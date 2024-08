Monday, 26 August 2024, 18:26 HKT/SGT Share: 哈爾濱銀行發佈2024年中期業績 經營效益穩中向好 深化落實「五篇大文章」

香港, 2024年8月26日 - (亞太商訊) — 2024年上半年,哈爾濱銀行全面貫徹黨的二十大和二十屆一中、二中全會及中央金融工作會議、中央經濟工作會議精神,以加快建設金融強國為目標,以推進金融高質量發展為主題,以深化金融供給側結構性改革為主線,認真執行國家經濟金融政策,服務實體經濟、防範金融風險、深化金融改革三項任務取得新成效,經營指標呈現出「規模、質量、結構、效益」穩中有進的良好態勢。 經營效益穩中向好 營收利潤保持雙增長 據哈爾濱銀行(6138.HK)8月26日發布的2024年中期業績報告顯示,資產總額為人民幣8,828.378億元,增幅8.5%;客戶貸款及墊款總額為人民幣3,522.373億元,增幅9.0%;客戶存款總額為人民幣6,713.007億元,增幅4.5%。2024年上半年,實現營業收入為人民幣71.987億元,同比增長8.17%;凈利潤為人民幣8.459億元,增幅20.8%;歸屬於母公司股東的凈利潤為人民幣7.631億元,增幅29.6%;平均總資產回報率為0.20%,平均權益回報率為1.50%;不良貸款率為2.87%,撥備覆蓋率為198.62%。



提升服務實體經濟質效 深化落實「五篇大文章」 中央金融工作會議提出,做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融「五篇大文章」。哈爾濱銀行根據國家產業政策支持方向及地區經濟發展特點,加大對製造業轉型、綠色信貸、冰雪經濟、專精特新企業、普惠金融等重點領域、重點項目的信貸支持力度,深化落實「五篇大文章」,為地方經濟社會高質量發展提供有力的金融支持。截至2024年6月30日,黑龍江地區的貸款餘額為人民幣2,007.110億元,較上年末增加人民幣193.409億元。公司類貸款總額為人民幣2,017.860億元,較年初增長9.7%,占全部貸款總額的57.3%。 報告期內,哈爾濱銀行聚焦高新技術企業、科技型中小企業、專精特新企業三大客群,加大信貸投放力度,在體製機製、產品服務、流程機製等方面不斷叠代優化,並持續提升綠色金融服務能力。截至2024年6月30日,該行支持科技型企業融資余額為人民幣97.85億元;綠色信貸余額為人民幣93.25億元,較年初增加人民幣62.25億元。 哈爾濱銀行根植「客戶利益至上」的經營理念,以專業謀發展,以服務創品牌,打造「廳堂+社區+線上」三大普惠活動體系,提升零售金融服務質效。以差異化經營、批量化獲客為方向,從小微客戶的全生命周期規律及細分領域客群特點等維度深度觸達普惠金融客戶需求。積極落實金融助力推進鄉村全面振興、加快建設農業強國的任務要求,在涉農金融服務領域精耕細作,圍繞農田建設、鄉村特色產業等重點領域,強化服務升級,切實增強廣大農戶金融服務的獲得感和滿意度。截至報告期末,該行零售存款本外幣合計平均結余為人民幣4,615.366億元,較上年同期增長人民幣485.191億元,增幅為11.7%;哈爾濱分行零售存款余額在當地市場份額為19.3%,零售存款增量位列當地市場第一位。小企業法人貸款余額為人民幣872.846億元,較上年末增長10.0%。普惠型小微企業貸款投放人民幣153億元,同比增長12%。農戶貸款余額人民幣150.061億元,較年初增長人民幣7.082億元。 報告期內,哈爾濱銀行以建設「數字龍江」為契機,全面謀劃數字化轉型發展戰略,以數據為驅動,以技術為支撐,在業務經營、管理、數據與科技能力建設及風險防控五個方向集中發力,著力提升金融科技服務水平;深耕重點產業鏈及上下遊供應鏈,成功發行全行首筆數字化供應鏈金融業務,全力打造貿融通、財資通、鏈融通、e融通交易銀行品牌。在養老金融方面,該行不斷探索研發符合中老年人需求和風險承受能力的金融產品及服務,不斷優化網點環境,開設「老年人一站式服務窗口」、設立「老年人服務專區」,不斷提升針對老年客群的金融服務便利化水平。



