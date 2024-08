Tuesday, 27 August 2024, 21:22 HKT/SGT Share: 瑞聲科技CFO郭丹:預計2024年主營業務收入增長15%,PSS併表後全集團增長超30%

香港, 2024年8月27日 - (亞太商訊) — 8月22日,瑞聲科技(02018)在香港舉行2024中期業績發佈會,交出了一張十分亮眼的成績單。 財報顯示,2024年上半年,瑞聲科技營收為人民幣112.5億元,創上市以來新高,收入同比增長22.0%,毛利率為21.5%,同比提升7.4個百分點。淨利潤為人民幣5.37億元,同比大幅增長257.3%。其中,去年宣佈收購的PSS公司,上半年併表收入為人民幣15億元左右,毛利率為25.0%左右。 瑞聲科技CFO郭丹在訪談時表示,2024年上半年瑞聲科技各業務綫都取得了積極進展,盈利能力顯著提升,毛利率持續增長。更重要的是,中期業績的表現,蘊含著公司通過戰略轉型所帶來的未來增長價值,預計今年集團(不含PSS)業務收入較去年提升15%。此外,PSS公司併表會帶來30億左右貢獻。綜合來看,2024年全集團營收預計同比增長超30%,毛利率在22%-25%區間。 未來1-2年將受益AI手機升級放量 中期業績發佈會上,AI手機是重點話題之一。對此,郭丹認為,AI手機目前還處於起步階段,功能從軟件端提升推動硬件的升級,已經看到聲學、結構件、麥克風等産品品類在出貨量、ASP整體提升的態勢,未來隨著AI手機的發展和功能的進一步體現,預計硬件會在未來幾年持續提升。 「AI手機有很大的想像空間,未來1-2年會看到一些變化,3-5年變化加速,這給我們帶來了很多機會,對多産品綫有驅動作用。」郭丹舉例稱,硬件端比如折叠機、超薄機型形態帶來了新的趨勢,公司獨有的創新揚聲器,及揚聲器和馬達二合一産品,可以更好的滿足市場需求。 另外,AI手機的功耗較高,需要更好的散熱方案,而瑞聲科技從材料端,到精益的製程工藝、仿真設計方面都具有行業領先優勢。此外,AI手機人機交互需求提升,需要更精確的語音指令等功能,會進一步推動公司MEMS麥克風升規升配,驅動價格、利潤率的提升。 今年全集團綜合毛利率預計提升至22%-25% 郭丹透露,隨著下半年更多新機發佈的季節性影響,業績表現會比上半年更强勁,預計全年(不包含PSS)業務較去年將實現15%以上的提升,其中PSS併表將帶來30億左右貢獻。2024年全集團營收預計同比增長超30%,綜合毛利率也將從上半年的21.5%,進一步提升到22%-25%區間。 「整個行業從去年下半年開始,進入了升規、升配的健康態勢,公司無論在聲學、光學、結構件等各方面,ASP跟整體利潤率都有提升。」郭丹表示,尤其車載方面,未來中長期將呈現穩健的增長態勢。「可以說AAC現在是有多個增長引擎、多個平台的解决方案的公司,對未來幾年的整體增長預估,我們保持積極的心態。」 聲學業務未來將超100億規模,構建全場景用戶體驗 郭丹表示,瑞聲科技聲學業務的毛利率,已經回到了健康的增長軌道。上半年毛利率是29.9%,全年會回升到30%以上。 「公司管理層在中期業績發佈會上也提到,瑞聲科技原來只是電子消費類的微型聲學供應商,通過PSS的購併,進一步構建了全用戶全場景體驗的行業標準,聲學的解决方案會成為下一步聲學業務的重要增長動力。這個從規模來看,聲學業務類別是公司第一個超過百億規模,而且未來的5年能够看到200億規模的一個重要的業務産品綫,在30%以上的毛利率是可以持續的。」 多個重要客戶WLG項目獲確定性進展 在光學業務方面,郭丹認為,光學市場從幾年前相對競爭的態勢,進入到了良性的發展階段。 公司上半年光學毛利率約5%,其中塑膠鏡頭毛利率16-17%。6P及以上中高規格鏡頭出貨量佔比15%-16%,下半年預計在15-20%之間。「按照價值量來講,已經在30%甚至35%以上,這體現了我們的技術能力、客戶的覆蓋率及認可度。」 郭丹透露,瑞聲科技下半年光學毛利水平將進一步修復。「單季度利潤變成正向利潤水平是可以預見的,大概率會在四季度出現,整體盈利水平比去年有一個非常大的利潤修復,未來還會持續穩健增長。」 「尤其是G+P玻塑混合鏡頭和WLG鏡片産品,在多個重要客戶的重要項目,也已經獲得確定性進展。」郭丹表示,現在行業普遍認為G+P玻塑混合鏡頭確實是一個更好的解决方案。公司獨有的WLG技術在手機、車載等領域都有應用,是一個多領域價值創造的技術。「明年G+P玻塑鏡頭和WLG單鏡片,在很多客戶的交貨,會逐步像我們對WLG技術投資的預期一樣,成為整個光學業務中最重要的技術和價值支撑之一。」 中期業績表現蘊含公司未來長期增長價值 「從今年上半年來看,傳動和觸覺業務隨著安卓端的産品組合優化升級,目前毛利率已經在30%左右,未來將繼續維持健康水平。」郭丹表示,該板塊未來在馬達和傳動等新産品發展的助推下,有望回到高增長的態勢。 「公司管理層在中期業績發佈會上也提到,在散熱産品方面,瑞聲科技今年上半年達到了1.5億元的規模,毛利率也在30%以上。隨著AI帶來的發展應用,未來規模有望超過10億元。而跟精密結構件組合起來,則整體規模可達50億元,長遠來看甚至100億元以上。」 「另外,傳感器和半導體業務下半年的毛利會繼續整體提升。」郭丹表示,未來兩到三年內,隨著AI手機帶來的價值提升,以及公司資源平台帶來的優勢,自研産品滲透率的提升等因素的推動,傳感器和半導體業務綫有望得到快速發展。 郭丹强調,「中期業績發佈會上管理層也提到,這次的業績讓投資人看到AAC通過戰略轉型,階段性的實現了收入的增長,以及毛利和純利的提升,但更重要的是,中期業績的表現蘊含著各大業務綫未來的長期增長價值,更希望大家關注長期增長的確定性。」



