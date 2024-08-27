大灣區共同家園青年公益基金 夥拍中華廚藝學院 首辦「嶺南文化之鳳城點心培訓計劃」



香港, 2024年8月27日 - (亞太商訊) — 「食在廣州，廚出鳳城。」眾所周知，烹飪粵菜的名家不少都是來自順德（別稱鳳城），它不僅是「中國廚師之鄉」，還獲得「世界美食之都」的美譽。為進一步弘揚嶺南文化、承傳鳳城點心製作的手藝，大灣區共同家園青年公益基金和中華廚藝學院主辦「嶺南文化之鳳城點心培訓計劃」，吸引眾學生踴躍參加。大灣區青年基金冀計劃為香港青年搭建平台，提升自身價值，積極面對挑戰，還同時弘揚嶺南美食文化，促進粵港兩地廚藝的交流。 「嶺南文化之鳳城點心培訓計劃」由大灣區青年基金資助，於8月11日至18日在順德職業技術學院——烹飪學院（順德廚師學院）舉行，逾30名中華廚藝學院學生及導師參與。這次活動不僅是大灣區青年基金首次與中華廚藝學院合作，也是順德職業技術學院烹飪學院首次培訓來自香港的學生，主辦和協辦雙方都十分重視這項活動，大灣區青年基金、中華廚藝學院一眾管理層和順德廚師學院院長都親臨現場為學生打氣。 培訓課程共八日 管理層親自北上為學生打氣 一連八日的培訓課程由多位順德名廚，包括創新不忘本、把獅子「炸活」的「00」後年輕師傅陳小東；出生餐飲世家、人稱「德叔」的著名點心師傅梁兆基，以及師從「南粵點心泰斗」何世晃、被稱為金牌點心師的吳南駒等親自指導，期間學生除了一邊學藝，還可一邊品嚐鳳城美食。 親自北上為學生打氣的大灣區青年基金副行政總裁龔明明女士表示，選擇鳳城點心作為培訓課程，是由於順德菜屬粵菜中的廣府菜系，亦是廣府粵菜的重要發源地之一，當中考功夫的精緻點心值得承傳。龔明明女士還親自品嚐學生製作的一款融合嶺南醒獅文化的創意中式點心——醒獅酥，讚不絕口。 學生眼界大開 激發創意 回港後將學以致用推動粵菜 率領一眾師生前往順德的中華廚藝學院院長葉漢鵬指出：「這個培訓之旅著重技能實踐，透過多位順德點心名廚悉心授藝，讓香港新一代青年廚師掌握鳳城點心的精粹和箇中飲食文化內涵，期待他們把鳳城點心技藝帶回香港，為『亞洲美酒佳餚之都』注入更多美食新元素。」他希望未來能與大灣區共同家園青年公益基金開展更多合作，促進中華美食文化的傳承與推廣。 「順德是世界美食之都，其中點心麵點是一個重要的組成部份。」順德職業技術學院烹飪學院院長馮才敏稱讚學生學習認真、具創意，透過這次合作可推動傳承順德作為世界美食之都、並將中華美食文化宣揚國際。 這次培訓課程既有創新又有傳統，烹調方法涵蓋蒸、煮、焗、炸、燉、煎、炒，製作的點心包括醒獅酥、傳統雞球包、生滾魚片粥、廣東水餃皇、叉燒軟餅、 大良炸油煎、鳳城雙皮奶、南乳蛋散仔、懷舊甜薄撐、順德魚皮角、脆皮紫菜角、魚茸蘿蔔糕、腐皮糯米包、乳香芋絲餅，以及家鄉炒魚鬆、家鄉煎藕餅等等。 參與是次培訓計劃的中華廚藝學院廚藝高級文憑二年級學生黎寶桂分享，「這次學習使我深刻地了解到鳳城點心的製作特色，十分講究食材原材料的質量和鮮味，讓我獲益良多。」正所謂「一里通百里明」，她表示回港後將學以致用，積極推動粵菜，利用在順德學習的起酥技巧，創造其他酥點。 親自北上為學生打氣的大灣區青年基金副行政總裁龔明明女士表示，選擇鳳城點心作為培訓課程，

是由於順德菜屬粵菜中的廣府菜系，亦是廣府粵菜的重要發源地之一，當中考功夫的精緻點心值得承傳。 大灣區共同家園青年公益基金 夥拍中華廚藝學院首辦「嶺南文化之鳳城點心培訓計劃」。 一連八日的培訓課程由多位順德名廚親自指導，期間學生除了一邊學藝，還可一邊品嚐鳳城美食。 培訓課程既有創新又有傳統，烹調方法涵蓋蒸、煮、焗、炸、燉、煎、炒，製作的點心包括馳名醒獅

酥。 逾30名中華廚藝學院學生及導師於8月前往順德職業技術學院——烹飪學院（順德廚師學院）接受培訓。



話題 Press release summary



部門 展会, 食品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

