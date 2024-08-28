光大永年公佈2024年中期業績

香港, 2024年8月27日 - (亞太商訊) — 光大永年有限公司，為中國光大集團旗下物業租賃、及物業管理及銷售持作出售物業公司（「光大永年」或「集團」，香港聯交所股份代號：03699.HK）今天公佈截至2024年6月30日止（「報告期內」）之中期業績。

報告期內，集團的收益約為人民幣23.9百萬元，較去年同期增加約人民幣1.8百萬元（2023年：人民幣22.1百萬元）。收益增加主要由於管理服務收入增加所致。公司權益股東應佔溢利約為人民幣11.4百萬元（2023年：人民幣13.3百萬元），較去年同期減少約人民幣1.9百萬元，乃因投資物業的估值收益下跌所致。每股基本盈利約為人民幣0.03元（2023年：人民幣0.03元）。考慮到目前經營環境仍是面對比較大挑戰的情況下，董事會宣佈派發截至2024年6月30日止六個月之本公司中期股息每股普通股人民幣0.78分（相當於0.85港仙）（2023年：人民幣1.06分（相當於1.16港仙）），以答謝股東一直以來的支持。下半年，公司會因應業務發展需要、財務表現及資金情況，及業績增長等因素作出派息決定，為公司股東及投資者帶來最好的回報。

2024年，全球經濟在經歷連續兩年放緩之後，正在回歸「正常」狀態，但增速仍然較為疲軟，增長動能減弱。面對歐美加息、通脹回落、地緣政治風險等眾多挑戰，令復蘇前景不確定因素增加。然而，在2024年上半年，中國經濟開局良好，儘管成長動力減弱，但經濟運行仍然相對平穩，經濟狀況持續回暖向好。集團旗下管理的物業主要為商用物業，集團一直密切關注市場發展動態並積極部署，審慎評估市場行情，合理調整租金水準，並抓住發展新租戶的機遇。

物業租賃

居民消費的持續復甦將成為2024年中國經濟增長的核心驅動力，並提振商業地產領域的租賃需求。報告期內，租金收入約為人民幣16.3百萬元（2023年：人民幣16.2百萬元），較去年同期增加約人民幣0.1百萬元。於本期間，物業的平均租用率約為77%（2023年：73%）。

物業管理服務

在經歷了前所未有的經濟挑戰後，物業管理企業的發展戰略發生了重大的轉變，其策略方針變得更為審慎，不再盲目追求規模擴張。本集團專注於細化和完善服務品質的同時，在維持穩定現金流和業務成長的基礎上，採取「先立後破」的原則。報告期內，物業管理服務的收益約為人民幣7.6百萬元（2023年：人民幣5.9百萬元），較去年同期上升約人民幣1.7百萬元，主要由於增值管理服務的收入上升所致。

投資物業

於2024年6月30日，投資物業公允價值為人民幣962.3百萬元（2023年12月31日：人民幣959.5百萬元）。截至2024年6月30日止六個月投資物業的估值收益為人民幣1.0百萬元（2023年：人民幣5.4百萬元），較去年同期減少約人民幣4.4百萬元。

於2024年6月30日，本集團持有現金及銀行結餘約為人民幣223.3百萬元（2023年12月31日：人民幣222.2百萬元）。集團的資本負債比率（按本集團總負債除以總資產計量）為18.1%（2023年12月31日：18.6%），流動資金狀況良好。

2024年上半年，本集團的租戶及租務合同、出租率持續保持穩定。同時，在回顧期內保持零負債及現金流充裕的狀態，財務狀況健康穩健。在面對國內外環境明朗的因素下，集團在未來仍會繼續專注於物業投資，審慎地尋找合適且具長線回報潛力的新投資專案。

展望

隨著深入推進數字經濟的創新發展，中國積極推動數位化轉型，物業管理企業正在通過硬體改造和軟體升級，利用智慧化手段來模擬運營，優化人員配置，積極推動產業轉型。物業企業在多個場景中實現了數位化運營。隨著人工智慧等技術的不斷發展，相信未來物業管理企業很快就會體驗到這些新的尖端技術的應用，服務和管理能力有望邁入新的台階。

展望未來，集團將繼續堅持穩健的經營策略，堅守品質，穩紮穩打。同時也會積極回應國家政策，做好市值管理相關工作，注重風險管理和內部控制，致力於為股東創造長期可持續的價值。相信通過積極應對國家政策和行業變化，集團將不斷擴大在物業管理行業的品牌影響力，為社會創造更多價值。

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