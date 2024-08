康師傅：2024年上半年業績穩健，收入結構持續優化

香港, 2024年8月27日 - (亞太商訊) — 2024年8月26日,康師傅控股有限公司(0322.HK,以下簡稱「公司」,連同其附屬公司「集團」)發布2024年上半年業績公告。2024年上半年,本集团積極擁抱機遇和挑戰,堅持長期主義,強化核心業務的發展和創新,實現高質量的發展與收入結構的優化,各項財務指標穩健成長。截至2024年6月30日止六個月,集團收益同比上升0.7%至412.01億元人民幣。其中,方便麵事業收益138.14億元人民幣,飲品事業收益270.65億元人民幣。毛利率同比提高2.1個百分點至32.6%,EBITDA同比增長12.2%至48.25億元人民幣。 財務摘要 截至6月30日止6個月 人民幣千元 2024年 2023年 變動 收益 41,201,208 40,907,456 ↑ 0.7% 毛利率(%) 32.6% 30.5% ↑ 2.1個百分點 集團毛利 13,439,915 12,465,643 ↑ 7.8% 扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利(EBITDA) 4,824,605 4,301,711 ↑ 12.2% 本期溢利 2,235,065 1,922,879 ↑ 16.2% 本公司股東應占溢利 1,885,310 1,637,670 ↑ 15.1% 每股溢利(人民幣分) 基本 33.46 29.07 ↑ 4.39分 攤薄 33.46 29.04 ↑ 4.42分 於2024年6月30日之銀行存款及現金(含長期定期存款)為人民幣17,930,285千元,相較2023年12月31日增加人民幣3,191,904千元,淨負債與資本比率為-23.0%。

2024年上半年,中國經濟總體平穩運行,伴隨著戶外出行增加,社會消費品零售總額同比增長3.7%。在此背景下,消費者關注產品質價比,購物渠道發生轉移,帶動倉儲會員店、折扣店、興趣電商等渠道的增長。擁有強大的產品力、品牌力、渠道掌控力的企業,可以更好適應變化,服務消費者,從而帶動業績增長。 2024年上半年,方便麵事業的毛利結構持續優化。方便麵事業收益為138.14億元人民幣,受市場承壓與產品結構調整影響,同比衰退1.0%,佔集團總收益33.5%。期內因原材料及產品組合優化有利,方便麵毛利率同比提高1.3個百分點至27.1%。在毛利率同比提高帶動下,方便麵事業2024年上半年的本公司股東應佔溢利同比提高5.4%至8.5億元人民幣。期內,面對消費趨勢的持續分化,方便麵事業以多價格帶、多種口味、多規格產品滿足消費者多元化需求。升級核心產品,推廣創新產品,佈局高潛產品;貼合消費者購物方式的轉變,積極拓展倉儲會員店、興趣電商等渠道。始終堅守產品品質,持續給消費者提供美味、安心的產品。 2024年上半年,飲品事業收益及毛利率進一步提升。飲品事業整體收益為270.65億元人民幣,同比成長1.7%,佔集團總收益65.7%。期內透過產品組合優化與管理效能提升,飲品毛利率同比提高2.5個百分點至35.2%。由於毛利率同比提高,飲品事業2024年上半年本公司股東應佔溢利同比提高26.9%至11.15億元人民幣。期內,飲品事業加速建立規模優勢。聚焦核心品類,不斷精進創新口味,並優化營銷策略。跟隨健康無糖化趨勢,推出多款無糖茶,驅動即飲茶品類增長。持續佈局冰凍力,投入更加科學化。 康師傅行政總裁陳應讓先生表示:「預計2024年下半年,內需仍是經濟增長的關鍵驅動力之一。『鞏固、革新、發展』是集團堅持的策略。發揮通路精耕及產能優勢,積極拓展消費場景及售點覆蓋,多舉措激發目標人群的消費活力。集團一貫重視長期發展動力的構建。在業績增長的目標基礎上,不斷加大基礎研究投入,加速人才梯隊培養,投資品牌建設,提升數字化運營能力,強化食品安全管控。我們倡導可持續發展,持續履行社會責任,尋求並把握發展機會,攜手合作夥伴一起,為社會貢獻積極力量。致力於更好服務客戶和消費者,為股東創造價值,打造一個讓政府放心、合作夥伴開心、消費者安心的綜合性食品飲料『民族品牌』。」 - 完 – 關於康師傅控股有限公司 (0322.HK) 康師傅控股有限公司(「本公司」)及其附屬公司(「本集團」)主要在中國從事生產和銷售方便麵及飲品。本集團於1992年開始生產方便麵,並自1996年起擴大事業至方便食品及飲品;2012年3月,本集團進一步拓展飲料事業範圍,完成與PepsiCo中國飲料事業之戰略聯盟,開始獨家負責製造、灌裝、包裝、銷售及分銷PepsiCo於中國的非酒精飲料。「康師傅」作為中國家喻戶曉的品牌,經過多年的耕耘與積累,深受中國消費者喜愛和支持。 如有垂詢,請聯絡: 投資者查詢

