新希望服務公佈2024年中期業績

業績摘要：

- 報告期內，公司錄得收入約人民幣7.09億元，較去年同期增長18.2%；毛利為人民幣2.32億元，同比增長2.7%，毛利率為32.8%，實現股東應佔淨利人民幣1.18億元，同比增長7.9%。董事會建議宣派中期股息為每股0.09港元，派息比率約60%。此舉反映出公司持續堅定地回饋股東，亦表明對公司未來盈利能力充滿信心。

- 公司已於2024上半年完成全年目標合約額，累計簽約3.53億元，同比增長227%。公司持續優化運營管理能力，應收賬款周轉天數較去年同期下降6天，管理費效降至9.8%。

香港, 2024年8月27日 - (亞太商訊) — 新希望服務控股有限公司（股份代號：3658.HK）及其附屬公司（統稱「本公司」或「公司」）宣佈其截至2024年6月30日止六個月（「期內」或「2024年上半年」）之中期業績。

區域深耕，發展有力

截至報告期末，公司在管項目244個，在管建築面積約3543萬平方米，較去年同期增長約21.8%，簽約項目264個，簽約面積4052萬平方米。作為一家聚焦西南和華東高能級城市的物業企業，公司秉持區域深耕戰略，佔總在管面積的57.1%的成都、昆明、溫州三地，收入則佔到62.7%，進一步驗證了公司發展策略的正確性。

此外，公司通過團隊重塑、機製刷新、體係建設等方式，提升核心市拓能力。在深耕成都戰略背景下，成功拓得天府芙蓉園（公司首個4A級景區項目）、中誠鉑悅府（首個商寫外拓項目）、西川匯錦都學校（學校業態持續發力）等優質項目；在雲貴區域，公司著力發揮金融業態服務優勢，陸續中標民生銀行昆明分行同城支行、郵儲銀行雲南分行海埂營項目；同時，公司打造三公里市拓圈，通過標杆項目的服務品質、業主高滿意度等影響，助力中標蘇州中交璟庭及昆明思蘭雅苑等項目。

另外，公司於2023年分別與成都經開園區投資及武侯區屬國有企業成立合資公司，並於上半年完成年合同轉化額6693萬元。今年，公司再次擴大「新服朋友圈」，成功與四川見興裡科技達成戰略合作，在輕資產運營方面合力拓展。

民生物業+，持續創利

期內，公司收入結構不斷優化，「物業+生活+商業」的整體收入佔比已超90%，其中，物業管理服務收入4.06億元，占總收入57.2%，較去年同期增長27.7%；生活服務收入1.70億元，占總收入24.1%，同比增長26.1%；商業運營服務收入0.65億元，毛利率63.9%。

在「物業+生活」層面，公司背靠世界500強新希望集團，依託其在供應鏈體系、品牌口碑、產品品類等方面的優勢，搭建企業服務體系，成功中標華西天府超市供應鏈業務，並售出約41000個禮盒，較去年同期增長300%。

在「物業+團餐」層面，綜合服務項目累計已達14個，占總團餐服務項目的56%，且于上半年成功拓得公司首個10年期團餐項目-宜賓婦幼保健院，以及中標攀鋼生鮮供應鏈項目、四川泰康醫院項目等。

在「物業+商業」層面，作為重要的利潤單元，新希望服務憑藉卓越的綜合運營能力實現商業服務外延，成功拓得蘭庭集（物業+商業外拓）等項目。且部分在管項目亦保持較好的經營水平，南寧新暢行出租率較去年同期提升20個百分點，成都新希望國際及昆明大商匯亦保持超90%的出租率。

在「物業+N」層面，公司通過存量價值挖掘，進一步提高收益源，提升客戶粘性。以中鼎國際項目為例，2021-2023年純物業收入下，複合增長率僅為5.16%，在「物業+商業+團餐+生活」整合運營後，收入複合增長率達到17.5%。

高目標牽引，穩民生優勢

未來，公司將繼續以高目標牽引，堅定區域深耕策略，通過市場拓展、戰略合資合作及收並購等方式，持續擴大業務規模；同時，進一步聚焦「物業+」，深挖客戶需求，通過供應鏈優勢、數字化運營提效，實現單項目「成本向下、收入向上」的持續創利，也將進一步鏈接新希望集團，用更豐富的民生服務綜合解決方案，推動公司穩健發展，以高質服務兌現「民生」成果。

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有關新希望服務控股有限公司（3658.HK）

新希望服務控股有限公司（股票代碼3658.HK）是一家西部領先、深耕成都的提供民生服務解決方案的綜合物業管理企業。背靠世界500強企業新希望集團，重點圍繞「資產增值保值」與「生活安心美好」，為中高端住宅、商寫辦公樓等多種業態場景，提供物業管理服務、生活服務及商業運營服務等積木式组合服務。截至2024年6月30日，本集團榮獲克而瑞物管頒發的「2024中國商業物業服務力TOP 10」，億翰智庫頒發的「2024中國物業企業綜合實力TOP 18」，以及中指院頒發的「2024中國物業服務百強企業TOP 19」。

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