光大環境深耕技術研發，加快培育新質生產力

香港, 2024年8月29日 - (亞太商訊) — 日前，中國環保行業龍頭中國光大環境（集團）有限公司（257.HK）（下稱「光大環境」或「公司」）公佈的2024年度中期業績顯示：2024年上半年，公司實施創新驅動發展戰略，推動科技創新「拆門破牆」，管理數字化進程加速，科技成果轉化持續發力，持續打造開放共享科技創新生態，為培育發展新質生產力奠定基礎。

科技成果轉化應用取得新突破

光大環境積極探索業務新賽道，聚焦新業務和新技術的培育，以技術研發賦能各業務發展並取得實效。在垃圾發電、污泥處理、污水處理等關鍵技術領域，公司研發團隊持續攻克技術難題，有效提升了處理效率，節省運營成本，提升經濟效益。

2024上半年，光大環境實現科技研發成果轉化13項，涵蓋高效濕法脫硫技術、脫硫脫硝一體化技術、厭氧氨氧化技術、倒極電滲析(EDR)技術、自動燃燒控制(ACC)技術、乾式厭氧等領域。其中，公司推進無人打焦機服務進入市場化運營階段，完成內外部打焦服務二十餘次，還將厭氧膜生物反應器（MBR）、智慧化等技術工藝應用於公司旗下項目，促進了項目運營質效雙升，取得了良好的經濟效益和社會效益。針對生產工作中的痛點難點，公司推動飛灰資源化利用、煙氣淨化、污水處理廠全流程智能精準控制系統等重大課題的研發和試點。公司旗下環保水務持續開展「五小創新」工作，依託運營管理和工程建設過程中的小發明、小改造、小革新、小設計、小建議，更好實現項目的控本增效。

技術與裝備創新邁上新台階

光大環境高度重視技術研發和裝備製造，圍繞「智造賦能戰略實施主體」戰略定位，積極構建「光大智造」發展新格局，加快裝備製造轉型升級。

2024年上半年，光大環境多項裝備製造課題的成果轉化有序推進。其中主要成果包括：推動沼氣高值化利用、飛灰資源化、生物質製醇技術等領域的探索；「200噸／日快裝式小型固廢處置成套裝備研發及產業化」攻關項目通過驗收，促進裝備產品迭代升級；推出的75噸╱日小型爐成套設備已於四川馬爾康承接的環保項目進入安裝調試階段；成功落地廢舊電池資源化示範項目，該項目也成為了江蘇省首個電池回收與再利用示範項目。

管理數字化轉型步伐穩步加快

光大環境堅定推進科創產品市場化，以數字化、信息化建設助力控本增效，持續優化科創體制機制。其中，公司重點推動業務財務一體化、推動智慧管理平台建設，強化財務、資金、檔案等管理平台的數字化建設，加強系統內數據協同與融合，有效提高管理效率。公司還積極推進「裝備雲服」智慧維保平台建設，不斷拓展環保設備全生命週期數字化服務，為客戶提供更加優質、高效的服務。

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