實現集約化運營。截至目前，康希諾生物建立了體系完備的商業運營中心以開展國內外的營銷工作，流腦結合疫苗完成了30個省份的准入工作，全面打開了國內市場。流腦結合疫苗的成功商業化也爲即將獲批的13價肺炎結合疫苗打下堅實基礎，目前該産品正在按計劃進行臨床和生産現場檢查。

康希諾生物在降本增效方面也取得了顯著成效，銷售費用和管理費用較同期均有下降，分別降低了約13%和39%，顯示出公司運營效率的不斷提升。

總體來看，康希諾生物正穩步向集研發、生産、商業化于一體的全能型Biopharma公司邁進。隨著MCV4商業化的成功和13價肺炎結合疫苗等新産品的逐步獲批上市，公司業績有望持續增長。公司管理層對公司前景充滿信心，幷已通過增持公司股份的實際行動表達了堅定支持。

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