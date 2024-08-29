光大環境發2024中期業績，業務版圖再拓展

香港, 2024年8月28日 - (亞太商訊) — 中國環保行業龍頭中國光大環境（集團）有限公司（257.HK）（下稱「光大環境」或「公司」）日前發佈2024年度上半年業績（含附屬公司），公司繼續圍繞固廢、泛水和清潔能源三大領域，堅定實施「固本拓新」策略，進一步落實「輕重並舉」多元業務佈局，積極強化產業鏈延伸和協同業務發展，市場拓展突破連連，行業地位穩固。

截至2024年6月30日，業務分佈已拓展至國內26個省（市）、自治區及特別行政區，海外市場佈局德國、波蘭、越南和毛里求斯；投資落實的環保項目共600個，總投資額約人民幣1,623億元；新承接的輕資產項目和服務亦持續涵蓋環境修復、垃圾分類、設計諮詢、設備供貨、技術服務等眾多領域。

服務國家戰略，新增規模成績亮眼

2024年上半年，光大環境積極響應國家政策，落實多個投資項目及輕資產服務，堅持深耕並持續鞏固於長江經濟帶、黃河流域、粵港澳大灣區等重大國家戰略區域的業務佈局，一系列深度融入國家戰略的環保項目成功落地，不僅有助提升公司在國家戰略區域的環境服務能力，更為區域經濟的綠色轉型貢獻重要力量。

業績公告顯示，2024年上半年，光大環境共落實8個投資項目，新增投資額約人民幣16.11億元，涉及污水處理、生物質綜合利用、零碳園區建設、儲能等領域；新增主要設計處理／供應規模包括市政污水處理規模20萬立方米／日、生物質原材料7萬噸／年、供熱供汽26萬噸／年、光伏發電及儲能裝機容量39.66兆瓦。

堅定固本拓新，輕重業務更加平衡

光大環境於上半年持續聚焦傳統業務與新興業務兩大賽道，推動輕重資產業務協同發展。

投資業務方面，光大環境佈局新的地級市市場，旗下環保水務板塊取得河南安陽市政污水處理中心一期工程項目，綠色環保板塊投運了首個具有里程碑意義的智慧儲能項目——廣東廣州廣報經營分佈式儲能系統項目。

輕資產業務方面，集團依託在工程建設、運營管理、技術工藝等方面的豐富經驗，新承接各類輕資產業務，新增合同金額約人民幣3.92億元。旗下各業務板塊的輕資產業務拓展進展良好，新增業務涵蓋環境修復、技術諮詢、工程諮詢、設備供貨等。其中，常州廢棄鋰電池回收與再利用項目成為江蘇省首個電池回收全產業鏈示範項目。

穩步推進新業務，多項目簽約落地

上半年，光大環境持續發力新業務領域，並取得穩步進展。公司依託現有零碳園區項目的相關業務經驗，新簽署3個零碳園區建設項目，包括江蘇常州鐘樓經濟開發區零碳智慧園區建設運營項目及江蘇漣水經濟開發區零碳園區（臨港）項目，助力「零碳園區+虛擬電廠+電力交易」發展模式的進一步探索。此外，廣東廣州廣報經營分佈式儲能系統項目，標誌著光大環境首個儲能項目正式落地；公司還在安徽蕭縣成功落實其首個生物質氣化項目，增加生物質綜合利用的渠道，進一步拓寬生物質綜合利用業務的業務範疇。

積極「走出去」，審慎拓展海外業務版圖

光大環境在深耕國內市場的同時，積極踐行「走出去」戰略，放眼全球，拓展海外業務。公司緊抓「一帶一路」沿線國家市場機會，成功在馬來西亞、印度等地斬獲多個設備供貨類輕資產業務。今年以來，公司受邀出席越南總理與在越中資企業的座談會、接待斐濟總理前往公司旗下杭州垃圾發電項目參觀交流、出席2024年澳門國際環保合作發展論壇及展覽等，均顯示出公司積極參與海外市場行業交流、尋求合作的積極態度與切實行動。

光大環境相信，中國市場仍存在相當大的增長空間。管理層表示，環保行業持續從注重規模轉向追求效率和高質量發展，公司未來將繼續服務國家戰略，順應行業趨勢，更加注重高質量發展，在深挖傳統市場增量與潛力的同時，加快新業務發展轉型與推廣，並會密切留意海外拓展和併購機會。

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