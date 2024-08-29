中集集團公佈2024年中期業績



財務摘要 人民幣（億元，%） 截至6月30日止6個月 變動 變動 2024年 2023年 24Q2 24Q1 營業收入 791.15 605.74 30.61% 466.72 324.43 43.86% 營業利潤 21.15 16.45 28.60% 17.08 4.07 319.8% 淨利潤 13.95 9.9 40.85% 11.77 2.18 440.12% 歸屬於母公司股東及其他權益

持有者的淨利潤 8.66 3.99 117.23% 7.82 0.84 835.19% 歸屬於母公司股東及其他權益

持有者的扣非淨利潤 8.20 9.77 (16.00%) 5.95 2.25 164.48% 業績亮點 01. 集裝箱製造業務保持全球領先地位，業績顯著提升：受益於集運需求提升及紅海等不確定事件導致的運輸效率下降，標準乾箱銷量同比增長425.54%.上半年集裝箱製造業務營收同比提升83%至249.5億元，淨利潤同比上升66%至12.76億元 02. 海工經營收入大幅增長：受益於海工裝備市場繼續恢復向好，板塊營業收入同比大幅增長89%至人民幣77.8億元，新簽訂單同比增長20.1%至17.9億美金，在手訂單同比增長20.9%至61.8億美元，其中油氣：風電：滾裝船訂單佔比約為2:1:1，淨虧損持續縮窄54%至0.84億； 03. 道路運輸、能源化工液態食品兩大分部業務穩健經營：車輛業務實現收入107億元，實現淨利潤人民幣5.74億元，半掛車市場佔有率提升並保持國內第一；安瑞科營業收入同比增長6.7%至人民幣114.8億元，累計在手訂單至人民幣293.5億元，創歷史新高。 香港, 2024年8月29日 - (亞太商訊) — 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（簡稱「中集集團」或「集團」，股份代號：000039.SZ/02039.HK）欣然公佈截至2024年6月30日止6個月（「期內」）之未經審核中期業績。 中集集團管理層表示：「2024年上半年，全球商品貿易需求回升，集裝箱市場企穩回暖、能源安全及消費需求增長、全球船舶和海工市場環境持續向好，集團基於不斷夯實的全球營運平台基礎，平抑了單一地區的風險波動，實現了穩健有質發展。上半年，集團實現營業收入791億，同比提升30.61%，毛利率保持在10.73%，歸母淨利潤約人民幣8.7億，同比大幅提升117%。期內，集團集裝箱產業持續保持全球行業領先地位，道路運輸車輛、能源/化工/液態食品裝備以及海工業務也形成了較強的全球競爭力。集團國內營業收入佔比約45.55%，國外營業收入佔比約54.45%，與去年同期相比基本持平，維持較好的市場格局。」 主要板塊經營表現（人民幣億元） 1H2024各項指標 營業收入 佔總營收比重 毛利 佔總毛利比重 毛利率 淨利潤 集裝箱製造 249.50 31.54% 30.43 35.85% 12.20% 12.76 道路運輸車輛 107.00 13.52% 15.95 18.80% 14.91% 5.74 能源、化工 液態食品裝備 121.21 15.32% 16.01 18.86% 13.21% 2.42 海洋工程 77.84 9.84% 3.89 4.58% 4.99% (0.84) 空港與物流裝備、 消防與救援設備 24.03 3.04% 4.94 5.82% 20.54% 0.37 物流服務 140.89 17.81% 8.77 10.34% 6.23% 2.04 循環載具 11.97 1.51% 1.44 1.21% 12.05% (0.49) 以上主要板塊 732.43 92.58% 81.42 95.94% 11.12% 22.00 核心業務表現 在物流領域 集裝箱製造方面，期內全球商品貿易需求回升，紅海事件等不確定事件導致歐線繞航，降低了集運運輸效率，集裝箱需求有所提升。集團集裝箱製造業務產銷量同比明顯增長，其中乾貨集裝箱累計銷量138.27萬TEU（去年同期：26.31萬TEU），同比增長約425.54%；冷藏箱累計銷量4.47萬TEU（去年同期：5.15萬TEU），同比下降約13.2%。