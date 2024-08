Thursday, 29 August 2024, 02:22 HKT/SGT Share:

來源 Tianneng Power International Limited 技術革新引領綠色發展,國際化戰略加速推進

香港, 2024年8月29日 - (亞太商訊) — 中國新能源電池行業領軍企業--天能動力國際有限公司(「公司」,連同其附屬公司,統稱「集團」或「天能」)(股份代號:00819.HK)公布截至2024年6月30日止六個月(「報告期內」)之中期業績。 2024年上半年,天能動力著力構建新質生産力,以「實業、科技、資本」三輪驅動和「數智化、平臺化、國際化」三化聯動,構成新發展格局。集團堅持貫徹「科技創新是發展新質生産力的核心要素」的理念,進一步升級和優化鉛蓄電池的生産工藝,積極開拓鋰、氫、鈉、固態等新興電池的布局和應用。同時,致力于應對全球氣候變化挑戰,通過綠色智能製造、發展循環經濟提升效益和保護環境,打造可持續供應鏈,與國家高質量發展、現代化治理等一系列發展目標相契合。 報告期內,集團取得營業收入約人民幣499.15億元,較去年同期增長約20.36%;公司擁有人應占溢利約人民幣9.28億元,較去年同期增長約1.09%。在積極探索新興業務發展的同時,天能投入大量精力鞏固和加强主業的龍頭地位,基石業務鉛蓄電池取得營業收入約人民幣192.52億元;在新能源電池領域,天能加快開拓鋰電儲能,加速迭代氫燃料電池及鈉離子電池,實現了關鍵技術的突破和多元場景的應用;在循環經濟領域,天能打造集生産、回收、冶煉、再生産為一體的電池循環綠色産業鏈,可循環産業取得對外營業收入約人民幣15.54億元。 突破壁壘 持續技術革新 集團已形成「動力電池、儲能系統」雙核發力格局,在傳統賽道實現「鉛鋰幷行」,在新興賽道加速開拓氫燃料電池、鈉離子電池、固態電池。在動力領域,天能先後推出了首款電動摩托車專用鉛蓄動力電池、新一代鈉離子動力電池「天鈉T2」、叉車用純膠體蓄電池等,適配更多元應用需求;在儲能領域,成功開發OPzV-1000閥控膠體鉛炭電池、適用儲能場景的「鈉儲1號」、新一代5MWh鋰離子電池智能液冷儲能系統等,助力系統發揮更大價值,為各種應用場景提供穩定可靠的電力支持。 綠色産業 堅守可持續發展戰略 天能作為全球最大的鉛蓄電池製造企業之一,90%以上的電池産品用于電動輕型車,在交通出行領域具有天然的低碳優勢。天能將綠色智能製造納入企業發展戰略,優化生産流程,提升自動化覆蓋率和生産效率;通過開發幷植入多個數字管理系統,提高生産管理的數字化水平。不斷推動企業向著更高效、更環保的未來邁進。 專注電池産業的同時,天能也致力于實現更加高效的資源回收與再生利用。現已在全國建設有4大鉛蓄電池循環經濟産業園和2大鋰離子電池循環經濟産業園,廢舊鉛蓄電池中各材料回收率超過99%,廢舊鋰離子電池中的硫酸鹽回收率超過98.5%,碳酸鋰回收率達到90%。在鉛蓄電池回收領域,天能不斷提升回收端與處置端的能力,形成穩定的可持續供應鏈,提升産能利用率,現已具備100萬噸的廢舊鉛蓄電池年處置能力。在鋰電回收領域,天能現具備1萬噸廢舊三元鋰離子電池的年處置能力,新建6萬噸産能將于本年投産。天能不斷創新電池回收技術,現擁有帶電破碎智慧分選、拆解物定向熱解、三元磷酸鐵鋰共綫處置、冷凍提鋰等多種鋰離子電池循環技術儲備。 報告期內,集團地處浙江省湖州市長興縣的循環經濟産業園承接的廢舊鉛蓄電池回收處理項目,成為浙江省首個「國家循環經濟標準化示範項目」。該項目通過將典型模式轉化為國家標準,引領了行業發展的方向。工信部公布2023年度綠色製造名單,集團主營鋰電回收的子公司天能新材料有限公司入選國家級「綠色工廠」。 與時俱進 加强品牌推廣 市場方面,集團已建立廣泛的分銷和售後服務網絡,在中國擁有超3,000家分銷及售後服務網點,覆蓋超過40萬家終端門店,為4億電動輕型車用戶提供替換和維修服務,是市場上最為人所熟知的電池品牌之一。 天能積極擁抱大數據技術與新興互聯網市場,利用數字化手段賦能市場營銷,助力合作夥伴進行精細化運作和管理。報告期內,集團深化推進數字營銷模式和天能創新雲商模式升級,極大優化了集團的柔性生産,能够更快速、準確地響應市場需求變化,進行生産計劃的調整,顯著提高運營效率。建立了數十家綫上綫下融合服務體驗中心,促進了定製品銷售的增長,渠道增質效果顯著,競爭力進一步提升。 奮勇前進 拓展國際化經營 在持續鞏固中國行業領先地位的同時,天能也因地制宜,將電池産品和能源解决方案快速推向全球市場。天能海外業務布局遍布東南亞、歐洲、非洲等多個國家和地區:董事局主席張天任先生于2024年4月受邀參加了「中國-越南貿易投資合作促進論壇」,首個海外智能製造基地落地越南,成為拓展東南亞市場的橋頭堡;成功簽訂數十家天能品牌海外合作夥伴,展開海外終端分銷及售後服務網絡鋪設;高頻亮相首爾電動車及電池展(EV TREND KOREA)、德國慕尼黑電池儲能展覽會(EES Europe)等國際性展會,獲得來自世界各地客戶的認可。 依托在綠色能源産品的技術創新成果和深耕多年的行業經驗,國際市場將成為天能未來發展的新舞臺。繼本地化辦事處建設、海外銷售渠道布局、越南建廠項目之後,天能將繼續開拓海外市場,積極響應國家「一帶一路」倡議,以東南亞市場為切入點,聯合更多志同道合的合作夥伴,提升海外市場的影響力,把握國際競爭中的主動權。 展望未來 天能將堅持「聚焦高質量、深耕可持續」的發展方向,加快打造具有天能特色的新質生産力。以技術創新為推手,以調整結構為主綫,重點推進新能源産業的轉型升級,全力培育動力電池和儲能系統兩大産業生態圈。同時,以電池全生命周期産業為基礎,發揮循環經濟的規模優勢,提升效益。利用自身技術優勢,充分發揮科技創新的支撑引領作用,為「雙碳」戰略貢獻更多清潔能源系統解决方案,為國家生態文明建設做出更多貢獻。 -完- 此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代天能動力國際有限公司發布。如有垂詢,請聯絡:

馮嘉莉

電話:+852 3150 6788

電郵:tianneng.hk@pordahavas.com



話題 Press release summary



部門 替代能源

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network