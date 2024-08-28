巴林準備在10月份舉辦第二屆「金融科技前沿」大會

巴林麥納麥, 2024年8月28日 - (亞太商訊) - 巴林正在為第二屆“金融科技前沿”大會做準備，該大會將由《經濟學人》影響力機構策劃，巴林經濟發展委員會（Bahrain EDB）主辦，並得到巴林中央銀行（CBB）和巴林金融科技灣（BFB）的支持。2024年轉型議程系列的旗艦活動將於2024年10月2日和10月3日在巴林展覽世界舉行。

本次為期兩天的活動將包括一系列的專家討論，匯聚全球金融科技專家、金融機構、政府和監管機構，共同探討生成式人工智能、區塊鏈技術、網絡犯罪、開放銀行、消費者行為變化、新法規的影響以及優先考慮可持續金融倡議的最佳實踐等熱門話題。在這些深入討論的背景下，會議將審議全球金融服務行業面臨的不斷進展和迫切挑戰。金融科技前沿大會將成為戰略合作和與區域及全球領先玩家進行網絡交流的平台。

作為唯一的金融監管機構，巴林中央銀行（CBB）一直致力於提升巴林金融服務部門的競爭力，通過開創新的監管框架和立法來支持國家向數字經濟的轉型，同時引入了創新平台，如監管沙盒。多年來，巴林經濟發展委員會（Bahrain EDB）不斷吸引符合國家優先事項的投資，推動與私營部門和公共部門的持續討論，以創造一個由進步立法支持的商業友好環境。再加上一個繁榮的金融服務生態系統，該系統包括領先的國際傳統銀行機構與新的金融參與者，如加密資產服務提供商、數字支付提供商和高度專業化的公司；巴林已經贏得了中東和北非地區金融科技中心的聲譽。

繼去年成功舉辦首屆大會並吸引了來自全球的與會者之後，“金融科技前沿”大會已鞏固了作為創新領導者分享經驗、合作學習和與同行聯繫的平台。展示了巴林在數字化轉型、擴大金融科技領域以及成功培養高度專業人才方面的顯著進展，進一步推動了蓬勃發展的行業，今年的旗艦活動預計將再創輝煌成就。

關於由《經濟學人》影響力機構策劃、巴林經濟發展委員會主辦的2024年“金融科技前沿”大會的更多信息，請訪問 https://events.economist.com/fintechforward/ 。

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Abdulelah Abdulla

Communications Department

Economic Development Board

Phone: +973-39798919

E-mail: internationalmedia@bahrainedb.com

關於巴林經濟發展委員會（Bahrain EDB）

巴林經濟發展委員會（Bahrain EDB）是一個投資促進機構，負責吸引投資進入王國，並支持提升投資環境的各項舉措。

巴林經濟發展委員會與政府以及現有和潛在的投資者合作，確保巴林的投資環境具有吸引力，傳達關鍵優勢，並識別通過投資實現進一步經濟增長的機會。

巴林經濟發展委員會關注多個經濟領域，這些領域利用巴林的競爭優勢並提供顯著的投資機會。這些領域包括金融服務、製造業、物流、信息與通信技術（ICT）和旅遊業。

有關巴林經濟發展委員會的更多信息，請訪問www.bahrainedb.com。

巴林金融科技灣（BFB）

巴林金融科技灣（BFB）提供一個實體中心，通過創新實驗室、加速計劃、策劃活動、教育機會和合作平台，孵化具有洞察力、可擴展性和影響力的金融科技項目。BFB與政府機構、金融機構、企業、諮詢公司、大學、協會、媒體機構、風險投資和金融科技初創公司合作，將金融市場的所有參與者和利益相關者匯聚在一起。

來源: Bahrain Economic Development Board

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