IGG集團：Viking Rise與APP業務季度流水齊創新高

IGG集團2024中期業績摘要及下半年展望: - 上半年,集團兩款重磅遊戲-《Doomsday: Last Survivors》與《Viking Rise》穩步增長,APP業務[1]持續攀高,分別貢獻約當5億港元,3億港元及4億港元量級之營收,推動集團中期合併收入同比增長9%至27.4億港元,實現多元化增長。 - 經典產品《王國紀元》上線八年,本期間為集團貢獻13.4億港元收入。 - 利潤方面,集團自2023年扭虧盈利7,300萬港元後,今年上半年利潤倍增,實現盈利3.3億港元。其中,主營業務盈利逾3.5億港元。投資業務受公允價值變動影響,本期微幅虧損約0.25億港元。 - 董事會宣派2024年度中期股息每股普通股8.5港仙,約佔2024年上半年溢利的30%。回購方面,集團上半年累計回購金額近3,300萬港元。集團上半年宣派股息及回購金額合計約佔2024年中期利潤的40%。 - 邁入下半年,《Viking Rise》與APP業務有望續創新高,近两个月的單月流水分別突破8,000萬港元與1.2億港元 。隨著核心遊戲與APP業務穩步拓展,集團業務有望實現長期穩健盈利。 香港, 2024年8月28日 - (亞太商訊) — 全球領先的手機遊戲與移動應用開發商及營運商IGG Inc (「IGG」,或「集團」,股份代號:799.HK)欣然宣佈集團截至2024年6月30日止之未經審計半年度綜合業績。 集團於2023年成功扭虧為盈後,2024年繼續朝著「盈利中增長」的方向穩健發展。營收方面,得益於兩款策略大作—《Doomsday: Last Survivors》與《Viking Rise》的新銳發展,以及APP業務的亮麗表現,集團中期收入同比增長9%至27.4億港元。集團經典產品《王國紀元》上線八年,為集團貢獻13.4億港元收入。期內,《Doomsday: Last Survivors》與《Viking Rise》分別貢獻約5億港元及3億港元收入,接力《王國紀元》,成為集團增長新動力。APP業務方面, 今年初完成業務轉型後,收入迅速恢復增長,並再創新高,期內為集團貢獻了4億營收,約佔集團收入15%,成為集團多元增長新引擎。收入區域分佈方面,來自亞洲、歐洲及北美市場的收入分別佔集團收入的41%、34%及21%。 集團利潤方面,得益於前述業務的貢獻,各項資源的持續優化以及AI技術的深度應用,集團2024年上半年大幅盈利3.3億港元,續寫盈利增長篇章。其中,主營業務上半年盈利逾3.5億港元,投資業務受投資標的公允價值變動影響,本期微幅虧損約0.25億港元。截至2024年6月30日,本集團以23種不同語言版本向全球發行手遊產品,擁有來自於全球200多個國家和地區的遊戲總用戶數約14.5億,遊戲月活躍用戶1,700萬。 集團首款維京題材策略新作《Viking Rise》於2022年末上線後,好評不斷。上半年,集團不斷豐富產品內容,在遊戲內增添社交玩法,副本元素、公會戰等。推廣方面,集團邀請「世界大力士冠軍」及經典美劇演員--Hafþór Júlíus Björnsson,作為《Viking Rise》新版本體驗先鋒官。此外,更與米高梅旗下熱播劇《維京傳奇》及其衍生劇《維京傳奇:英靈神殿》展開IP聯動,成功破圈,備受3,000多萬玩家喜愛。近期,集團展開加量推廣,遊戲八月流水有望突破8,000萬港元,新高可期。 集團末日題材策略大作《Doomsday: Last Survivors》上線後,集團持續延伸策略玩法,不僅融合了MOBA(「多人在線戰鬥競技遊戲」)與生存競賽等元素,今年更重磅發布全新聯盟對戰--「原點戰役」,全面提升了玩家的戰鬥體驗,推升遊戲月均流水達8,600萬港元。期間推廣方面,《Doomsday: Last Survivors》與格鬥遊戲界的知名IP「拳皇’97」[2]開啟海外全地區聯動,並與《王國紀元》共同舉辦了首個全球SLG線下電競賽,創新手法轟動業界。 本集團金牌手遊《王國紀元》作為首款匯集跨平台、多語種、全球玩家即時互動等極具創新玩法的經典遊戲,上線多年,仍深受玩家喜愛,並持續貢獻穩健收益,獲譽「長青遊戲」[3]。截至2024年6月30日,全球註冊用戶達7.1億,月活躍用戶保持950萬水平。期間推廣方面,集團在遊戲內推出創新公會戰--「聯盟遠征」,並攜手意大利超級跑車品牌-「PAGANI」、知名電影「史瑞克」、「哥吉拉與金剛:新帝國」、以及格鬥遊戲「拳皇15」展開IP聯動[4],帶給玩家全新的遊戲體驗。 APP業務方面,自今年初完成業務轉型後,流水與用戶雙雙回升,並締造新高。期內,APP業務月流水一舉突破1億港元,上半年貢獻營收4億港元,佔集團收入15%,成為集團多元化增長新動力。截至2024年6月30日,APP業務月活躍用戶逾4,100萬。拓展方面,集團致力打造多元化產品矩陣,發揮APP業務平台化效應,推動七月流水攀升至1.2億港元。 股東回饋方面,集團常年通過回購與股息方式回報股東。期內,集團回購近1,000萬股,回購金額近3,300萬港元,約占中期利潤的10%。此外,董事會宣派2024年度中期股息每股普通股8.5港仙,約佔2024年上半年溢利的30%。集團上半年宣派股息及回購金額合計約佔2024年中期利潤的40%。 邁入下半年,集團秉持長線運營理念,推動核心遊戲及APP業務流水穩步增長;同時,集團持續優化成本,深度應用「人工智能生成內容」(「AIGC」)技術,增強盈利能力。隨著《Viking Rise》的加量推廣,以及APP業務的持續攀升,雙輪驅動IGG流水向上突破,集團業務有望實現長期穩健盈利。秉承「與時俱進,不忘初心」的企業文化,IGG將不斷深化為全球市場的研發及運營,砥礪奮進,破浪向前,繼續為移動互聯網世界打造匠心之作。 [1] 集團移動應用(簡稱「APP業務」)

[2] 格鬥遊戲「拳皇’97」英文名為“THE KING OF FIGHTERS ’97”。

[3] 來源:第三方機構Sensor Tower發布的《2023年全球年收入超1億美元的長青手遊特徵與趨勢》報告

[4] 電影「史瑞克」英文名為“Shrek”,電影「哥吉拉與金剛:新帝國」英文名為“Godzilla x Kong: The New Empire”,以及對戰格鬥遊戲「拳皇15」英文名為“THE KING OF FIGHTERS XV”。 - 完 - 關於IGG Inc IGG集團創立於2006年,是一家全球領先的手機遊戲及移動應用開發商及營運商,總部設在新加坡,於美國、中國、加拿大、日本、韓國、泰國、菲律賓、印尼、巴西、土耳其、意大利及西班牙等地區設有分支機構。IGG爲世界各地的用戶提供多語言、多類型的精品遊戲。除Apple、Google和Meta等主要合作夥伴外,集團已與全球逾百家國際平台、廣告商及供應商夥伴佈建長期合作關係。IGG最受歡迎的遊戲包括《王國紀元》、《Doomsday: Last Survivors》、《Viking Rise》、《城堡爭霸》、《時光公主》等。



