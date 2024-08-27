朝雲集團（6601. HK）新電商渠道增長300%，線上線下雙增

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|Tuesday, 27 August 2024, 14:03 HKT/SGT
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香港, 2024年8月27日 - (亞太商訊) — 港股家居護理龍頭朝雲集團（06601.HK）公布2024年中報。數據顯示，公司上半年實現營收12.49億元（人民幣，下同），同比增長10.3%；純利1.76億元，同比增長29.6%；毛利率提升5.1個百分點，現金流强勁，現金、現金等價物及各項銀行存款總額為26.65億元，持續高比例派息，期中派40%。
值得注意的是，朝雲集團已連續三個半年度業績期實現營收純利雙位數增長，盈利能力不斷增强，公司在産品結構、渠道拓展和供應鏈等三方面持續改革優化。據悉，新電商渠道更是有了突破性的成長，增長率高達300%。
履帶式爆品矩陣 為可持續發展保駕護航
朝雲集團一直持續發力技術創新和産品創新，履帶式推出多款功效型强、高毛利、高增長、受市場歡迎的産品，為公司搭建了高壁壘和長期可持續發展的護城河，包括超威驅蚊小綠瓶、超威盤香、超威電蚊液、超威潔厠等多個過億的拳頭産品，以及威王厨房系列、超威氣霧劑等年銷量五千萬級産品，“大單品”矩陣越加壯大。據NielsenIQ最新發布的2024零售市場相關數據顯示，朝雲集團的殺蟲驅蚊産品連續十年（2015年至2024年）在中國同類産品中綜合市場份額排名第一，市場份額繼續提升。
新電商渠道突破性增長300%，高質量穩利潤發展
在持續推出新品、優化産品結構、提升毛利率的同時，朝雲集團在全渠道整合和拓展上持續深耕，帶來了利潤端的進一步升級。
報告期內，朝雲集團線上渠道實現營收4.06億元，同比增長18.9%。在深耕淘系、京東、拼多多的基礎上，實現新電商渠道高速發展，打造出更多的億元渠道，其中新電商渠道同比增長300%。新電商渠道快速增長的背後，離不開朝雲集團精細化運營帶來的高複購，在各大平臺自播率由20%提升至60%，結合拳頭産品如超威驅蚊小綠瓶等功效型産品，贏得了消費者頗高的忠誠度，進一步提升了線上運營效率和盈利能力。
寵物店改造成果明顯 提供新增長曲線
在家清基本盤穩定發展的同時，朝雲集團在高質量拓展寵物實體門店服務業態。截至今年6月，朝雲集團旗下爪爪喵星球、米樂乖乖寵物生活館兩大品牌已成功拓店46家，覆蓋深圳、上海、成都、杭州、蘇州、重慶等各大城市，幷持續保持高速開店中。公司針對收購的寵物門店進行了一系列高質量運營管理改革，包括終端視覺形象提升、用戶體驗提升、服務標準化提升等，為求更符合當下年輕消費群體的審美，受到更多年輕人喜愛。據瞭解，改造後門店收入同比增長233%。
朝雲集團的家清基本盤穩定，公司將繼續鞏固家清優勢，抓住下半年家清旺季，提升品牌力和産品力、提升分銷和動銷。另一方面，新電商和寵物板塊業務的高質量發展，未來將成為朝雲集團的第二、第三曲線。
話題 Press release summary
部門 消费者, 金融, 业务
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