期內，集團集裝箱製造業務實現營業收入人民幣249.5億元（去年同期：人民幣136.68億元），同比上升82.54%，實現淨利潤人民幣12.76億元（去年同期：人民幣7.68億元），同比上升66.25%。期內，面對集運市場運輸需求激增及紅海事件繞道導致的集裝箱週轉效率降低的問題，集團迅速行動，成功實現生產效率與交付能力的顯著提升，同時提升了整體運營效率與市場競爭力。 在類似驅動因素催化下，物流服務業務方面，集團上半年多數產品業務量及盈利能力同比均有較大幅度的增長，且二季度相比一季度增長明顯。期內，物流服務業務實現營業收入人民幣140.89億元（去年同期：人民幣91.32億元），同比上漲54.28%；淨利潤為人民幣2.04億元（去年同期：人民幣0.55億元），同比上漲274.74%。上半年在多措並舉，主動應變中，集團物流服務的海運業務表現出色，在《Transprot Topic》2024年全球海運榜中，中集世聯達位列TOP13，在中國企業中排名第三。 道路運輸車輛方面，中集車輛積極鍛造新質生產力，持續深化「星鏈計劃」，在上半年行業築底的背景下，迎難而上、逆勢破局，半掛車市場佔有率提升並保持國內第一。專用車方面，中集車輛繼續鞏固國內市場、開拓海外市場，同時積極研發一體化新能源產品，行業首創的頭掛一體化油電混動半掛牽引攪拌車開始小批量交付。期內中集車輛實現收入人民幣107 億元（去年同期：人民幣134.70億元），同比下降20.56%；淨利潤實現人民幣5.74億元。 空港與物流裝備、消防與救援設備方面，中集天達通過整合海內外各地的生產和營銷佈局，積極推動一體化營運，從而降低整體經營成本，競爭激烈環境下仍維持自身優勢，盈利水平長期穩定增長，期內營業收入同比上升5.31%至24.03億元，淨利潤大幅提升364.81%至0.37億元。2024年上半年，旅客登機橋和消防車的驗收交付量增加，帶動空港與物流裝備、消防與救援設備兩線業務的營業收入均較去年同期上升，板塊整體利潤同比亦有增長。新簽訂單方面，空港市場需求持續恢復，國內「萬億國債」項目推動消防需求提升，整體新簽訂單保持增長。 在能源領域 海洋工程方面，上半年國際油價處於高位水平，促進了油氣生產平台需求的提升，持續增長的海洋作業活動推動海工裝備利用率和租金連續走高，海工裝備市場繼續恢復向好。期內，隨著海工新接訂單陸續進入建造期，集團海洋工程業務的營業收入為人民幣77.84億元（去年同期：人民幣41.19億元），同比增長88.95%。新簽訂單方面，截至6月底已生效/中標訂單同比增長20.1%至17.9億美元（去年同期：14.9億美元），包括2條FPSO船體、3條滾裝船；累計持有在手訂單價值同比增長20.9%至61.8億美元（去年同期：51.1億美元），其中油氣：風電：滾裝船訂單佔比約為2:1:1，有效平抑油氣市場的週期性波動，成功實現了戰略轉型。 海工資產運營方面，集團上租平台延續高質量服務水平和上租率。在全球能源安全及消費需求背景下，海工市場保持活躍。深水平台市場受益於國際油公司持續投資開發推動，根據Rystad的預測，全球深水油氣鑽探的資本支出將同比增長10%，躍升至10多年來的最高水平金額，全球需求的提升及鑽井平台可用性的降低共同推動日費水平和利用率延續增長趨勢。期內，集團1座自升式鑽井平台Caspian Driller獲得客戶3+2年續約合同；1座中深水半潛式鑽井平台Deepsea Yantai獲得客戶續約合同，新租約較當前合同日費率提升超10%。 能源、化工及液態食品裝備業務方面，期內實現營業收入人民幣121.21億元（去年同期：人民幣113.88億元），同比上升6.43%；淨利潤人民幣2.42億元（去年同期：人民幣4.35億元），同比下降44.52%。其中，安瑞科實現營業收入人民幣114.8億元（去年同期：人民幣107.6億元），同比增長6.7%，新簽訂單人民幣164億元（去年同期：人民幣126.7億元），同比增長29.5%，截至6月底在手訂單人民幣293.5億元（去年同期：人民幣206.0億元），同比大幅增長42.5%，創歷史新高。具體來看，清潔能源分部收入穩步增長，其中LNG儲運裝備、LNG車用瓶等終端運用裝備需求大幅增長，中小型液化氣船市場維持高景氣度，在氫能領域上期內成功收購北京眾聯盛核心資產，中標國內最大氨氫醇儲罐工程項目；化工環境分部罐式集裝箱全球市場份額蟬聯第一，保持發展韌性；液態食品分布緊抓國內烈酒市場成長機遇，中標多項烈酒項目。 