雲康集團2024年中期收益達約人民幣3.80億元

香港, 2024年8月28日 - (亞太商訊) — 領先的中國醫學運營服務應供商雲康集團有限公司（「雲康」或「集團」；股份代號：2325）公佈截至2024年6月30日止（「報告期」）之中期業績。2024上半年，集團繼續深入執行「深度服務、精益運營」的總體經營方針，一方面持續深化醫聯體診斷檢測服務模式、快速複製醫檢聯合創新平台，打造創新醫療中心新模式，聚焦「AI+醫療」，在產品創新和模式創新方面成效明顯，推動行業高質發展；另一方面，以快速發展的數字化技術為抓手，堅持降本增效，持續打造精益化運營能力。

報告期内，由於宏觀環境帶來的挑戰、醫療服務市場深度改革及市場競爭激烈，令集團短期業績未達預期，錄得總體收益人民幣379.9百萬元。其中，為醫聯體提供的診斷檢測服務、診斷外包服務及為非醫療機構提供的診斷檢測服務分別錄得人民幣182.3百萬元、179.6百萬元及18.1百萬元。若撇除2023年初全國階段性檢測篩查收入的影響，集團為醫聯體提供的診斷檢測服務板塊持續保持高質量增長，貢獻約48.0%的收益，為集團第一大收益來源。集團毛利為人民幣128.2百萬元，公司擁有人應佔期內虧損為人民幣126.1百萬元。

醫聯體診斷檢測創新模式成效顯著，深度服務賦能醫院發展

得益於國家利好政策持續加碼，醫聯體市場需求逐步釋放。憑藉在區域醫聯體建設中專業化、標準化、數智化的整體解決方案優勢，集團創新的業務模式——為醫聯體提供的診斷檢測服務多年來持續保持高質量健康發展。於報告期末，集團已成功為來自全國逾430個醫聯體現場診斷中心的逾1,500家醫聯體合作醫療機構提供診斷專業服務，並打造多個典型標桿共建項目，助力醫聯體建設快速發展。除開拓醫聯體共建客戶，集團亦重視存量客戶的深耕及精益化運營，不僅提供「3+1」腫瘤、感染、遺傳及生殖+精準醫學的技術體系支撐，還提供深度服務體系的支持，以深度服務更好地賦能醫院的需求和長期發展。

以疾病和臨床為導向，持續增強產品競爭力

集團始終秉持以「疾病和臨床」為導向的服務理念，構建了包括PCR、蛋白質高通量測序、基因芯片、分子診斷、細胞遺傳、數字遠程病理以及超微病理在內的一系列高新技術平台，可提供逾3,500類檢測項目，年檢測標本量超千萬例，並針對不同區域、不同類別醫療機構的臨床應用場景，開發出多樣化、有針對性的解決方案與服務。近年集團在產品研發上不斷加大投入，在2024年上半年，集團推出逾500項新檢測項目，項目上創新速度遠超同行水平。報告期內推出、以臨床需求為核心的新項目包括以干血斑維D、過敏基因V2.0、泌尿及真菌tNGS等為代表的12個重點特色產品，以及呼吸道158種病原體靶向測序、265種常見病原體靶向測序、腸道菌群檢測（16srDNA測序）、先天性腎上腺皮質增生症(CAH）基因檢測（三代測序）、耳聾基因篩查（321位點）等新項目，獲得市場廣泛認可。

醫檢聯合創新平台快速複製，產品創新+模式創新迎成果豐收期

集團首創的「醫檢聯合創新平台」現已成功開發出針對呼吸道感染、中樞神經系統感染等多領域的不同感染症候群檢測產品。報告期內，集團持續深化與廣東省人民醫院等已簽約的多家頂級醫院合作，不斷研發新產品新技術並向市場進行推廣，受到了臨床的廣泛好評。同時，集團非常重視醫檢聯合創新平台的持續開拓工作，截止目前已經與數十家國內頂級醫療機構開展此創新模式合作，通過充分發揮龍頭醫院技術引領優勢，以及集團在前沿生物技術、AI、雲計算、大數據等先進數字技術等方面的平台基礎和創新整合優勢，共同探索各臨床專科領域的科研及成果轉化。報告期內，基於醫檢聯合創新平台研發的創新產品無論在檢測量及檢測收益上均已超過上年全年水平，為集團長期高質量增長注入新動能。

