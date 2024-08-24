招金礦業上半年産能加速釋放 業績增長强勁

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|- 淨利潤實現翻倍 每股盈利增長200%
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香港, 2024年8月24日 - (亞太商訊) — 中國領先的黃金生産商–招金礦業股份有限公司（股份代號：1818，以下簡稱“招金礦業”或“公司”）公布截至2024年6月30日止之半年業績。上半年，公司突出業績導向，强化運營管理，激發經營活力，不斷提升市場預判及機遇把握能力，實現營業收入約人民幣46.27億元，較去年同期上升約34.24%；淨利潤增長約98.82%至約人民幣7.26億元，母公司股東應占溢利增長約118.62%至約人民幣5.52億元，每股盈利增長約200%至約人民幣0.12元，超預期完成上半年目標。
根據中國黃金協會資料顯示，2024年6月底，倫敦現貨黃金定盤價爲2330.90美元/盎司，較年初2074.90美元/盎司上漲12.34%，上半年均價2202.91美元/盎司，較上一年同期1931.54美元/盎司上漲14.05%。上海黃金交易所Au9999黃金上半年加權平均價格爲514.12元/克，較上一年同期432.09元/克上漲18.98%。上半年，地緣政治衝突持續，全球經濟復蘇乏力，通脹高企，單邊主義、保護主義愈演愈烈，黃金避險保值功能重新受到重視，黃金價格强勢上漲，不斷刷新歷史新高，給公司帶來市場機遇。
項目支撑引領 生産經營持續向好
2024上半年，招金礦業抓住有利市場遇，圍繞采掘工程、選礦管理、産品銷售，科學組織生産，開展勞動競賽，推動優産增産，共完成黃金産量13178.35千克（約42.37萬盎司），其中礦産金8997.03千克（28.93萬盎司），同比增長分別爲7.01%。公司加快推進瑞海礦業采選工程、早子溝金礦深部開拓等重點工程，有序擴大産能規模。同時，通過探礦增儲，促進可持續發展，完成地質探礦投入人民幣0.42億元，探礦新增金金屬量14.31噸。
上半年，公司堅定實施國際化戰略，完成鐵拓礦業100%股權及科馬洪金礦的控股收購和現場接管。隨著海外項目的持續落地，公司在西非礦業市場整體布局逐步擴大，未來將逐步形成規模、協同開發的良好態勢。此外，公司始終把安全生産放在首要位置，投入安措資金人民幣0.6億元，深入開展安全生産治本攻堅行動，扎實推進提升、運輸、供配電、尾礦庫等重點領域專項整治，安全生産形勢持續穩定。
聚焦關鍵領域 實現增産增儲增效
展望2024下半年，招金礦業將强化生産組織和指標優化，圍繞夏甸金礦、大尹格莊金礦、早子溝金礦等骨幹礦山，挖掘擴能增産潜力。加强海外新收購礦山的運營管理，推進阿布賈金礦平穩過渡，實現穩産增産、探礦增儲、擴大效益；加速推進科馬洪金礦等項目建設，實現早建成、早投産。同時，公司將持續踐行ESG可持續發展理念，實現安全、綠色、合規、和諧發展；强化安全防範，深化安全生産雙重預防機制和隱患排查治理；健全完善合規管理體系，加大重點領域監督力度，提升公司依法合規水平；落實企業文化及民心工程建設，打造平安和諧招金。
- 完 –
話題 Press release summary
部門 金属，矿产
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