陽光保險宣佈2024年中期業績 - 經營業績與價值創造穩步提升

- 高質量發展基礎持續夯實

2024年中期業績摘要: - 實現總保費收入人民幣764.6億元,同比增長12.8%;

- 實現保險服務收入人民幣314.9億元,同比增長4.4%;

- 歸屬母公司股東的淨利潤人民幣31.4億元,同比增長8.6%;

- 內含價值為人民幣1,126.4億元,較上年末增長8.2%;

- 年化綜合投資收益率7.2%,年化總投資收益率3.6%;

- 截至2024年6月末,有效客戶數約3,078.4萬。 香港, 2024年8月28日 - (亞太商訊) — 陽光保險集團股份有限公司(「陽光保險」或「公司」,及其附屬公司統稱「集團」;股份代號:6963.HK)宣佈公司及其附屬公司(「集團」)截至2024年6月30日止六個月之未經審計中期業績。 2024年上半年,中國國民經濟運行總體平穩,穩中有進,新動能加快成長,高品質發展取得新進展。保險行業作為經濟體系的重要組成部分,展現出積極的發展趨勢,供需推動市場規模日益增長。作為本世紀成立的205家內地保險企業中唯一上市的傳統險企,集團積極搶抓經濟向好與保險需求日益增長的發展機遇,推進各項業務穩健增長,價值創造能力持續加強,繼續保持良好的發展態勢。報告期內,集團實現總保費收入人民幣764.6億元,同比增長12.8%。實現保險服務收入人民幣314.9億元,同比增長4.4%。歸屬於母公司股東的淨利潤人民幣31.4億元,同比增長8.6%。內含價值為人民幣1,126.4億元,較上年末增長8.2%。年化總投資收益率3.6%,年化綜合投資收益率7.2%。2024年6月末,集團有效客戶數約3,078.4萬。 核心主業進一步穩固加強 價值創造能力躍升 2024年上半年,集團堅定走高質量發展、高價值成長的發展道路,持續推進以「科技陽光」「價值陽光」「知心陽光」為核心的「新陽光戰略」,通過模式創新打造陽光特有的核心競爭力,經營業績穩步增長,價值創造能力躍升,保險主業核心能力進一步穩固加強,整體市場競爭力有效提升。 壽險業務方面,陽光人壽堅定價值發展,紮實推進「新陽光」戰略落地實施,多元渠道發展優勢持續夯實,隊伍轉型發展初步見效,同時,強化資產負債聯動,升級優化產品與服務體系,經營呈現「穩中向好」「穩中提質」的良好態勢。報告期內,壽險總保費收入517.6億元,同比增長12.9%;新業務價值37.5億元,同比增長39.9%;個險渠道實現總保費收入136.9億元,同比增長25.5%,其中新單期繳保費收入人民幣35.8億元,同比增長18.5%;職域營銷新單期繳保費收入同比增長42.7%。多元渠道協同發展,整體價值快速增長,有效人力企穩回升、產能持續提升。 財險業務方面,陽光財險堅持「好中求進」發展理念,紮實推進「新陽光」戰略落地實施,高質量發展基礎持續夯實。報告期內,陽光財險業績穩健增長,業務結構持續優化,業務品質保持良好,實現原保險保費收入246.5億元,同比增長12.4%;非車險保費佔比46.1%,同比提升4.8個百分點;家用車保費在車險中佔比62.4%,同比提升1.5個百分點。承保綜合成本率99.1%,實現承保利潤2.0億元。 資產管理領域,集團秉持長期價值投資理念,持續優化資產負債管理體系,始終保持清晰的戰略定力,發揮全品種投資資質及多元化投資能力優勢,同時不斷提升投研能力,在嚴格管控投資風險的前提下,科學靈活地進行戰術資產配置,為保險資金創造長期、穩定、可持續的投資業績。報告期內,集團投資業績保持穩定,實現總投資收益83.3億元,同比增長8.2%;年化總投資收益率3.6%,年化綜合投資收益率7.2%。 數字化轉型持續深化 不斷提升客戶體驗與運營效率 科技是推動金融行業發展的關鍵力量,也是推動經濟發展的重要動力源泉。報告期內,集團以提升客戶體驗、提高運營效率和管理水平為目標,發力「人工智能+」,重點領域AI應用取得突破,數字化轉型持續深化。 在銷售支持方面,優化升級產壽險銷售管理平台,財險打通主要非車產品從詢價到出單的全線上化閉環流程,完善營銷活動數字化閉環,賦能銷售人產人效雙提升。壽險「懂你保險」協助代理人為客戶提供保障規劃與產品推薦。在客戶服務方面,持續建設客戶線上化服務平台,財險增值服務線上化率96.3%;壽險保全服務線上化率96.4%。在管理賦能方面,打造全集團智能風控系統,財險完善「非車數據生命表」體系,提升非車險風險定價能力;壽險累計構建354項風險線上監測指標,有效防範風險。 此外,集團還強化AI可用數據和陽光正言大模型智能體建設,在客戶服務、智能理賠、智慧辦公等場景深化應用。客服機器人為客戶提供保單查詢、車險報案、壽險回訪等服務,無人工服務的客戶滿意度90.2%。財險智能理賠人傷定損的單證分類與外表傷情識別功能使用率超過80%,單證分類準確率達95.6%。陽光辦公GPT累計使用102萬次,覆蓋84%的員工。 