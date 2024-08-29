王朝酒業2024年上半年本公司所有者應佔溢利增加73%至18.5百萬港元



財務摘要 (未經審核) （港幣千元） 截至六月三十日止六個月 2024年 2023年 變動 收入 135,347 128,168 +6% 毛利 48,767 47,212 +3% 本公司所有者應佔溢利 18,510 10,712 +73% 毛利率 36% 37% -1個百分點 每股基本盈利 (港仙) 1.30 0.90 +44%

香港, 2024年8月29日 - (亞太商訊) — 中國優質葡萄酒生產商王朝酒業集團有限公司（「王朝」或「集團」）（股份代號：00828）今日公佈截至2024年6月30日止未經審核之中期業績。 2024年上半年，受惠於全國宴請聚會等新消費場景，以及集團產品和消費場景的持續創新，集團產品（尤其是中端葡萄酒產品）銷量穩步增張，收入較2023年同期增加6%至約1.35億港元，此外，集團於期內收到的政府補助增加約6.50百萬港元，2024年上半年本公司所有者應佔溢利較2023年同期顯著增長73%至18.5百萬港元，每股基本盈利約為每股1.3 港仙。期內由於整體材料成本增加，集團毛利率由去年同期的37%輕微下降至36%。 集團白葡萄酒產品的銷售於期內錄得良好增長，為集團的主要收益貢獻來源。紅葡萄酒與白葡萄酒產品的銷售收入分別佔集團整體收入約45%及51%。期內，紅葡萄酒產品和白葡萄酒產品的毛利率分別為33%及41%（二零二三年上半年：分別為31%及45%）。 集團持續加強於寧夏及新疆的佈局，今日上午，王朝天夏酒莊一期項目提前3個月竣工並正式投産，竣工儀式暨開榨儀式在寧夏天夏酒莊項目現場盛大舉行。該酒莊毗鄰中國優質葡萄主產區之一的寧夏賀蘭山東麓，將發展成一座集壓榨、發酵、處理、化驗及研發於一體的酒莊，年生產及加工能力為5,000噸。項目的竣工及投産將極大提高王朝優質葡萄酒産能，成爲集團長期穩定發展的新增長點，為發展注入新質生產力，是王朝公司發展歷程中的一個重要里程碑。 天夏酒莊一期項目竣工儀式暨開榨儀式 集團積極求新，聚焦「5+4+N產品戰略」，其中「N」代表集團推出N項需求定制，不斷開拓創新產品。期內，集團推出中高端新品－王朝甲辰龍年生肖紀念乾紅葡萄酒，將高端品質與中國生肖文化相融合，引領「國潮風」。此外，集團於今年三月在第110 屆全國糖酒商品交易會上推出新品傳承系列「續寫輝煌，傳承經典」，以及期內推出龍運系列、珍藏解百納等其他新品，以進一步完善其產品矩陣，為消費者提供多樣化的消費選擇。集團憑藉自家領先及傳承的技術，對產品的工藝、包裝設計等進行了全面升級。隨著國潮的崛起，全新升級的設計更易觸發中國消費者內心文化自信的共鳴，進一步加強王朝品牌的認知度，並吸引追求國貨及國潮的主流消費群體。 除了豐富產品矩陣外，集團正在加速創新消費場景，提升及強化葡萄酒文化體驗。於今年六月，王朝星空酒吧於王朝基地天津的梅江正式開業。星空酒吧是王朝精心設計的線下快閃酒吧，旨在創新產品體驗形式，滿足多元消費需求，打造國民消費新場景。其致力於使消費者感受到品牌溫暖及認同品牌價值，從而用創新圈粉更多的消費者。 期內，集團通過線上渠道，持續打造「王朝小酒館」，在王朝酒業微信公眾號打造系列產品推介稿件，利用新媒體形式，推廣王朝各大主流產品。結合夜市的環境，拓展葡萄酒多種飲用場景，推廣王朝年輕化產品。 此外，集團透過於中國的現有分銷網絡，銷售主要進口自法國酒莊葡萄酒及其他外國品牌葡萄酒，以帶入傳統「舊世界」及「新世界」品種，迎合部份偏愛外國高檔葡萄酒口味之市場。 電商銷售方面，集團的電商團隊於傳統電商平台全面運營在線商店銷售產品，例如京東商城、天貓商城及拼多多，以及通過興趣電商平台（包括小紅書app、快手app 及抖音app）全面創新品牌、品類、業務體系、流程和模式。該等努力將促進集團的自主品牌傳播，使其可繼續獲得主流消費群體和圈子的關注，並提高集團面向年輕消費者的產品的有效市場滲透率。同時，電商團隊積極培養電商直播人才，以進一步擴大其銷售渠道及建立新客戶群。集團繼續為改善網上銷售渠道投入資源，優化在線商店界面，以捕捉中國客戶消費行為的變化，並積極通過直播或廣播等電商渠道推廣電商平台上的獨家產品系列。 王朝主席萬守朋先生總結︰「展望二零二四年下半年，集團將持續加強於寧夏及新疆的佈局，以獲取優質葡萄及葡萄汁供應，寧夏天夏酒莊一期項目已經竣工並投產，該酒莊將成為集團新的長期穩定經濟增長點，有助於王朝葡萄酒的區域佈局，符合中國葡萄酒行業發展的整體規劃及行業規劃。董事會目前對二零二四年下半年的業務展望仍持審慎態度。且在國家促進國內消費的大趨勢下，集團將繼續通過產品類別和消費場景的創新，積極拓展營銷新局面，並開展異業合作，以提升銷量，符合國家致力於促進國內消費的方向。」 – 完 – 關於王朝酒業集團有限公司 王朝酒業集團有限公司於2005年1月26日在香港聯合交易所有限公司主板上市，股份代號00828。成立於1980年，王朝爲中國優質葡萄酒生産商，主要生産及銷售「王朝」商標的葡萄酒産品，是中國第一家中外合資的釀酒企業，主要股東包括天津食品集團有限公司及法國葡萄酒巨頭人頭馬集團。集團產銷葡萄酒產品系列超過100種，及引入進口葡萄酒產品，為國內各消費層提供高質素及物超所值的葡萄酒。



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