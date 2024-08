Tuesday, 27 August 2024, 14:03 HKT/SGT Share: 朝雲集團(6601. HK)新電商渠道增長300%,線上線下雙增

香港, 2024年8月27日 - (亞太商訊) — 港股家居護理龍頭朝雲集團(06601.HK)公布2024年中報。數據顯示,公司上半年實現營收12.49億元(人民幣,下同),同比增長10.3%;純利1.76億元,同比增長29.6%;毛利率提升5.1個百分點,現金流强勁,現金、現金等價物及各項銀行存款總額為26.65億元,持續高比例派息,期中派40%。 值得注意的是,朝雲集團已連續三個半年度業績期實現營收純利雙位數增長,盈利能力不斷增强,公司在産品結構、渠道拓展和供應鏈等三方面持續改革優化。據悉,新電商渠道更是有了突破性的成長,增長率高達300%。 履帶式爆品矩陣 為可持續發展保駕護航 朝雲集團一直持續發力技術創新和産品創新,履帶式推出多款功效型强、高毛利、高增長、受市場歡迎的産品,為公司搭建了高壁壘和長期可持續發展的護城河,包括超威驅蚊小綠瓶、超威盤香、超威電蚊液、超威潔厠等多個過億的拳頭産品,以及威王厨房系列、超威氣霧劑等年銷量五千萬級産品,“大單品”矩陣越加壯大。據NielsenIQ最新發布的2024零售市場相關數據顯示,朝雲集團的殺蟲驅蚊産品連續十年(2015年至2024年)在中國同類産品中綜合市場份額排名第一,市場份額繼續提升。 新電商渠道突破性增長300%,高質量穩利潤發展 在持續推出新品、優化産品結構、提升毛利率的同時,朝雲集團在全渠道整合和拓展上持續深耕,帶來了利潤端的進一步升級。 報告期內,朝雲集團線上渠道實現營收4.06億元,同比增長18.9%。在深耕淘系、京東、拼多多的基礎上,實現新電商渠道高速發展,打造出更多的億元渠道,其中新電商渠道同比增長300%。新電商渠道快速增長的背後,離不開朝雲集團精細化運營帶來的高複購,在各大平臺自播率由20%提升至60%,結合拳頭産品如超威驅蚊小綠瓶等功效型産品,贏得了消費者頗高的忠誠度,進一步提升了線上運營效率和盈利能力。 寵物店改造成果明顯 提供新增長曲線 在家清基本盤穩定發展的同時,朝雲集團在高質量拓展寵物實體門店服務業態。截至今年6月,朝雲集團旗下爪爪喵星球、米樂乖乖寵物生活館兩大品牌已成功拓店46家,覆蓋深圳、上海、成都、杭州、蘇州、重慶等各大城市,幷持續保持高速開店中。公司針對收購的寵物門店進行了一系列高質量運營管理改革,包括終端視覺形象提升、用戶體驗提升、服務標準化提升等,為求更符合當下年輕消費群體的審美,受到更多年輕人喜愛。據瞭解,改造後門店收入同比增長233%。 朝雲集團的家清基本盤穩定,公司將繼續鞏固家清優勢,抓住下半年家清旺季,提升品牌力和産品力、提升分銷和動銷。另一方面,新電商和寵物板塊業務的高質量發展,未來將成為朝雲集團的第二、第三曲線。