「知心陽光」戰略深入推進,客戶思想有效落地 「一切為了客戶」是陽光保險秉持的經營價值觀,也是打造「知心陽光」戰略的源點。為深入推進「知心陽光」戰略,2024年上半年,陽光人壽以「三╱五╱七」產品體系為抓手,持續推進「縱橫計劃」,不斷豐富「三╱五╱七」產品體系內涵,持續滿足客戶不同生命週期的保險產品需求。包括健康保障方面,推出少兒專屬定期重疾險、少兒高端意外醫療、母嬰醫療險,滿足客戶家庭特定人群的健康保障需求,進一步擴大客戶覆蓋範圍;養老、財富傳承方面,加快分紅險產品佈局,滿足客戶差異化儲蓄需求;國家政策支持產品方面,豐富稅優健康險、個人養老金等產品供給,推動政策性商業保險惠及更多客戶。 另外,陽光人壽持續強化「知心陽光」服務體系建設,以客戶視角提升服務設計能力,滿足客戶核心服務需求。同时在服務管理方面,不斷提升客戶服務效率,如推進「聆聽客戶」的服務機制,擴容升級「客戶體驗官」隊伍,持續提升直通客戶的服務能力。 陽光財險持續深化客戶需求洞察研究,致力於建立便捷的客戶服務體系,踐行「讓我們的服務成為客戶選擇陽光的理由」的服務格言。個人客戶方面,持續深化分客群差異化經營體系,不斷為客戶提供更加豐富的差異化產品組合和個性化服務體驗,進一步增強客戶黏性。2024年上半年家用車續保率64.2%,同比持續提升,個人車險客戶非車險產品購買比例達到55.5%,同比提升7.6個百分點。團體客戶方面,持續推進「夥伴行動」風險管理服務落地,2024年上半年,累計為8,595個企業客戶提供科技減損和專業風險諮詢服務,同時升級打造「保險+科技+服務」的全量風險管理服務模式,幫助客戶完善風險管理能力。 積極踐行可持續發展 全面助力實體經濟及綠色轉型 積極踐行可持續發展,切實履行社會責任,是企業的核心價值和長遠發展的關鍵。2024年上半年,集團積極服務國家戰略,不斷提升支持實體經濟的質效,為實體經濟提供風險保障50.4萬億元,提供資金支持逾4,200億元。其中,為約1.8萬家小微企業提供風險保障近2,200億元;提供農業風險保障353億元,支付理賠款1.5億元,惠及約4.4萬農戶;為331個「一帶一路」項目提供風險保障602億元,涉及67個「一帶一路」共建國家;為406家科創類企業提供風險保障約326億元。 同時,集團全面助力綠色轉型,實現和諧共生,持續豐富綠色保險產品服務體系,2024年上半年為122萬次企業及個人提供綠色保險保障近8萬億元,提供賠款支持約23億元。積極應對氣候變化,增強自身氣候抵禦力。同時持續完善可持續投資框架與政策,截至2024年6月末,可持續投資餘額近550億元,其中綠色投資超190億元。 此外,集團履行社會責任,積極投身公益,充分發揮保險主業、醫療資源優勢作用,積極組織參與助學、助老等各類公益活動。截至2024年6月末,在全國24個省份累計援建74所博愛學校;「萬名村醫能力提升計劃」累計培訓鄉村醫生20,397人次;真誠關愛員工及其家人,累計為44,182名員工發放父母贍養津貼5.4億元。 憑藉強勁的綜合實力與良好的發展勢頭,8月16日,恒指公司公佈最新季檢結果,集團成功獲納入恒生綜合小型股指數,變動將於2024年9月6日收市後實施並於2024年9月9日起生效。中金公司的研究報告指出,憑藉一系列的標準和卓越的運營表現,陽光保險集團有望被納入港股通。 此次被納入恒生綜合指數是一個重要的里程碑,一方面代表了市場對陽光保險業績和發展潛力的認可,有助於提高集團在資本市場和保險領域的知名度。另一方面,基於良好的基本面,將吸引更多的投資者增加對集團股票的配置需求,從而提高交易流動性。 2024年下半年,國家將圍繞推進中國式現代化進一步全面深化改革,深入挖掘內需潛力,經濟有望呈現持續回升向好態勢。從長期看,中國經濟長期向好的基本趨勢沒有改變,保險業正迎來高質量發展的歷史性機遇,並將發揮不可替代的重要作用。 展望未來,集團將堅守“創立一家受人尊重的百年企業”的創業初心與主業定力,堅定推進「新陽光戰略」,圍繞國家政策導向和行業發展趨勢,積極做好金融「五篇大文章」,在精準服務國家戰略、支援實體經濟、保障社會民生中高效發揮保險專業優勢,不斷提升陽光的核心競爭力,持續推進高質量發展、高價值成長,為金融強國宏偉藍圖的繪製以及金融行業的高質量發展注入智慧與活力。 —完— 關於陽光保險集團股份有限公司

陽光保險集團股份有限公司是中國一家快速成長的民營保險服務集團。自成立以來,集團以價值創造為主線,致力於為客戶提供專業的風險保障及綜合服務解決方案。集團通過陽光人壽經營壽險和健康險業務,通過陽光財險經營財產險業務,並通過陽光資管對保險資金進行運用管理。截至2024年6月30日,集團已連續13年蟬聯中國企業聯合會發佈的中國企業500強,連續13年被世界品牌實驗室評選為「中國500最具價值品牌」,並成為了我國既獲得國內馳名商標認定同時又入選國際知名評級機構Brand Finance「全球保險品牌價值百強」榜單的五家保險企業之一。



