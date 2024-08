Thursday, 29 August 2024, 17:56 HKT/SGT Share: 福耀玻璃工業集團股份有限公司宣佈二零二四年中期業績

2024年上半年財務摘要 - 合併實現收入人民幣18,339,730千元,比上年同期增長22.01%,高於行業增長水平;

- 歸屬於公司所有者的期間利潤人民幣3,498,318千元,比上年同期增長23.36%;

- 每股收益人民幣1.34元,比上年同期增長22.94%。 香港, 2024年8月29日 - (亞太商訊) — 福耀玻璃工業集團股份有限公司(「福耀玻璃」或「公司」;股份代號:600660.SH、3606.HK)欣然宣佈公司及其附屬公司截至2024年6月30日止六個月(「報告期」)的未經審計中期業績。 緊抓市場機遇 營收利潤雙雙強勁增長 2024年上半年,全球經濟增速緩慢復甦,國際局勢複雜多變,地緣政治衝突加劇,全球產業鏈和供應鏈穩定性仍受到挑戰。中國汽車行業伴隨以舊換新、地方配套政策出台等,主要經濟指標呈增長態勢,根據中國汽車工業協會統計,2024年1-6月,汽車產銷分別為1,389.1萬輛和1,404.7萬輛,同比分別增長4.9%和6.1%。 公司積極把握市場機遇,以技術創新引領製造升級,同時通過數字化升級提升效率,高質量發展穩步推進,盈利能力進一步提升。報告期內,公司合併實現收入人民幣18,339,730千元,比上年同期增長22.01%,高於行業增長水平;實現除稅前利潤人民幣4,125,070千元,比上年同期增長24.27%,實現歸屬於公司所有者的期間利潤人民幣3,498,318千元,比上年同期增長23.36%;實現每股收益人民幣1.34元,比上年同期增長22.94%。 報告期內,公司除稅前利潤比上年同期增長24.27%。若扣除匯兌損失以及太原金諾實業有限公司終止履行福耀集團北京福通安全玻璃有限公司剩餘24%股權轉讓的相關約定導致投資收益減少影響,報告期除稅前利潤比上年同期增長59.96%。 全面提升綜合競爭力 高附加值產品表現亮眼 報告期內,公司圍繞集團經營戰略,以「為客戶持續創造價值」為中心,以市場為導向,以技術創新為支持,以規範管理為保障,全面提升公司綜合競爭力。 在產品質量方面,公司從產品設計、原料採購、生產製造到成品進倉每個環節均進行嚴格的質量把控,提升全過程質量管控能力,確保產品的質量和可靠性,有效預防和控制質量問題的發生。 在供應方面,公司不斷提高全球保供能力,根據行業趨勢提前規劃佈局,構建完整的全球供應體系;同時對生產過程進行持續創新和優化,縮短產品從投料到進倉的時間,構建柔性敏捷生產能力,保證全球化的交付和能力,與汽車行業相互成就,共同成長。 在創新能力建設方面,公司在技術、管理等各領域持續加大創新力度,智能全景天幕玻璃、可調光玻璃、抬頭顯示玻璃、超隔絕玻璃、輕量化超薄玻璃、鍍膜可加熱玻璃、鋼化夾層玻璃等高附加值產品佔比持續提升,佔比較上年同期上升4.82個百分點,價值得以體現。 在銷售方面,公司始終把客戶需求放在第一位,堅持快速反應,高效服務,與客戶建立高度的信任關係,持續以為客戶創造價值為核心,構建福耀銷售組織形式,提升銷售管理能力,加大市場拓展力度,拓寬銷售渠道,提升銷售質效。 在團隊建設方面,公司堅持以人為本,保障具有競爭力的員工福利待遇,推動福耀的人文建設,樹立良好的紀律和工作作風,構建一支更加積極、高效的國際化團隊。 公司表示:「2024年下半年,全球經濟形勢依然嚴峻,經濟增長仍面臨多重風險挑戰。為此,福耀玻璃將穩健經營、謹慎走好每一步:嚴控產品質量和新產品開發的各個環節,細化工作,用好「質量一票否決制」,進一步營造良好質量文化,形成人人關心質量,人人重視質量的工作氛圍;業務規模擴大的同時,持續優化生產過程,建立敏捷管理、柔性生產機制,保證全球化的交付和服務,確保公司高質量發展;圍繞新材料、新工藝、新技術、跨領域合作等方面,持續加強技術創新,加大研發投入,加快研發速度,推動產品的升級換代,提升福耀的核心競爭力;加強數字化建設,將作業數字化,數字平台化,平台智能化,智能實戰化,實際經營過程各領域數據透明、共享、易懂、有用,發揮數字化的效率;繼續發揮銷售引領作用,建立全方位銷售管理機制,多市場發力,國內外並舉,拓展新客戶、穩定老客戶,優化服務水平,提高客戶滿意度,增強企業競爭力;持續加大人才培養力度,培養新技術、管理、自動化、數字化、國際化等領域的專業人才,落實員工發展,提升組織效能,提升企業形象和品牌價值。」 - 完 - 有關福耀玻璃工業集團股份有限公司 福耀集團(全稱福耀玻璃工業集團股份有限公司),1987年成立于中國福州,是專注於汽車安全玻璃的大型跨國集團,於1993年在上海證券交易所主板上市(A股代碼:600660),於2015年在香港交易所上市(H股代碼:3606),形成兼跨境內外兩大資本平台的「A+H」模式。 公司的主營業務是為各種交通運輸工具提供安全玻璃和汽車飾件全解決方案,包括汽車級浮法玻璃、汽車玻璃、機車玻璃、行李架、車窗飾件相關的設計、生產、銷售及服務,公司的經營模式為全球化研發、設計、製造、配送及售後服務,奉行技術領先和快速反應的品牌發展戰略,與客戶一道同步設計、製造、服務、專注於產業生態鏈的完善,系統地、專業地、快速地響應客戶日新月異的需求,為客戶創造價值。



