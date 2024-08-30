秉持戰略定力，堅守價值成長，造就優質標的-陽光保險

香港, 2024年8月29日 - (亞太商訊) — 2024年上半年，保險業高質量轉型步入深水區，量升質增態勢愈發明顯。目前行業估值和持倉仍處底部，β屬性與政策多重利好將有助整個板塊估值修復，仍具長期配置價值。上市險企中，陽光保險（6963.HK）於近日披露中期業績，無論是總保費收入還是盈利能力，均呈穩健提升之勢。

據悉，2023年陽光保險集團董事長張維功提出全面佈局打造「科技陽光、價值陽光、知心陽光」的新陽光戰略，按照「一張藍圖繪徹底，看著藍圖幹到底」的戰略定力，全面實現公司的戰略升級。2024年上半年，在持續推進「新陽光戰略」驅動下，公司保險主業核心能力進一步穩固加強，整體市場競爭力有效提高，經營業績穩步增長。

根據業績公告，2024年上半年，公司實現總收入424.49億元（人民幣，下同），同比增長8.9%。保險服務收入314.9億元，同比增長4.4%。歸屬於母公司股東的淨利潤31.4億元，同比增長8.6%。內含價值為1,126.4億元，較上年末增長8.2%。

經營業績與價值創造能力雙重提升

高質量發展與高價值成長，是陽光保險始終堅持的發展方向，意味著既要持續推動經營業績穩步向好，也要深入落地「價值陽光」戰略，不斷增強價值創造能力。

從主業發展來看，2024年上半年，壽險業務保持較快發展，壽險總保費收入517.6億元，同比增長12.9%；上半年新業務價值37.5億元，同比增長39.9%。財險業務規模穩健增長，原保險保費收入246.5億元，同比增長12.4%。車險原保險保費收入132.9億元，同比增長3.2%，承保綜合成本率99.7%，實現承保盈利；非車險原保險保費收入113.6億元，同比增長25.5%，其中農險業務同比增長38.3%，健康險業務同比增長48.5%；承保綜合成本率98.5%，實現承保利潤1.6億元。

從價值創造來看，2024年上半年，壽險多元渠道協同發展，其中個險價值快速增長，隊伍企穩回升、產能持續提升。財險業務品質保持良好，非車險保費佔比46.1%，同比提升4.8個百分點；家用車保費在車險中佔比62.4%，同比提升1.5個百分點，業務結構持續優化。

客戶經營有聲有色，優質服務彰顯「溫度」

踐行「客戶思想驅動」理念，是陽光保險紮實落地「知心陽光」戰略的重要落腳點。尤其隨著消費者需求日益多元化、差異化，客戶經營這一保險行業一直以來的重點課題，已經成為公司能力體系建設的核心之一，也是2024年上半年的重頭戲。

陽光人壽強化客戶思想，以「三╱五╱七」產品體系為抓手，持續推進「縱橫計劃」，不斷豐富「三╱五╱七」產品體系內涵，落地差異化增值服務，持續滿足客戶不同生命週期的保險需求。據悉，「三╱五╱七」產品體系即對於「人的一生需要幾張保單」這一社會性難題給出了一個簡單清晰、通俗易懂的客戶保單需求概念結論——「三張保單保一生、五張保單全家福、七彩陽光滿堂紅」，並相應打造了豐富的產品服務體系，使陽光成為行業第一家以全客戶視角、將客戶壽險保單需求清晰而通俗易懂地向社會作出闡釋的公司。

陽光財險持續深化客戶需求洞察研究，致力於建立便捷的客戶服務體系，積極提供溫暖貼心、專業可信的服務產品，品牌口碑再上一層樓。個人客戶方面，上半年家用車續保率64.2%，同比持續提升，個人車險客戶非車險產品購買比例達到55.5%，同比提升7.6個百分點。團體客戶方面，持續推進「夥伴行動」風險管理服務落地，2024年上半年，累計為8,595個企業客戶提供科技減損和專業風險諮詢服務，升級打造「保險+科技+服務」的全量風險管理服務模式。

在上半年保險行業延續深度轉型的背景下，陽光保險憑藉創業初心與不變的戰略定力堅毅前行，不斷提高自身綜合競爭力，取得優異的成績，頗為難得。作爲本世紀成立的205家內地保險企業中唯一上市的傳統保險企業，預期公司將在穩固基本面的支撑下，實現估值重塑，尤其在被納入恒生綜合指數後，未來流動性將持續增大，作為優質標的對海內外的「聰明投資者」將更具吸引力。

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