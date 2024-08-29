日清食品公佈2024年中期業績 面對市場瞬息萬變 業務營運平穩

香港, 2024年8月28日 - (亞太商訊) — 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，連同其附屬公司統稱「集團」;股份代號：1475）公布截至2024年6月30日止六個月（「報告期」）的未經審核中期業績。

報告期內，集團錄得收入1,822.5百萬港元，毛利為637.5百萬港元，毛利率由2023年34.1%增加0.9個百分點至2024年35.0%。毛利率上升主要由於主要原材料成本緩和所致。

公司擁有人應佔溢利錄得169.5百萬港元，純利率由8.9%上升至9.3%。集團報告期內的每股基本盈利為16.24港仙。經調整EBITDA較2023年同期的295.9百萬港元增加1.5%至300.3百萬港元，經調整EBITDA利潤率由15.3%上升至16.5%。以上有關經調整EBITDA升幅反映集團的基本盈利能力和經營業務有所改善。

即食麵及非麵類之業務回顧及前景

於報告期內，本年度來自香港及其他亞洲業務的收入達到705.9百萬港元。其分部業績為36.9百萬港元，乃由於全新自動化及節約人力的智能生產線折舊開支增加以及非麵類業務的產品銷量減少所致。中國內地業務於報告期內錄得收入1,116.6百萬港元，其分部業績增長8.0%至173.5百萬港元，主要歸因於原材料成本下降及實施具成本效益的營銷活動。

於報告期內，集團堅持高端化策略，並推出新產品以擴展其產品組合，帶動其即食麵業務的增長。集團繼續通過向若干主要客戶提供獨家產品，以及與日本動畫如「藍色監獄」合作，推廣其旗艦品牌「合味道」及「出前一丁」。公司旗下的「日清拉王」、「日清U.F.O」、「福」及「公仔」品牌推出了多個新口味，進一步豐富即食麵產品組合，亦與日本動畫「賽博朋克」進行「合味道」及「日清U.F.O」的跨界合作。此外，於報告期內，日清越南取得良好表現。

集團繼續將其產品組合多元化發展至非麵類業務，以提升公司的整體競爭力。於報告期內，集團將重心擴展至優質冷凍食品產品，除了提供一系列廣泛的優質產品外，亦增加在各種銷售渠道的布局，以帶動銷量。

公司亦持續拓展「KAGOME」業務在不同地區的銷售渠道。「日清穀物麥片」因客戶提倡健康生活而繼續受彼等支持。此外，集團亦推出新口味的低脂「日清乳酪」系列，豐富其產品系列。此外，因其分銷渠道持續擴張，「日清湖池屋薯片」取得出色的表現。玉米片巧克力零食「日清可可脆批」持續獲得市場的正面迴響。日清盈優青汁系列成功吸引注重健康的客戶群，並透過飲料販賣機進一步提升產品曝光度。

日清食品執行董事、董事長兼首席執行官安藤清隆先生表示：「於2024年上半年，全球經濟格局有所改善，但持續挑戰仍然存在，並重塑全球供應鏈及我們經營所在地區的消費者消費模式。」

「我們相信高端化及多元化策略是在動盪及波動的市場中實現增長的關鍵。我們的高端化策略正在推動越南市場的發展動能。同時，在中國內地，鑑於經濟形勢的不確定性，我們需要更靈活地為我們的優質產品安排推廣活動，以接觸更多目標消費者。為了在不同市場中保持敏銳度，我們致力提升及完善產品質素、食品安全及創新能力，為消費者帶來更美味的體驗。」

「展望未來，我們對各地區業務的長遠發展保持審慎樂觀的態度，繼續控制成本及改善營運效率。我們致力將業務組合進一步多元化至非麵類業務，豐富產品線，以擴大收入基礎，同時擴展業務版圖及滲透其他地區，如越南、台灣及韓國市場，開拓更多銷售渠道。我們將繼續穩固基礎，開發多元化之產品組合，為客戶及股東帶來持續的收入及盈利增長。」

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有關日清食品有限公司

日清食品有限公司（「日清食品」，連同其附屬公司統稱「集團」；股份代號：1475）為一間在中國內地及香港知名的食品公司，主要專營優質即食麵市場，旗下眾多品牌不僅知名度高，且廣受顧客喜愛。集團於1984年正式於香港設立營業據點並為香港最大的即食麵公司。集團主要生產及銷售兩個核心企業品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌組合，出品具標誌性和優質的即食麵、優質冷凍食品（包括冷凍點心及冷凍麵條）並銷售和分銷其他食品及飲料產品（包括蒸煮袋裝產品、零食、礦泉水、醬料及蔬菜產品）。集團五個旗艦品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔麵」、「公仔點心」及「福」在香港亦是其各自食品類別中最受歡迎的選擇。中國內地市場方面，集團以創新技術推出「ECO杯」概念，銷售活動主要集中在中國內地的一線及二線城市。此外，日清食品在其他亞洲地區開展業務，包括越南、台灣和韓國市場。

日清食品被納入五項恒生指數，包括恒生綜合指數、恒生綜合小型股指數、恒生綜合行業指數-必需性消費、恒生港股通消費行業指數和恒生港股通必需性消費指數。日清食品現可通過滬港通及深港通下港股通進行交易。

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