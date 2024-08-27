維信金科發佈2024年中報：穩健經營，推進智能化提升運營效率

香港, 2024年8月27日 - (亞太商訊) — 中國領先的獨立在綫消費金融服務提供商維信金科控股有限公司（「維信金科」或「集團」；股票編號：2003.HK）公布截至2024年6月30日止六個月（「期內」）未經審核之中期業績。

2024年上半年，面對宏觀經濟局勢持續低迷，消費及信貸需求下降，集團及時調整經營策略，加強風險控制，降低借款人信貸風險及減少資產減值，並實施降本措施以提高經營效率。2024年上半年實現放貸量人民幣270.2億元。

期內，為提升風險控制水平，集團利用新增數據來源迭代升級風險模型，並調整信貸額度政策，以降低客戶層面的平均風險敞口。集團同時透過應用更全面的借款人特徵評估維度，提高了批核流程的質量。這些措施使集團在資產方面持續鎖定較優質的借款人，並在短期風險與長期回報之間取得平衡。

推出人工智能大模型「金烏大模型」 投入科技提升營運效率

人工智能（AI）技術發展迅速，集團亦積極投入研發，並將此創新技術應用使核心業務系統升級，及提高集團的營運效率。2024年上半年，集團正式推出人工智能大模型「金烏大模型」，並在業務各方面部署。「金烏大模型」可總結大量的對話文本，並透過應用於智能信貸，大幅提高客戶服務統計及質量控制的質素；其亦可協助生成代碼，幫助技術研發人員專注於數據架構及系統建構的設計與改進。

期內於辦公場景中，運用AI的「維小智」2.0已投入使用。「維小智」2.0除原有的問答互動功能外，亦可幫助員工創作內容，提高工作效率。期內的其他AI措施亦包括借助專業建模領域的AI技術，對核心風險控制系統「蜂鳥」進行迭代升級，以提高風險控制的營運效率，並透過改造規則引擎減低操作風險。

多元拓展獲客渠道爭取優質新客戶 優化用戶體驗保持客戶忠誠度

集團積極拓展優質獲客渠道，以提升獲客效率。期內與領先的美食外賣平台及其他優質渠道達成合作協議，加強與用戶的互動，幫助獲取優質的新客戶。截至2024年6月，集團累計註冊用戶人數達到149.1百萬名，較2023年上半年增加9.8%。

除了爭取優質新客戶，集團持續優化對現有用戶的營運策略，在業務流程的各個環節進行服務升級，縮短貸款發放時間，減少用戶操作路徑，為用戶提供更安全、更便捷貼心的使用體驗。2024年上半年，複貸客戶為集團貢獻89.5%的貸款量。

持續加強與外部資金合作 多措並舉降低資金成本

截至2024年6月底，集團已與109家外部資金合作夥伴建立長期合作關係，包括全國性股份制商業銀行、消費金融公司和信託基金等，促成有關合作關係將有利於集團擴充豐富多元的融資庫。此外，集團透過建設維信金科資金管理平台系統，進一步完善資金管理，不斷提高資金營運效率，穩步降低資金成本。

拓展內地以外新業務 CreFIT維信與中國移動香港達成合作

除發展現有的消費金融業務外，集團繼續深耕中國內地以外的新業務，建立更多元化的業務。於2024年5月，集團在香港的線上消費金融品牌「CreFIT維信」，成為香港首家與中國移動香港有限公司合作的貸款公司，為其客戶提供消費金融產品。CreFIT維信將物色機會與更多優質的獲客渠道合作，並發展跨行業線上平台的互惠關係，讓更多用戶享用符合真實借貸需求的定製化分期付款體驗。

展望

為促進集團消費金融業務的進一步增長及滿足優質客戶的財務需求，集團將持續優化業務策略及提升技術能力。除了發展在國內現有的消費金融業務之外，集團將在香港、東南亞及歐洲等其他市場，尋求對相關或互補產業的投資、合作或收購機會，以擴大及多元發展集團業務。集團將持續評估潛在的投資機會和業務前景，並於機會出現時作出合適的投資和收購決策。

此外，集團擬繼續實施一系列的策略以維持其在業內的增長，包括優化和拓寬其信貸解決方案，為客戶提供更好的服務，以提升品牌知名度和信譽度，並提強客戶的忠誠度；不斷研發人工智能等技術，提高風險管理能力；加強與持牌金融機構及其他業務合作夥伴的長期合作關係；確保業務嚴格遵循監管標準，實現合規的持續健康發展；審閱及評估潛在業務機會，投資、合作或收購中國及其他司法權區的相關或互補產業；建立充滿活力的企業價值觀和文化，培養內部人才。

有關維信金科控股有限公司

維信金科控股有限公司（簡稱維信金科），中國領先的金融科技平臺。秉承“維有信用，凝聚價值”的初心，致力於以風險評估量化、智慧化風控等金融科技，賦能持牌金融機構，讓更多用戶享受到負責任、可信賴的金融科技服務。 2024年，維信金科榮獲“2023年度虹口區百強科創及成長型企業”、“2023年度虹口區重點企業特殊貢獻獎”等榮譽；2023年，維信金科榮獲2023“磐石行動”網路攻防演練“優秀藍方隊伍”獎、“2023年上海市互聯網綜合實力50強企業”、“2023上海軟體和資訊技術服務業百強企業”等榮譽。



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