打造創新醫療中心新模式，驅動醫療科技產業發展

在醫療科技產業創新方面，集團聯合各方合作夥伴，以政策引領、臨床發端、技術突破、產業服務和應用推廣為主線，探索出與醫學院校、地方政府、醫療機構聯合創新合作的新模式。於報告期後，集團已與溫州市甌海區人民政府、溫州醫科大學簽署戰略合作協議，未來多方將圍繞生物醫藥產業的核心領域，有序推進聯合創新轉化平台、公共服務平台、醫療大數據研究平台、區域診斷共享中心及創新人才實訓基地等多個關鍵項目的建設，以促進科研成果的快速轉化與產業化應用。集團將全力支持溫州醫科大學及其附屬醫院，促進科研成果轉化為實際應用，加強臨床學科和優勢專科的發展，提升區域醫療水平。

聚焦「AI+醫療」，賦能行業高質發展

集團不斷完善自身醫學檢驗技術研發及數字化應用，深入探索遠程病理、數字病理、AI等前沿醫學領域，打造「AI+醫療」的專業服務平台，結合集團十大數字「雲」運營系統，幫助合作醫院實現遠程指導、會診、培訓等服務，加速醫聯體內信息互聯互通。於報告期末，由集團自主研發、擁有全部知識產權的數字化IT平台——遠程病理會診平台可涵蓋逾600個醫學檢測項目，已為近300家醫療機構提供標準化、智能化的專業病理技術服務，是目前國內技術領先、接入醫院最多的遠程病理平台之一，協助全國範圍內的醫療機構提升檢驗質量和診斷效率。

在AI輔助診斷應用上，集團堅持「成熟一個引進一個」的策略，成功引進了病理DNA多倍體AI輔助診斷、宮頸液基細胞AI輔助診斷、染色體AI分析等項目，診斷效率大幅提升。此外，集團還通過病理AI輔助診斷與遠程病理診斷平台的完美結合，實現了「AI初篩，病理醫生覆核」人機遠程模式的升級，閱片效率得到顯著提升。

精益運營，降本增效，提升運營效率

報告期內，集團推出強健工程二期項目，旨在繼續深化一期項目成果，夯實集團精益運營管理基礎，通過極致經營成本，優化運營平台，進一步提高集團資源使用效率，降本增效。經集團上下的堅持和努力，強健工程二期已取得多個成效，包括完善運營相關的各項規則制度建設，優化核心經營管理流程，進一步規範流程監督機制，提高監察效率；以集團「雲」系統為支撐，通過IT化手段建立結構化運營數據支持體系；以及通過精益管理，從營銷、實驗室、供應鏈、物流、人力等企業運營各個維度，全面降本增效，相關成效將會在今年下半年集中顯現。

未来，集團將在「深度服務、精益運營」的經營宗旨的指引下，繼續秉承創新驅動、服務至上的理念，依託強大的技術研發能力和深厚的行業資源積累，積極推動醫療健康領域的新質生產力發展，賦能醫聯體建設和公共衛生服務體系升級，同時，集團將矢志不渝地深化客戶深度服務、推進精益運營管理和數字化賦能，順應國家政策方向，把握醫療檢測服務市場的黃金發展機遇，為大眾提供更為優質、更加高效、更為精準、更具競爭力的診斷檢測產品和服務，從而為「健康中國2030」宏偉藍圖的實現貢獻雲康力量。



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雲康集团有限公司（股份代號：2325）

雲康集团是中國領先的醫學運營服務提供商，早於2008年雲康便開始面向各級醫療機構提供標準化的醫療診斷服務，通過利用自身專業的診斷能力以及覆蓋全國的醫聯體服務網絡，逐漸發展成為醫學運營服務的領先平台。雲康也是中國領先的醫聯體診斷服務供應商，提供涵蓋醫聯體診斷及診斷外包的全方位醫療健康服務。雲康向中國醫聯體內的合作醫院提供診斷檢測服務，通過現場診斷中心協助其提升臨床診斷能力。迄今為止，雲康已成功為來自全國逾430個醫聯體提供專業服務，截至2024年6月30日，雲康合作的醫院分佈於中國31個省市。

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