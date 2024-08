新希望服務公佈2024年中期業績

業績摘要: - 報告期內,公司錄得收入約人民幣7.09億元,較去年同期增長18.2%;毛利為人民幣2.32億元,同比增長2.7%,毛利率為32.8%,實現股東應佔淨利人民幣1.18億元,同比增長7.9%。董事會建議宣派中期股息為每股0.09港元,派息比率約60%。此舉反映出公司持續堅定地回饋股東,亦表明對公司未來盈利能力充滿信心。 - 公司已於2024上半年完成全年目標合約額,累計簽約3.53億元,同比增長227%。公司持續優化運營管理能力,應收賬款周轉天數較去年同期下降6天,管理費效降至9.8%。 香港, 2024年8月27日 - (亞太商訊) — 新希望服務控股有限公司(股份代號:3658.HK)及其附屬公司(統稱「本公司」或「公司」)宣佈其截至2024年6月30日止六個月(「期內」或「2024年上半年」)之中期業績。 區域深耕,發展有力 截至報告期末,公司在管項目244個,在管建築面積約3543萬平方米,較去年同期增長約21.8%,簽約項目264個,簽約面積4052萬平方米。作為一家聚焦西南和華東高能級城市的物業企業,公司秉持區域深耕戰略,佔總在管面積的57.1%的成都、昆明、溫州三地,收入則佔到62.7%,進一步驗證了公司發展策略的正確性。 此外,公司通過團隊重塑、機製刷新、體係建設等方式,提升核心市拓能力。在深耕成都戰略背景下,成功拓得天府芙蓉園(公司首個4A級景區項目)、中誠鉑悅府(首個商寫外拓項目)、西川匯錦都學校(學校業態持續發力)等優質項目;在雲貴區域,公司著力發揮金融業態服務優勢,陸續中標民生銀行昆明分行同城支行、郵儲銀行雲南分行海埂營項目;同時,公司打造三公里市拓圈,通過標杆項目的服務品質、業主高滿意度等影響,助力中標蘇州中交璟庭及昆明思蘭雅苑等項目。 另外,公司於2023年分別與成都經開園區投資及武侯區屬國有企業成立合資公司,並於上半年完成年合同轉化額6693萬元。今年,公司再次擴大「新服朋友圈」,成功與四川見興裡科技達成戰略合作,在輕資產運營方面合力拓展。 民生物業+,持續創利 期內,公司收入結構不斷優化,「物業+生活+商業」的整體收入佔比已超90%,其中,物業管理服務收入4.06億元,占總收入57.2%,較去年同期增長27.7%;生活服務收入1.70億元,占總收入24.1%,同比增長26.1%;商業運營服務收入0.65億元,毛利率63.9%。 在「物業+生活」層面,公司背靠世界500強新希望集團,依託其在供應鏈體系、品牌口碑、產品品類等方面的優勢,搭建企業服務體系,成功中標華西天府超市供應鏈業務,並售出約41000個禮盒,較去年同期增長300%。 在「物業+團餐」層面,綜合服務項目累計已達14個,占總團餐服務項目的56%,且于上半年成功拓得公司首個10年期團餐項目-宜賓婦幼保健院,以及中標攀鋼生鮮供應鏈項目、四川泰康醫院項目等。 在「物業+商業」層面,作為重要的利潤單元,新希望服務憑藉卓越的綜合運營能力實現商業服務外延,成功拓得蘭庭集(物業+商業外拓)等項目。且部分在管項目亦保持較好的經營水平,南寧新暢行出租率較去年同期提升20個百分點,成都新希望國際及昆明大商匯亦保持超90%的出租率。 在「物業+N」層面,公司通過存量價值挖掘,進一步提高收益源,提升客戶粘性。以中鼎國際項目為例,2021-2023年純物業收入下,複合增長率僅為5.16%,在「物業+商業+團餐+生活」整合運營後,收入複合增長率達到17.5%。 高目標牽引,穩民生優勢 未來,公司將繼續以高目標牽引,堅定區域深耕策略,通過市場拓展、戰略合資合作及收並購等方式,持續擴大業務規模;同時,進一步聚焦「物業+」,深挖客戶需求,通過供應鏈優勢、數字化運營提效,實現單項目「成本向下、收入向上」的持續創利,也將進一步鏈接新希望集團,用更豐富的民生服務綜合解決方案,推動公司穩健發展,以高質服務兌現「民生」成果。 -完- 有關新希望服務控股有限公司(3658.HK) 新希望服務控股有限公司(股票代碼3658.HK)是一家西部領先、深耕成都的提供民生服務解決方案的綜合物業管理企業。背靠世界500強企業新希望集團,重點圍繞「資產增值保值」與「生活安心美好」,為中高端住宅、商寫辦公樓等多種業態場景,提供物業管理服務、生活服務及商業運營服務等積木式组合服務。截至2024年6月30日,本集團榮獲克而瑞物管頒發的「2024中國商業物業服務力TOP 10」,億翰智庫頒發的「2024中國物業企業綜合實力TOP 18」,以及中指院頒發的「2024中國物業服務百強企業TOP 19」。 更多資訊請訪問新希望服務網站:https://www.newhopeservice.com.cn 此新聞稿由金融公關(香港)有限公司代表新希望服務控股有限公司發佈。 如有垂詢,請聯絡: 金融公關(香港)有限公司

