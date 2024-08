Wednesday, 28 August 2024, 19:22 HKT/SGT Share: 國美戰略升級巨幕開啟:「通通AI社交集團」重磅登場

香港, 2024年8月28日 - (亞太商訊) — 繼8月20日國美系上市公司「國美金融科技」(00628.HK)發佈盈利預喜公告,宣佈業績大漲之後,8月28日,國美金融科技再發2則公告,宣佈展開若干新業務線的收購,並計劃將上市公司名稱更名為「通通AI社交集團」。接連大招表明,國美金融科技正式向綜合互聯網平台業務進行戰略升級,國美在互聯網新興產業領域正式落下關鍵一子。 何為「通通」?國美系正迎全新數字生態 上市公司新稱「通通」,顧名思義能領悟到國美正在打造一個互聯互通的多維互聯網平台。當下,具備萬億級別市場空間的元宇宙、人工智能等相關技術及領域正持續賦能數字經濟大背景下的Web3.0時代,推動著互聯網新業態、新技術、新平台的升級變革。在瞬息萬變的商業環境下,國美金融科技從金融服務業戰略升級擁抱互聯網、AI產業,有望迎來巨大的發展空間和商業機會。 隨著「通通AI社交集團」登場,國美在互聯網新興產業領域的相關佈局正式步入公眾視野。據悉,本次擬關聯交易標的集團公司立衡公司旗下擁有多款互聯網社交平台產品,該系列產品已陸續進入測試階段,有望在春節前正式上線,目前公司正在充分徵集各方意見並對產品性能作持續改進。 與市面上主流互聯網社交平台不同,「通通」的創新之處,在於該平台不僅是基於興趣出發產生社交場景,而是以AI技術驅動社交工具並產生新的玩法,從而衍生出豐富的交易場景,通過「社交+商業」的商業模式,產生更多的交易機會,並讓交易更方便。這一全新的社交模式,將會為用戶和企業打造一個集新社交、新場景、新玩法於一體的數字生活新主場,促進社會新的繁榮。 作為國美系在數字經濟時代的一次重要佈局,在國美原有的線上線下場景、金融科技技術、傳統用戶等資源能力基礎的綜合賦能下,「通通」如果打破傳統互聯網生態的界限,做到場景互通、流量互通和價值互通,在Web3.0所驅動下的數字未來生活中打通社交與商業的鏈接,這一創新模式,將打造一個屬於國美系的全新數字生態。 互聯網新興領域投資初獲捷報,新收購業務助力業績盈喜 如今國美金融科技正式宣佈收購,公司名稱同步計劃從「國美金融科技」變身「通通AI社交」,均彰顯了國美對旗下潛心孵化的業務進行整合的力度和決心。事實上,國美金融科技邁向互聯網新興領域的多元化投資及戰略升級佈局已拉開序幕並初獲成效。 此前,國美金融科技宣佈收購手機遊戲開發及發行公司CashBox集團,並在項目發佈會上表示,對CashBox的收購旨在積極探索多元化投資發展路徑,提升公司投資收益水平,助力公司實施新型戰略發展。截至目前,國美金融科技市值相較於去年10月份宣佈收購業務前幾近翻倍。 誠然,市值上漲並非上市公司的「表象」。據公開文件顯示,CashBox 2023年業績達到2.3億元,較2022年增長了300%,該成績超過了國美金融科技在收購前全年業績水平的3倍之多。2024年8月20日,國美金融科技發佈正面盈利預告,2024年上半年公司業績繼續大漲。值得注意的是,國美金融科技2024年6月21日剛完成發行新股並合併CashBox的財務數字。截止6月30日,完成收購CashBox才短短數日,CashBox的經營業績尚未體現在上半年業績數據中。下半年,隨著CashBox的經營業績數據完整併入上市公司,全年業績的提升幅度將頗具想象空間。 CashBox的成功背後,或是遊戲行業旺盛發展態勢的現象之一。近日遊戲行業另一重磅信息,即8月20日國產遊戲大作《黑神話:悟空》正式發售,一經上線便強勢登頂各大熱搜平台榜首。當日,該遊戲的巨大熱潮同樣破圈「引爆」資本市場遊戲、傳媒板塊等相關概念股,正在掀起行業又一輪的科技熱浪。此番利好事項不斷,對正在積極尋求新型戰略發展的國美而言,無異於一針強心劑。 「通通」明牌,揭幕國美戰略新未來 隨著「通通」正式面世,一場關於未來社交與商業融合的變革已經悄然拉開序幕,國美戰略升級大局中的更多細節將逐步明晰。 從宣佈收購CashBox並實現互聯網戰略升級的「首戰」告捷,到本次國美金融科技的連番戰略併購動作,以及上市公司名稱的更改,皆映射著國美對時代和行業機會把握的縮影,其背後的專業團隊積極求變打造創新性生態產品以擁抱未來新興產業賽道的決心可見一斑。 穿越傳統商業模式勇敢邁向第三代互聯網的時代浪潮,國美走的每一步都彰顯著其力求戰略新發展的雄心壯志。隨著公司及其控股股東在互聯網金融領域積累的豐富技術、品牌聲譽和供應鏈優勢,國美實現圍繞「社交+商業」生態的綜合互聯網平台業務的戰略升級這一目標已然計日程功。 國美金融科技此番動作能否帶來更多產品、業務上的亮點,瞄准互聯網新興領域的國美是否能夠在綜合互聯網平台業務上搶佔一席之地,其想象空間之廣闊仍值得期待。



