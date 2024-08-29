IGG集團：Viking Rise與APP業務季度流水齊創新高

IGG集團2024中期業績摘要及下半年展望：

- 上半年，集團兩款重磅遊戲-《Doomsday: Last Survivors》與《Viking Rise》穩步增長，APP業務[1]持續攀高，分別貢獻約當5億港元，3億港元及4億港元量級之營收，推動集團中期合併收入同比增長9%至27.4億港元，實現多元化增長。

- 經典產品《王國紀元》上線八年，本期間為集團貢獻13.4億港元收入。

- 利潤方面，集團自2023年扭虧盈利7,300萬港元後，今年上半年利潤倍增，實現盈利3.3億港元。其中，主營業務盈利逾3.5億港元。投資業務受公允價值變動影響，本期微幅虧損約0.25億港元。

- 董事會宣派2024年度中期股息每股普通股8.5港仙，約佔2024年上半年溢利的30%。回購方面，集團上半年累計回購金額近3,300萬港元。集團上半年宣派股息及回購金額合計約佔2024年中期利潤的40%。

- 邁入下半年，《Viking Rise》與APP業務有望續創新高，近两个月的單月流水分別突破8,000萬港元與1.2億港元 。隨著核心遊戲與APP業務穩步拓展，集團業務有望實現長期穩健盈利。

香港, 2024年8月28日 - (亞太商訊) — 全球領先的手機遊戲與移動應用開發商及營運商IGG Inc （「IGG」，或「集團」，股份代號：799.HK）欣然宣佈集團截至2024年6月30日止之未經審計半年度綜合業績。

集團於2023年成功扭虧為盈後，2024年繼續朝著「盈利中增長」的方向穩健發展。營收方面，得益於兩款策略大作—《Doomsday: Last Survivors》與《Viking Rise》的新銳發展，以及APP業務的亮麗表現，集團中期收入同比增長9%至27.4億港元。集團經典產品《王國紀元》上線八年，為集團貢獻13.4億港元收入。期內，《Doomsday: Last Survivors》與《Viking Rise》分別貢獻約5億港元及3億港元收入，接力《王國紀元》，成為集團增長新動力。APP業務方面， 今年初完成業務轉型後，收入迅速恢復增長，並再創新高，期內為集團貢獻了4億營收，約佔集團收入15%，成為集團多元增長新引擎。收入區域分佈方面，來自亞洲、歐洲及北美市場的收入分別佔集團收入的41%、34%及21%。

集團利潤方面，得益於前述業務的貢獻，各項資源的持續優化以及AI技術的深度應用，集團2024年上半年大幅盈利3.3億港元，續寫盈利增長篇章。其中，主營業務上半年盈利逾3.5億港元，投資業務受投資標的公允價值變動影響，本期微幅虧損約0.25億港元。截至2024年6月30日，本集團以23種不同語言版本向全球發行手遊產品，擁有來自於全球200多個國家和地區的遊戲總用戶數約14.5億，遊戲月活躍用戶1,700萬。

集團首款維京題材策略新作《Viking Rise》於2022年末上線後，好評不斷。上半年，集團不斷豐富產品內容，在遊戲內增添社交玩法，副本元素、公會戰等。推廣方面，集團邀請「世界大力士冠軍」及經典美劇演員--Hafþór Júlíus Björnsson，作為《Viking Rise》新版本體驗先鋒官。此外，更與米高梅旗下熱播劇《維京傳奇》及其衍生劇《維京傳奇：英靈神殿》展開IP聯動，成功破圈，備受3,000多萬玩家喜愛。近期，集團展開加量推廣，遊戲八月流水有望突破8,000萬港元，新高可期。

集團末日題材策略大作《Doomsday: Last Survivors》上線後，集團持續延伸策略玩法，不僅融合了MOBA（「多人在線戰鬥競技遊戲」）與生存競賽等元素，今年更重磅發布全新聯盟對戰--「原點戰役」，全面提升了玩家的戰鬥體驗，推升遊戲月均流水達8,600萬港元。期間推廣方面，《Doomsday: Last Survivors》與格鬥遊戲界的知名IP「拳皇’97」[2]開啟海外全地區聯動，並與《王國紀元》共同舉辦了首個全球SLG線下電競賽，創新手法轟動業界。

本集團金牌手遊《王國紀元》作為首款匯集跨平台、多語種、全球玩家即時互動等極具創新玩法的經典遊戲，上線多年，仍深受玩家喜愛，並持續貢獻穩健收益，獲譽「長青遊戲」[3]。截至2024年6月30日，全球註冊用戶達7.1億，月活躍用戶保持950萬水平。期間推廣方面，集團在遊戲內推出創新公會戰--「聯盟遠征」，並攜手意大利超級跑車品牌-「PAGANI」、知名電影「史瑞克」、「哥吉拉與金剛：新帝國」、以及格鬥遊戲「拳皇15」展開IP聯動[4]，帶給玩家全新的遊戲體驗。

APP業務方面，自今年初完成業務轉型後，流水與用戶雙雙回升，並締造新高。期內，APP業務月流水一舉突破1億港元，上半年貢獻營收4億港元，佔集團收入15%，成為集團多元化增長新動力。截至2024年6月30日，APP業務月活躍用戶逾4,100萬。拓展方面，集團致力打造多元化產品矩陣，發揮APP業務平台化效應，推動七月流水攀升至1.2億港元。

股東回饋方面，集團常年通過回購與股息方式回報股東。期內，集團回購近1,000萬股，回購金額近3,300萬港元，約占中期利潤的10%。此外，董事會宣派2024年度中期股息每股普通股8.5港仙，約佔2024年上半年溢利的30%。集團上半年宣派股息及回購金額合計約佔2024年中期利潤的40%。

邁入下半年，集團秉持長線運營理念，推動核心遊戲及APP業務流水穩步增長；同時，集團持續優化成本，深度應用「人工智能生成內容」（「AIGC」）技術，增強盈利能力。隨著《Viking Rise》的加量推廣，以及APP業務的持續攀升，雙輪驅動IGG流水向上突破，集團業務有望實現長期穩健盈利。秉承「與時俱進，不忘初心」的企業文化，IGG將不斷深化為全球市場的研發及運營，砥礪奮進，破浪向前，繼續為移動互聯網世界打造匠心之作。

[1] 集團移動應用（簡稱「APP業務」）

[2] 格鬥遊戲「拳皇’97」英文名為“THE KING OF FIGHTERS ’97”。

[3] 來源：第三方機構Sensor Tower發布的《2023年全球年收入超1億美元的長青手遊特徵與趨勢》報告

[4] 電影「史瑞克」英文名為“Shrek”，電影「哥吉拉與金剛：新帝國」英文名為“Godzilla x Kong: The New Empire”，以及對戰格鬥遊戲「拳皇15」英文名為“THE KING OF FIGHTERS XV”。

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關於IGG Inc

IGG集團創立於2006年，是一家全球領先的手機遊戲及移動應用開發商及營運商，總部設在新加坡，於美國、中國、加拿大、日本、韓國、泰國、菲律賓、印尼、巴西、土耳其、意大利及西班牙等地區設有分支機構。IGG爲世界各地的用戶提供多語言、多類型的精品遊戲。除Apple、Google和Meta等主要合作夥伴外，集團已與全球逾百家國際平台、廣告商及供應商夥伴佈建長期合作關係。IGG最受歡迎的遊戲包括《王國紀元》、《Doomsday: Last Survivors》、《Viking Rise》、《城堡爭霸》、《時光公主》等。

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