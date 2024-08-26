康師傅：2024年上半年業績穩健，收入結構持續優化

香港, 2024年8月27日 - (亞太商訊) — 2024年8月26日，康師傅控股有限公司（0322.HK，以下簡稱「公司」，連同其附屬公司「集團」）發布2024年上半年業績公告。2024年上半年，本集团積極擁抱機遇和挑戰，堅持長期主義，強化核心業務的發展和創新，實現高質量的發展與收入結構的優化，各項財務指標穩健成長。截至2024年6月30日止六個月，集團收益同比上升0.7%至412.01億元人民幣。其中，方便麵事業收益138.14億元人民幣，飲品事業收益270.65億元人民幣。毛利率同比提高2.1個百分點至32.6%，EBITDA同比增長12.2%至48.25億元人民幣。

財務摘要

截至6月30日止6個月 人民幣千元 2024年 2023年 變動 收益 41,201,208 40,907,456 ↑ 0.7% 毛利率（%） 32.6% 30.5% ↑ 2.1個百分點 集團毛利 13,439,915 12,465,643 ↑ 7.8% 扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA） 4,824,605 4,301,711 ↑ 12.2% 本期溢利 2,235,065 1,922,879 ↑ 16.2% 本公司股東應占溢利 1,885,310 1,637,670 ↑ 15.1% 每股溢利（人民幣分） 基本 33.46 29.07 ↑ 4.39分 攤薄 33.46 29.04 ↑ 4.42分 於2024年6月30日之銀行存款及現金（含長期定期存款）為人民幣17,930,285千元，相較2023年12月31日增加人民幣3,191,904千元，淨負債與資本比率為-23.0%。



2024年上半年，中國經濟總體平穩運行，伴隨著戶外出行增加，社會消費品零售總額同比增長3.7%。在此背景下，消費者關注產品質價比，購物渠道發生轉移，帶動倉儲會員店、折扣店、興趣電商等渠道的增長。擁有強大的產品力、品牌力、渠道掌控力的企業，可以更好適應變化，服務消費者，從而帶動業績增長。

2024年上半年，方便麵事業的毛利結構持續優化。方便麵事業收益為138.14億元人民幣，受市場承壓與產品結構調整影響，同比衰退1.0%，佔集團總收益33.5%。期內因原材料及產品組合優化有利，方便麵毛利率同比提高1.3個百分點至27.1%。在毛利率同比提高帶動下，方便麵事業2024年上半年的本公司股東應佔溢利同比提高5.4%至8.5億元人民幣。期內，面對消費趨勢的持續分化，方便麵事業以多價格帶、多種口味、多規格產品滿足消費者多元化需求。升級核心產品，推廣創新產品，佈局高潛產品；貼合消費者購物方式的轉變，積極拓展倉儲會員店、興趣電商等渠道。始終堅守產品品質，持續給消費者提供美味、安心的產品。

2024年上半年，飲品事業收益及毛利率進一步提升。飲品事業整體收益為270.65億元人民幣，同比成長1.7%，佔集團總收益65.7%。期內透過產品組合優化與管理效能提升，飲品毛利率同比提高2.5個百分點至35.2%。由於毛利率同比提高，飲品事業2024年上半年本公司股東應佔溢利同比提高26.9%至11.15億元人民幣。期內，飲品事業加速建立規模優勢。聚焦核心品類，不斷精進創新口味，並優化營銷策略。跟隨健康無糖化趨勢，推出多款無糖茶，驅動即飲茶品類增長。持續佈局冰凍力，投入更加科學化。

康師傅行政總裁陳應讓先生表示：「預計2024年下半年，內需仍是經濟增長的關鍵驅動力之一。『鞏固、革新、發展』是集團堅持的策略。發揮通路精耕及產能優勢，積極拓展消費場景及售點覆蓋，多舉措激發目標人群的消費活力。集團一貫重視長期發展動力的構建。在業績增長的目標基礎上，不斷加大基礎研究投入，加速人才梯隊培養，投資品牌建設，提升數字化運營能力，強化食品安全管控。我們倡導可持續發展，持續履行社會責任，尋求並把握發展機會，攜手合作夥伴一起，為社會貢獻積極力量。致力於更好服務客戶和消費者，為股東創造價值，打造一個讓政府放心、合作夥伴開心、消費者安心的綜合性食品飲料『民族品牌』。」

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關於康師傅控股有限公司 (0322.HK)

康師傅控股有限公司（「本公司」）及其附屬公司（「本集團」）主要在中國從事生產和銷售方便麵及飲品。本集團於1992年開始生產方便麵，並自1996年起擴大事業至方便食品及飲品；2012年3月，本集團進一步拓展飲料事業範圍，完成與PepsiCo中國飲料事業之戰略聯盟，開始獨家負責製造、灌裝、包裝、銷售及分銷PepsiCo於中國的非酒精飲料。「康師傅」作為中國家喻戶曉的品牌，經過多年的耕耘與積累，深受中國消費者喜愛和支持。

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