域塔物流科技控股有限公司成功於美國納斯達克上市

香港, 2024年8月29日 - (亞太商訊) — 域塔物流科技控股有限公司（「域塔物流科技」）（納斯達克代碼：RITR）已於2024年8月23日正式在納斯達克交易所上市，這不僅是集團邁向國際化市場的重要里程碑，集團將致力於推動智慧物流生態圈的建設，為行業注入新動能。

域塔物流科技成立於2015年，通過整合房地產、物流運營和創新科技，提供全面的物流解決方案，主要業務包括以下兩大部分：

1. 資產管理和諮詢服務 – 搜尋和開發物流地產，通過科技賦能資產價值，並與合適的物流運營商建立聯繫。

2. 建設管理和工程設計 - 為物流地產開發提供專業的項目管理服務。

域塔物流科技的一站式營運模式能夠深入了解客戶需求，提供量身定制的解決方案，有效降低運營成本，並優化整體物流運營。作為香港PLT（房地產+物流科技）領域的先驅，域塔物流科技擁有20多年的行業經驗，與業界持份者擁有深厚關係。

域塔物流科技為物流運營商（第三方物流公司）和投資物流房地產項目的資本合作夥伴提供服務，幫助第三方物流公司獲得物業、許可證和戰略規劃；還會協助資本夥伴搜尋、開發和管理物流資產，發揮其資產最大價值。域塔物流科技的綜合解決方案和資深的行業知識，成為香港物流服務市場中的關鍵競爭優勢。

域塔物流科技在首次公開募股（IPO）中，所募集的資金將用於加速產品研發、擴展全球業務版圖，以及持續優化服務品質。未來，集團將致力於鞏固在智慧物流領域的領導地位，攜手全球合作夥伴，共同推動供應鏈的數位化轉型，引領智慧物流步向新的發展紀元，為客戶創造更卓越的價值。

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