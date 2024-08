Thursday, 29 August 2024, 10:35 HKT/SGT Share: 西銳飛機(2507.HK)發佈2024年度中期業績 - 2024年上半年利潤穩健增長近24%至約3,560萬美元

- 新增訂單顯著為未來業務穩定發展創造良好動力

截至2024年6月30日止中期業績亮點: - 收入達約4.75億美元,同比增長11.6%

- 毛利達約1.63億美元,毛利率為34.4%

- 利潤達約3,560萬美元,同比穩健增長23.6%

- 於2024年上半年,公司於市場推出了屢獲殊榮的SR2X系列的第七代(G7),該系列在過去連續22年一直為全球最暢銷的單引擎活塞模型飛機。

- SR2X和願景噴氣機合計淨訂單量從截至2023年6月30日止六個月的255架增至截至2024年6月30日止六個月的362架,合計增加了107架。 香港, 2024年8月29日 - (亞太商訊) — 西銳飛機有限公司(「Cirrus Aircraft」或「公司」及其附屬公司(統稱「集團」,2507.HK)公佈,截至2024年6月30日止6個月(報告期間)之未經審核綜合業績。 報告期間,集團收入由去年同期4.26億美元增長11.6%至4.75億美元,毛利由去年同期1.49億美元穩增10%至1.63億美元。期內利潤由去年同期2,880萬美元顯著提升23.6%至3,560萬美元,主要由於飛機交付量的增加、飛機定價的增加以及西銳服務及改善西銳服務及其他的收入組合以實現利潤率較高的服務。 全球私人航空市場的領導者 自1984年於美國威斯康星州成立以來,西銳飛機一直致力於設計、開發、製造及銷售私人航空業公認的優質飛機,在安全、技術、連接、性能及舒適度方面均有所創新。公司的兩條飛機產品線,即SR2X系列及願景噴氣機,已成功確立自駕飛機的行業標準,目前已在60多個國家獲得認證及驗證,並已累計交付逾9,700架SR2X系列飛機和逾550架願景噴氣機。 作為廣泛的產品組合戰略的一部分,公司的SR2X系列包括入門級飛機SR20以及SR22和SR22T,後兩款飛機具備不斷提升的性能和能力,以滿足客戶對單引擎活塞飛機的不同需求及偏好。SR2X系列飛機通常最多可承載四名成年人和一名兒童。而願景噴氣機則針對私人航空業的不同及更高端市場,提供顯著增強的性能、能力和規格,價格也較高。同時,願景噴氣機可讓擁有人在無專職飛行員或飛行部門支持的情況下以噴氣速度飛行。願景噴氣機通常最多可承載五名成年人和兩名兒童。隨著G7 系列的推出、產品組合的持續更新,將為保持業務增長及為客戶提供優質體驗帶來更大的核心驅動力。 今年上半年,與2023年同期相比,西銳飛機多交付了20架飛機,且平均銷售額穩中有升。其中,SR2X飛機交付的平均銷售額約為104萬美元,而2023年同期為99萬美元。願景噴氣機交付的平均銷售額為333萬美元,而2023年同期為308萬美元。與此同時,公司的SR2X和願景噴氣機合計淨訂單量從截至2023年6月30日止六個月的255架增至截至2024年6月30日止六個月的362架,合計顯著增加了107架。這一增長部分歸因於G7系列的推出,以及兩條產品線之間產品階梯的延續和圍繞擁有體驗不斷發展的生態系統。報告期內,公司錄得的強勁淨訂單量增長將為其穩定增長帶來良好的動力。 展望及未來計劃 未來,西銳飛機將持續專注改進產品,不斷推動機型升級及代際變革,為飛機配置新技術及新設計,以鞏固行業領先地位。與此同時,公司將通過一系列的措施,包括通過建立(其中包括但不限於)新的維護計劃及擴展飛機管理解決方案以及一系列行之有效的客戶服務,以實現已有客戶群的變現、改進飛行訓練解決方案、 推進並擴大飛機和服務組合、提高生產能力、拓展全球市場,以及打造按需私人航空解決方案,以支持未來業務增長及集團的長期穩定發展。 最近,公司亦已完成了大福克斯生產設施的重大改進,包括擴大蒸壓及模具產能,以作為持續努力提高生產設施產能和效率的一部分。此外,公司亦持續增加生產設施的面積,並實施西銳操作系統(COS),以持續提高其營運效率,並預計相關舉措可持續改進將有助於增加並支持未來生產。 在市場營銷方面,公司將把其在英國和法國的銷售結構由西銳銷售代理調整為直接銷售,預期將透過在銷售週期早期與客戶建立直接關係、在客戶擁有產品的整個體驗中維繫更緊密的關係,從而策略性地直接推動銷售及營銷計劃,以推動公司在這些市場的成長。另外,公司將持續擴大對產品組合的投資。於2024年4月,公司的SR10飛機獲得了美國運輸部聯邦航空管理局的生產許可證,這是同類產品中第一款專門用於培訓下一代飛行員的全新設計。 - 完 - 關於西銳飛機有限公司

西銳飛機成立於1984年的美國威斯康星州,是一家從事設計、開發、製造及銷售私人航空業公認的優質飛機的公司,在安全、技術、連接、性能及舒適度方面均有所創新。根據弗若斯特沙利文的資料,按2023年已交付量計, 西銳飛機於全球私人航空市場的市場份額達32.0%。公司的兩條飛機產品線(即SR2X系列及願景噴氣機)已成功確立自駕飛機的行業標準,目前已在60多個國家獲得認證及驗證。根據通用航空製造商協會的資料,SR2X系列飛機於過去22年一直是最暢銷的單引擎活塞機型。自願景噴氣機於2016年首次交付以來,其可讓擁有人在無專職飛行員或飛行部門支持的情況下以噴氣速度飛行,根據通用航空製造商協會及弗若斯特沙利文的資料,願景噴氣機已連續六年成為最暢銷的公務機。截至2024年2月29日,西銳飛機的全球客戶群已擁有超過10,000架公司的飛機。 此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代西銳飛機有限公司發佈。如有垂詢,請聯絡: 博達浩華國際財經傳訊集團

電話︰852 3150 6788 電郵︰cirrusaircraft.hk@h-advisors.global



話題 Press release summary



部門 航空航天和国防

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network