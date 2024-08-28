香港董事學會建議首次擔任董事前需接受專業培訓

香港, 2024年8月28日 - (亞太商訊) — 香港董事學會就香港交易及結算所有限公司（「香港交易所」）建議要求首次擔任董事的人士接受專業培訓，並要求所有董事接受持續專業進修的舉措表示歡迎(1)。香港董事學會認為香港交易所可以在董事培訓方面再做多一點，以進一步維護企業管治標準和董事專業水平。

香港董事學會主席陶榮博士表示：「香港董事學會對香港交易所這一次就《企業管治守則》及相關《上市規則》的定期檢討及更新深表認同。香港董事學會雖然並不是對香港交易所建議的每項內容都表示同意，但我們支持要求所有現有董事接受持續專業進修的觀點。」

香港董事學會認為，董事會必須為其董事們制定合適的專業培訓政策方可實現持續專業進修的目的和績效。持續專業進修對於董事而言極之重要，大家亦要清楚它與首次培訓是分䦕的。對於從未接受專業董事培訓或任何經驗的人士，接受董事及企業管治的初步專業培訓極其關鍵。董事的首次專業培訓是董事上任前的先決條件，陶榮博士因此認為：「交易所應該鼓勵有關人士在任命前就應該為加入董事會做好準備，而不是在任命後才開始熟習董事職位的要求。」

香港董事學會行政總裁徐尉玲博士補充：「我們相信當公司董事首次上任，都應具備能符合當今企業治理需求所需的技能、知識和素質的堅實基礎。香港董事學會一直倡導企業管治的專業培訓的重要性，我們想強調的是，為首次擔任董事人士提供適當的初步專業培訓是為整體企業管治專業進修奠定關鍵基礎。」

香港董事學會認為，獲得香港董事學會文憑級別證書（或更高級別）便符合香港交易所目前為新任董事建議的初步專業培訓資格。香港董事學會亦為來自其他市場的合資格/有經驗的董事推薦過渡課程，以幫助他們熟悉香港市場。香港董事學會樂意與交易所合作，設計及提供此類課程，以及在香港設立董事專業培訓的資歷認證制度。

關於獨立非執行董事時間投入和任期的建議，香港董事學會前任主席及學會企業管治政策委員會現任主席賴顯榮律師認為：「重點應放在董事和相關發行人是否對投入足夠時間的能力進行誠實的評估，而不是籠統地限制董事出任獨立非執董的數目。我們尤其不同意香港交易所建議只限制出任香港發行人獨立非執董職位的數目。另外，對於獨立非執行董事的職責，多長時間才算太長的問題，答案應該是『視情況而定』，因為獨立思維比任期長短更重要。」

香港交易所亦希望沒有獨立董事會主席的發行人需指定一名首席獨立非執行董事。惟由於香港市場目前存在許多限制，以及出於現實情況的考量，香港董事學會相信應該有更有效的建議。賴顯榮律師稱：「如今市場情況並不傾向於讓獨立非執董佔多數。況且首席獨立非執董畢竟是由小眾人士所選。相反，我們應該授權並鼓勵所有獨立非執董共同履行職責，以實現設置首席獨立非執董所希望達成的目標。另外，所有獨立非執董均可安排與股東及持份者會面，年報內也可增設獨立非執董的報告。」

賴顯榮律師續稱：「我們也許應該鼓勵更多的發行人設立獨立的董事會主席。獨立董事會主席與所有其他獨立非執行董事攜手合作無疑更有效率。」

香港董事學會數年前已提倡增加獨立非執行董事的人數以全力履行其角色。當獨立非執行董事的佔比增大，他們參與董事會事務的積極性和時間投入將獲得大大提升。通過周詳的繼任計劃，也能使職位更替和更新變得更有意義。

除上述內容外，香港董事學會對香港交易所提出的多項改革表示支持，包括要求董事會進行績效評估、建立及更新董事會技能列表、要求每年檢討發行人風險管理及內部監控系統的有效性、披露發行人的股息支付政策及董事會的派息決定，以及披露發行人經修改的核數師意見。

(1)香港董事學會的回應全文: HKIoD Response to HKEX Consultation

香港董事學會（簡稱“HKIoD”，又以下簡稱「學會」）

香港董事學會為香港代表董事共同努力的首要組織，其宗旨是促進企業永續發展職能，為所有公司、其擁有者、持份者、人類以至地球創造持久價值；為達成使命，學會致力於企業管治（「企業管治」又稱「公司治理」）及董事專業行為上的倡導及釐定相關標準。

學會於1997年由創會主席鄭慕智博士帶領下創始，多年來非常榮幸獲得香港特別行政區行政長官擔任學會贊助人。學會會員來自不同行業及公司類別，並包括執行董事、非執行董事、獨立非執行董事。學會以多元文化及國際視野進行會務，舉辦活動包括董事培訓課程、研討會與論壇、董事立場喉舌、指引設定、公眾教育、董事嘉獎系列、上市公司管治水平釐定等。

作為「董事學會環球網絡」（Global Network of Director Institutes 簡稱“GNDI”)的成員組織，學會投入全球性聯手推動優秀企業管治及董事專業行為。學會亦獲委派代辦「氣候管治行動」(Climate Governance Initiative)之香港分部，該行動是與「世界經濟論壇」（World Economic Forum）合作的環球網絡，積極促進董事們處理氣候變化帶來的風險與機遇。

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