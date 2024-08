維信金科發佈2024年中報：穩健經營，推進智能化提升運營效率

Tuesday, 27 August 2024, 14:43 HKT/SGT Share:

香港, 2024年8月27日 - (亞太商訊) — 中國領先的獨立在綫消費金融服務提供商維信金科控股有限公司(「維信金科」或「集團」;股票編號:2003.HK)公布截至2024年6月30日止六個月(「期內」)未經審核之中期業績。 2024年上半年,面對宏觀經濟局勢持續低迷,消費及信貸需求下降,集團及時調整經營策略,加強風險控制,降低借款人信貸風險及減少資產減值,並實施降本措施以提高經營效率。2024年上半年實現放貸量人民幣270.2億元。 期內,為提升風險控制水平,集團利用新增數據來源迭代升級風險模型,並調整信貸額度政策,以降低客戶層面的平均風險敞口。集團同時透過應用更全面的借款人特徵評估維度,提高了批核流程的質量。這些措施使集團在資產方面持續鎖定較優質的借款人,並在短期風險與長期回報之間取得平衡。 推出人工智能大模型「金烏大模型」 投入科技提升營運效率 人工智能(AI)技術發展迅速,集團亦積極投入研發,並將此創新技術應用使核心業務系統升級,及提高集團的營運效率。2024年上半年,集團正式推出人工智能大模型「金烏大模型」,並在業務各方面部署。「金烏大模型」可總結大量的對話文本,並透過應用於智能信貸,大幅提高客戶服務統計及質量控制的質素;其亦可協助生成代碼,幫助技術研發人員專注於數據架構及系統建構的設計與改進。 期內於辦公場景中,運用AI的「維小智」2.0已投入使用。「維小智」2.0除原有的問答互動功能外,亦可幫助員工創作內容,提高工作效率。期內的其他AI措施亦包括借助專業建模領域的AI技術,對核心風險控制系統「蜂鳥」進行迭代升級,以提高風險控制的營運效率,並透過改造規則引擎減低操作風險。 多元拓展獲客渠道爭取優質新客戶 優化用戶體驗保持客戶忠誠度 集團積極拓展優質獲客渠道,以提升獲客效率。期內與領先的美食外賣平台及其他優質渠道達成合作協議,加強與用戶的互動,幫助獲取優質的新客戶。截至2024年6月,集團累計註冊用戶人數達到149.1百萬名,較2023年上半年增加9.8%。 除了爭取優質新客戶,集團持續優化對現有用戶的營運策略,在業務流程的各個環節進行服務升級,縮短貸款發放時間,減少用戶操作路徑,為用戶提供更安全、更便捷貼心的使用體驗。2024年上半年,複貸客戶為集團貢獻89.5%的貸款量。 持續加強與外部資金合作 多措並舉降低資金成本 截至2024年6月底,集團已與109家外部資金合作夥伴建立長期合作關係,包括全國性股份制商業銀行、消費金融公司和信託基金等,促成有關合作關係將有利於集團擴充豐富多元的融資庫。此外,集團透過建設維信金科資金管理平台系統,進一步完善資金管理,不斷提高資金營運效率,穩步降低資金成本。 拓展內地以外新業務 CreFIT維信與中國移動香港達成合作 除發展現有的消費金融業務外,集團繼續深耕中國內地以外的新業務,建立更多元化的業務。於2024年5月,集團在香港的線上消費金融品牌「CreFIT維信」,成為香港首家與中國移動香港有限公司合作的貸款公司,為其客戶提供消費金融產品。CreFIT維信將物色機會與更多優質的獲客渠道合作,並發展跨行業線上平台的互惠關係,讓更多用戶享用符合真實借貸需求的定製化分期付款體驗。 展望 為促進集團消費金融業務的進一步增長及滿足優質客戶的財務需求,集團將持續優化業務策略及提升技術能力。除了發展在國內現有的消費金融業務之外,集團將在香港、東南亞及歐洲等其他市場,尋求對相關或互補產業的投資、合作或收購機會,以擴大及多元發展集團業務。集團將持續評估潛在的投資機會和業務前景,並於機會出現時作出合適的投資和收購決策。 此外,集團擬繼續實施一系列的策略以維持其在業內的增長,包括優化和拓寬其信貸解決方案,為客戶提供更好的服務,以提升品牌知名度和信譽度,並提強客戶的忠誠度;不斷研發人工智能等技術,提高風險管理能力;加強與持牌金融機構及其他業務合作夥伴的長期合作關係;確保業務嚴格遵循監管標準,實現合規的持續健康發展;審閱及評估潛在業務機會,投資、合作或收購中國及其他司法權區的相關或互補產業;建立充滿活力的企業價值觀和文化,培養內部人才。 有關維信金科控股有限公司 維信金科控股有限公司(簡稱維信金科),中國領先的金融科技平臺。秉承“維有信用,凝聚價值”的初心,致力於以風險評估量化、智慧化風控等金融科技,賦能持牌金融機構,讓更多用戶享受到負責任、可信賴的金融科技服務。 2024年,維信金科榮獲“2023年度虹口區百強科創及成長型企業”、“2023年度虹口區重點企業特殊貢獻獎”等榮譽;2023年,維信金科榮獲2023“磐石行動”網路攻防演練“優秀藍方隊伍”獎、“2023年上海市互聯網綜合實力50強企業”、“2023上海軟體和資訊技術服務業百強企業”等榮譽。



