萬利集團拓展全球港口覆蓋至超過60個港口



香港, 2024年8月28日 - (亞太商訊) — 萬利集團（以下簡稱「萬利」或「集團」）之上市實體CBL International Limited（以下簡稱「公司」或「CBL」）（美國納斯達克交易所代碼：BANL），亞太地區知名的船舶燃油供應公司今日欣然宣布，其全球港口覆蓋範圍已擴展至4大洲的14個國家和地區超過60個港口。 這一重大里程碑突顯了萬利致力於擴大其全球業務網絡及打入新市場的決心，體現了集團不斷努力開拓新的服務港口，並提高為現有和新客戶的服務覆蓋範圍。萬利的服務網絡覆蓋比利時、中國、香港、印度、日本、韓國、馬來西亞、毛里裘斯、巴拿馬、新加坡、台灣、泰國、土耳其和越南；標誌著萬利自2023年3月在納斯達克上市，增加其港口覆蓋範圍達70%，表明萬利在船舶燃油供應行業中已成為重要的一員。 萬利的戰略足跡現已覆蓋2023 年全球吞吐量前十個集裝箱港口中的其中九個，鞏固了集團在主要海運樞紐的主導地位。鑒於亞太地區佔全球集裝箱港口吞吐量的70%，萬利持續在這一關鍵地區鞏固其立足點，同時在歐洲及其他地區發展及擴大業務布局。 在國際法規，如歐盟FuelEU Maritime法案和國際海事組織（IMO）的「船舶溫室氣體减排戰略」的大力驅動下，集團已做好全面準備以滿足客戶對綠色燃料的需求。自2023年，萬利獲得ISCC EU和ISCC Plus認證以滿足最新的法規要求。 作為在主要港口提供穩定生物燃料供應的供應商先驅之一，萬利在生物燃料供應服務方面的近期關鍵里程碑包括： ● 2023年7月14日：開始在香港供應生物燃料。

● 2023年9月5日：首次出口生物燃料至中國。

● 2024年3月15日：在中國廣州開始供應生物燃料。

● 2024年4月13日：在中國深圳（鹽田）供應生物燃料。

● 2024年6月28日：在馬來西亞巴生港進行首次生物燃料供應。 根據BIMCO的數據，集裝箱海運市場吞吐量的增長超出預期，預計2024年集裝箱吞吐量將增長5 至 6%，而2025年將增長 3至4%。萬利已提前做好充分準備把握這個機遇，繼續為客戶提供關鍵的加注服務，支持全球集裝箱營運商的高效和盈利經營。 「自從萬利在美國納斯達克上市以來，我們在拓展港口覆蓋範圍和增强供應網絡方面取得了顯著進展，以滿足我們的國際集裝箱營運商客戶日益增長的需求。」萬利集團主席兼行政總裁謝威廉先生表示，「我們在愛爾蘭設立了新的據點，將業務擴展至歐洲市場，突顯了我們致力於發展綠色船用燃料業務的決心，這對於實現我們的長期可持續發展目標至關重要。」 關於萬利集團 萬利集團成立於 2015 年，以CBL International Limited（納斯達克：BANL）在納斯達克股票市場上市。集團成立至今，一直致力於為船東客戶提供一站式船舶燃油供應服務。截至2024年8月28日，集團船舶燃油供應服務主要遍布比利時、中國、香港、印度、日本、韓國、馬來西亞、毛里裘斯、巴拿馬、新加坡、台灣、泰國、土耳其和越南，共覆蓋超過60個港口。集團積極推動替代燃料，並已取得ISCC EU和ISCC Plus認證。 如欲瞭解更多資訊，請到集團網站 https://www.banle-intl.com 瀏覽。 前瞻性信息和聲明 本公吿中的某些陳述並非歷史事實，而是前瞻性陳述。前瞻性陳述一般使用「相信」、「可能」、「可以」、「將要」、「估計」、「繼續」、「預期」、「打算」、「期望」、「計劃」、「應該」、「將會」、「規劃」、「未來」、「展望」、「潜力」、「預測」等類似詞語來預測或表達未來事件或趨勢或不屬於歷史事項的陳述，但不使用這些詞語並不意味著陳述並非前瞻性。這些前瞻性陳述包括但不限於對其他績效指標的估計和預測，以及對市場機會的預測。這些信息涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於各種假設（無論本新聞稿中是否指明）以及BANL管理層的當前預期，而非對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅供幫助目的，不得被任何投資者作為且不得被依賴為對事實或可能性的擔保、保證、預測或確鑿陳述。實際事件和情況難以或不可能預測，也會與假設不同。許多實際事件和情況不在BANL的控制範圍內。一些重要因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述存在實質性差異，包括國內外商業、市場、金融、政治和法律環境的變化。公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述來反映隨後發生的事件或情況或預期的變化，法律可能要求者除外。儘管公司認為該等前瞻性陳述中表達的預期合理，但不能向您保證此類預期最終正確無誤。公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者細閱公司的注冊聲明和向SEC提交的其他文件所載可能影響其未來業績的其他因素。 如需更多信息，請聯繫：

CBL International Limited

電郵：investors@banle-intl.com 縱橫財經公關顧問有限公司

鄭松雪 電話：(852) 2864 4834

歐陽蔚雯 電話：(852) 2114 4913

電郵：sprg_cbl@sprg.com.hk



話題 Press release summary



部門 Transport & Logistics, Oil & Gas

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

