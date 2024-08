Tuesday, 27 August 2024, 23:21 HKT/SGT Share: 光大永年公佈2024年中期業績 - 上半年收入人民幣23.9百萬元 派中期股息每股普通股人民幣0.78分

- 租戶及出租率持續保持穩定 物業管理服務邁入新階段

香港, 2024年8月27日 - (亞太商訊) — 光大永年有限公司,為中國光大集團旗下物業租賃、及物業管理及銷售持作出售物業公司(「光大永年」或「集團」,香港聯交所股份代號:03699.HK)今天公佈截至2024年6月30日止(「報告期內」)之中期業績。 報告期內,集團的收益約為人民幣23.9百萬元,較去年同期增加約人民幣1.8百萬元(2023年:人民幣22.1百萬元)。收益增加主要由於管理服務收入增加所致。公司權益股東應佔溢利約為人民幣11.4百萬元(2023年:人民幣13.3百萬元),較去年同期減少約人民幣1.9百萬元,乃因投資物業的估值收益下跌所致。每股基本盈利約為人民幣0.03元(2023年:人民幣0.03元)。考慮到目前經營環境仍是面對比較大挑戰的情況下,董事會宣佈派發截至2024年6月30日止六個月之本公司中期股息每股普通股人民幣0.78分(相當於0.85港仙)(2023年:人民幣1.06分(相當於1.16港仙)),以答謝股東一直以來的支持。下半年,公司會因應業務發展需要、財務表現及資金情況,及業績增長等因素作出派息決定,為公司股東及投資者帶來最好的回報。 2024年,全球經濟在經歷連續兩年放緩之後,正在回歸「正常」狀態,但增速仍然較為疲軟,增長動能減弱。面對歐美加息、通脹回落、地緣政治風險等眾多挑戰,令復蘇前景不確定因素增加。然而,在2024年上半年,中國經濟開局良好,儘管成長動力減弱,但經濟運行仍然相對平穩,經濟狀況持續回暖向好。集團旗下管理的物業主要為商用物業,集團一直密切關注市場發展動態並積極部署,審慎評估市場行情,合理調整租金水準,並抓住發展新租戶的機遇。 物業租賃 居民消費的持續復甦將成為2024年中國經濟增長的核心驅動力,並提振商業地產領域的租賃需求。報告期內,租金收入約為人民幣16.3百萬元(2023年:人民幣16.2百萬元),較去年同期增加約人民幣0.1百萬元。於本期間,物業的平均租用率約為77%(2023年:73%)。 物業管理服務 在經歷了前所未有的經濟挑戰後,物業管理企業的發展戰略發生了重大的轉變,其策略方針變得更為審慎,不再盲目追求規模擴張。本集團專注於細化和完善服務品質的同時,在維持穩定現金流和業務成長的基礎上,採取「先立後破」的原則。報告期內,物業管理服務的收益約為人民幣7.6百萬元(2023年:人民幣5.9百萬元),較去年同期上升約人民幣1.7百萬元,主要由於增值管理服務的收入上升所致。 投資物業 於2024年6月30日,投資物業公允價值為人民幣962.3百萬元(2023年12月31日:人民幣959.5百萬元)。截至2024年6月30日止六個月投資物業的估值收益為人民幣1.0百萬元(2023年:人民幣5.4百萬元),較去年同期減少約人民幣4.4百萬元。 於2024年6月30日,本集團持有現金及銀行結餘約為人民幣223.3百萬元(2023年12月31日:人民幣222.2百萬元)。集團的資本負債比率(按本集團總負債除以總資產計量)為18.1%(2023年12月31日:18.6%),流動資金狀況良好。 2024年上半年,本集團的租戶及租務合同、出租率持續保持穩定。同時,在回顧期內保持零負債及現金流充裕的狀態,財務狀況健康穩健。在面對國內外環境明朗的因素下,集團在未來仍會繼續專注於物業投資,審慎地尋找合適且具長線回報潛力的新投資專案。 展望 隨著深入推進數字經濟的創新發展,中國積極推動數位化轉型,物業管理企業正在通過硬體改造和軟體升級,利用智慧化手段來模擬運營,優化人員配置,積極推動產業轉型。物業企業在多個場景中實現了數位化運營。隨著人工智慧等技術的不斷發展,相信未來物業管理企業很快就會體驗到這些新的尖端技術的應用,服務和管理能力有望邁入新的台階。 展望未來,集團將繼續堅持穩健的經營策略,堅守品質,穩紮穩打。同時也會積極回應國家政策,做好市值管理相關工作,注重風險管理和內部控制,致力於為股東創造長期可持續的價值。相信通過積極應對國家政策和行業變化,集團將不斷擴大在物業管理行業的品牌影響力,為社會創造更多價值。 - 完 -