前景及未來計劃 在物流領域 集裝箱製造方面，根據克拉克森7月的預測，全球集裝箱貿易增速將從2023年的0.7%大幅提升至2024年的5.1%，並預計2025年集運貿易增速將繼續增長2.9%，集運市場運輸需求展望樂觀穩定。為應對不確定性事件帶來的缺箱風險，客戶備箱意願增強，疊加穩定的舊箱淘汰置換量，預計2024-2025年集裝箱新箱需求將有穩定的基本面支撐。 道路運輸車輛方面，2024年下半年，中國物流運輸的需求逐步復蘇，中國半掛車行業加速轉型升級，邁向合規化、標準化、智能化、電動化的新發展階段。隨著美國降息政策確定性逐步增強，北美半掛車需求或將被釋放；隨著歐洲半掛車行業可持續發展監管趨嚴和多式聯運需求增長，需求放緩的歐洲半掛車行業或將受益。專用車行業存在預期復蘇，新能源專用車滲透率逐步提升，專用車運輸合規化進程加快推進。 在能源領域 能源、化工及液態食品裝備方面，高盛預測到2029年，全球對LNG的投資預計將增長50%以上，到2030年全球LNG供應量將激增80%。國內市場方面，IEA預測到2030年，中國在LNG有效合約中的份額將從2021年的12%翻番至25%左右。中集安瑞科作為清潔能源裝備先進智造龍頭企業，在LNG需求增長的驅動下，相關儲運裝備和工程業務有望持續受益，也將持續拓展東南亞、非洲、中東等海外市場的業務機會，將積極關注市場變化和機遇，深化「制儲運加用」全產業鏈佈局及一體化解決方案能力。此外，憑借多年在罐箱製造領域的生產技術和品質管理經驗，醫療設備部件業務的市場佔有率，並積極關注全球液態食品市場變化，持續關注國內烈酒等新賽道發展機遇。 海洋工程方面，全較高的油價水平對油氣生產平台仍存在促進作用，海工建造市場進入上行週期的趨勢非常明顯，FPSO/FLNG市場的短期需求確定性高，長期項目儲備充足，預計未來海工製造商3-5年產能利用率將持續維持高位，中國海工企業憑借產業集群效應優勢正逐步與日韓海工企業競爭高技術門檻訂單。下半年，本集團海洋工程業務將繼續積極推進業務轉型，整合產業圖譜，以海洋油氣為基本面，逐步向新能源拓展，形成平抑週期的組合。 在金融及資產管理領域 中集海工資產運營管理業務方面，中集海工資產運營管理業務將繼續把握住海工市場的活躍週期，充分利用全產業鏈優勢推進市場開發，提高資產上租率，在合適的價格處置資產、回籠資金；以客戶需求為導向，提高客戶滿意度和拓展未來合作機遇；以精益管理持續強化成本管控力和核心競爭力，推動盈利能力穩健增長。 集團管理層總結說：「上半年，集團通過鞏固提升已有核心業務的行業龍頭地位，並重點通過拓展多個戰略新興業務，核心業務實現了穩健優質增長，卓有成效的全球化業務佈局也有效地抵御了近年來全球市場週期波動的影響。展望下半年，集團將立足新發展階段，繼續緊跟國家戰略導向，深化落實「加快構建增長新動能，著力推動高質量發展」戰略主題，緊握新質生產力、「一帶一路」、統一大市場、科技創新、綠色發展等重要機遇，通過鞏固提升已有核心業務的行業龍頭地位，持續激活業務新價值和新動能，實現高質量增長目標。」 -完- 關於中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司 中集集團是全球領先的物流及能源行業設備及解決方案供貨商，產業集群主要涵蓋物流領域及能源行業領域，龍頭市場地位持續鞏固。在物流領域，本集團仍然堅持以集裝箱製造業務為核心，孵化出道路運輸車輛業務、空港與物流裝備/消防與救援設備業務，輔之以物流服務業務及循環載具業務提供物流專業領域的產品及服務；在能源行業領域，本集團主要從能源/化工/液態食品裝備業務、海洋工程業務方面開展；同時，本集團也在不斷開發新興產業並擁有服務本集團自身的金融及資產管理業務。作為一家為全球市場服務的多元化跨國產業集團，中集在亞洲、北美、歐洲、澳洲等地區擁有300余家成員企業，集團旗下擁有3家上市公司，客戶和銷售網絡分布在全球100多個國家和地區。2023年，本集團業績實現營業收入人民幣1,278.10億元，毛利率保持在13.77%，淨利潤為人民幣18.63億元。2023年，本集團位列2023《財富》中國500強榜單第170名。



如欲獲得更多信息，請瀏覽https://www.cimc.com/。



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics, Manufacturing

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

