雋思集團2024年中期純利升50.9%至5,400萬港元

香港, 2024年8月26日 - (亞太商訊) — 2024年8月23日,紙製品生產及印刷商雋思集團控股有限公司（「雋思集團」或「集團」；股份代號：1412），今日公布其截至二零二四年六月三十日止六個月（「二零二四年首六個月」或「期內」）之未經審核中期業績。

期內，集團錄得收益約538.6百萬港元，較二零二三年六月三十日止六個月（「二零二三年首六個月」）增加約16.9%。毛利按年增加約25.1%至約192.5百萬港元。毛利率上升至約35.7%（二零二三年首六個月：約33.4%），而且純利亦由二零二三年首六個月的約35.8百萬港元大幅增加約50.9%至二零二四年首六個月的約54.0百萬港元。毛利及純利增長，主要由於原始設備製造商（「OEM」）銷售及網站銷售收益增加帶來更佳規模經濟效益以及營運和生產效率持續提升所帶來的正面影響。每股基本盈利約為10.15港仙（二零二三首六個月：約6.72港仙）。

董事會決議宣派二零二四年首六個月中期股息每股3.0港仙（二零二三年首六個月：2.0港仙）。

業務回顧

期內，集團憑藉一直以來在工程、生產效率和品質上的卓越表現，成功吸納主要OEM客戶因應市場需求上升而增加的訂單，令整體OEM業務有所增長。同時，集團穩步擴展OEM業務的不同產品線，包括開發中國國內的集換式卡牌生產業務。集團的OEM銷售收益增加約19.3%至二零二四年首六個月的約438.8百萬港元（二零二三年首六個月：約367.8百萬港元），主要由於主要OEM客戶對集團桌遊產品的需求增加。

網站銷售業務方面，集團持續投放資源於線上和線下的推廣策略，包括推行數碼營銷、推出眾籌項目及參與海外展覽會等。期內，集團的網站銷售收益增加約7.4%至二零二四年首六個月的約99.8百萬港元。活躍註冊用戶賬戶數目（指於集團主要網站下達訂單的註冊用戶賬戶數目）由去年底的約64,100個，增至二零二四年六月三十日的約70,400個。

期內，集團的自有品牌生產（「OBM」）業務推出多個卡牌產品及眾籌項目，當中包括有品牌授權的卡牌產品，逐步在相關市場建立出知名度和認受性。

營運方面，新越南廠房於期內正式全面投入運作，成為集團其中一個重要的生產點，為集團的整體供應鏈營運和業務開創新的局面和機遇。

展望

展望未來，全球經濟預計將在二零二四年下半年繼續展現復蘇和增長，惟在高通脹和地緣政治變化等不確定性下，製造業市場仍可能面臨挑戰。集團將繼續穩步發展不同業務及提升業務的多樣性，並持續提升營運水平，從而提高競爭優勢。

OEM業務方面，集團計劃進一步探索集換式卡牌生產業務的歐美市場，同步把握相關國內及國外市場的商機，以發揮更大的規模經濟效益。網站銷售業務方面，集團將嘗試推行更多面向的營銷企劃，在開拓新客戶群的同時，亦促進現有客戶的增長。此外，集團旗下的電商平台Q P Market Network（「QPMN」）已與不同地區的企業開展合作，為其提供網上客製化產品方案，並期望借助成功的合作案例，把QPMN的服務推廣至更多客戶和市場，逐步實現企業對企業對消費者的商業模式。OBM業務方面，集團將積極尋求與更多品牌和授權商合作，並發展更多產品種類及加入客製化元素，為消費者帶來更豐富的體驗。

營運方面，集團將專注提升新越南廠房的營運效率和產能，及持續發展數碼化和智能化營運，並正著手籌劃東莞廠房工業4.0 2i成熟度的認證工作，邁向更全面的智能化運作。

雋思集團創始人、主席及行政總裁鄭穩偉先生總結：「儘管全球經濟形勢仍然存在著增長放緩和通脹壓力等阻力，但我們對集團的長期前景仍然充滿信心。我們的營運和財務基礎穩固，有利我們充分掌握未來機遇。我們將繼續採取積極而審慎的管理方針，穩步擴展業務，並推動營運效率的提升。通過密切監控市場變化並迅速調整策略，我們致力將對市場波動的影響降到最低，為持份者提供長期價值。」

– 完 –

有關雋思集團控股有限公司（股份代號：1412）

雋思集團於一九八五年在香港成立，在中國廣東省東莞市及鶴山市以及越南河南省府里市設有生產基地，主要產品類別為桌遊、賀卡、幼教用品及包裝彩盒，是中國領先的紙質桌遊及賀卡生產商之一。集團自二零一零年開始經營網上客製化產品訂製業務，提供多元化紙製品及禮品訂製方案，現時活躍註冊用戶數量超過70,000個。

雋思集團主要網站:

www.makeplayingcards.com

www.boardgamesmaker.com

www.createjigsawpuzzles.com

www.printerstudio.com



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