光大環境運營質效雙升　繼續穩居行業龍頭地位

香港, 2024年8月27日 - (亞太商訊) — 8月26日，中國環保行業龍頭中國光大環境（集團）有限公司（257.HK）（下稱「光大環境」或「公司」）揭曉了其2024年上半年業績。儘管上半年垃圾發電等傳統環保領域增量市場空間有限，公司發展韌性保持強勁，不僅實現了運營收益佔比持續增長，其自由現金流也在今年上半年首次轉正，顯示公司推動業務輕重並舉、優化收益結構的努力取得顯著成效，進一步鞏固了其行業龍頭地位與競爭優勢。

深耕主業，堅定推進戰略轉型

2024年上半年，中國環保行業持續面臨挑戰，垃圾發電、污水處理、危固廢等傳統環保領域趨於成熟，增量市場空間呈現收縮態勢，全國範圍內垃圾發電項目招標僅十個，且規模均未達500噸/日。

面對如此市場形勢，光大環境務實推進轉型，在挖潛存量業務的運營效率與發展潛力的同時，積極探索新的增長點，圍繞固廢、泛水、清潔能源三大主業，推動輕重資產業務平衡發展，努力推進四個「轉變」，聚焦運營質效提升，堅定向「高質量發展」目標進一步邁進。

運營為王，收入結構持續優化

業績公告顯示，光大環境2024年上半年港幣156億元的總收益中，運營服務收益近港幣95億元，佔比達61%，支撐起公司約六成收益。這充分體現了公司的顯著「轉變」，即收入結構的持續優化，實現從以建造收益為主向以運營為主的轉變。

一方面，公司大量在建、籌建項目轉為在運項目：上半年建成投運項目17個、建成完工項目1個，完工及交付環境修復服務3個。另一方面，以公司業務規模最大的環保能源板塊為例，該板塊制定並持續落實「垃圾增量十二條措施」，全面加強垃圾來源統籌與整合，實現垃圾入場量、發電量雙雙提升，同時大力開展運營大比武活動，持續拓展爐渣管理提效、沼氣資源化利用等垃圾發電協同業務，增加運營項目收入來源，助推運營收益持續穩步增長。

精細管理，降本增效成果顯著

2024年上半年，光大環境加大力度降本增效，通過精細化企業管理，積極推進公司另一個「轉變」，即企業管理由外延式向內涵式轉變，各業務板塊積極探索精細化管理舉措，確保運營管理降本提質增效。

舉例而言，環保能源板塊推進反應塔清灰機器人這類運營相關課題的研究與試點，有效控制相關作業風險、提升作業效率；環保水務板塊開展曝氣器的清洗工作，更好保障污水處理效率，節省相關運行成本；綠色環保板塊深挖生物質本地資源，精細化管控生物質綜合利用項目成本，開拓供熱業務，促進項目控本增效。公司亦通過一系列運營對標、數字化管理升級舉措，運營質效雙雙提升，同時嚴控各類費用，強化財務管控，有效降低融資成本和生產成本。

適時佈局，自由現金流成功轉正

面對傳統環保領域市場趨於飽和、增量空間有限的挑戰，光大環境審時度勢，結合國家政策與自身實際情況，主動調整戰略佈局，優化收益結構，保持收益穩定。

公司通過持續推動存量項目運營、積極拓展新項目、高效推進項目建設等多方面舉措，實現現金流持續改善；同時在創新投入、豐富產業鏈佈局和資產整合併購等方面持續發力，釋放發展潛力，進一步增強盈利能力。隨著應收賬款、補貼收取和資本支出削減情況改善，光大環境自由現金流於上半年實現由負轉正，同比增加港幣逾30億元。

管理層在業績發佈會上強調，公司將堅定不移地走高質量發展道路，持續提升發展內涵與質量效益，並積極探索與培育「新質生產力」。對於下一階段的戰略佈局與具體措施，公司將繼續聚焦主責主業，堅持輕重並舉，加快新業務轉型推廣，促進運營質效雙升，強化科創賦能，全力推動公司高質量發展。

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