祖龍娛樂發佈2024年中期業績



財務摘要︰ - 2024年上半年收益為人民幣439.4百萬元，較2023年同期增長9.2%。其中，綜合遊戲發行及運營業務收益同比增長25.0%至人民幣 376.5百萬元，佔總收益的85.7%。

- 2024年上半年毛利為人民幣321.7百萬元，較2023年同期增長8.1%，毛利率為73.2%，与去年同期基本持平。

- 2024年上半年研發開支同比減少11.7%至人民幣264.1百萬元，銷售及營銷開支同比小幅上漲5.0%至人民幣172.7百萬元。

- 2024年上半年經調整虧損淨額較2023年上半年同比收窄44.0%至人民幣120.4百萬元。 營運摘要︰ - 截至2024年中期業績公告發佈之日，集團在逾170個地區市場推出21款精品手遊，覆蓋MMORPG、SLG、女性向等多種遊戲類型，支持14種語言的多個地區版本。

- 女性向手遊《以閃亮之名》自2023年3月24日首次上線中國大陸地區以來，十餘次衝入iOS遊戲暢銷榜前十名。該遊戲依託成熟高效的研發及運營管理定期上線更新活動，展現了持續穩定的長線表現。截至2024年6月30日，《以閃亮之名》的全球累計用戶數超過1,600萬。

- SLG手游《三國群英傳：鴻鵠霸業》於2024年7月13日在中國大陸地區正式上線，並計劃於第四季度在中國港澳台地區上線。

- 經典遊戲《龍族幻想》、《鴻圖之下》等仍在持續進行運營投入，遊戲表現穩定並為集團持續貢獻收益。 - 為打造多品類及風格多樣的遊戲組合，集團預期於2024年下半年至2026年期間在全球各地推出7款不同類型的遊戲產品，其中包括一款由虛幻引擎4打造的、根據《龍族》系列小說和動畫改編及開發的策略卡牌類手遊《龍族：卡塞爾之門》，一款由虛幻引擎4打造的中國風放置RPG手遊《踏風行》，以及一款依託虛幻引擎5 打造的、根據《龍族》系列小說改編的MMORPG+遊戲項目代號：Odin。 香港, 2024年8月24日 - (亞太商訊) — 祖龍娛樂有限公司（「祖龍娛樂」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：9990.HK）公佈其截至2024年6月30日止六個月（「報告期內」）之未經審核中期業績。 2024年上半年，祖龍娛樂錄得收益人民幣439.4百萬元，較截至2023年同期人民幣402.3百萬元增加9.2%，主要由於《以閃亮之名》以高超的產品質量樹立了優秀的口碑並吸引了大量的玩家；其中，綜合遊戲發行及運營業務收益為人民幣376.5百萬元，較2023年同期增加25.0%，佔總收益的85.7%。2024年上半年，集團毛利同比增加8.1%至人民幣321.7百萬元；毛利率為73.2%，与去年同期基本持平。報告期內，集團研發開支同比減少11.7%至人民幣264.1百萬元，銷售及營銷開支同比小幅增加5.0%至人民幣172.7百萬元。受益於上述因素，2024年上半年集團經調整虧損淨額為人民幣120.4百萬元，較2023年同期大幅收窄44.0%。 《以閃亮之名》領跑女性向賽道 精細化運營強化長線生態 《以閃亮之名》是一款以公司新一代女性製作和策劃團隊為核心研發的超自由時尚女性向手遊，自2023年3月24日首次上線中國大陸地區以來，十餘次衝入iOS遊戲暢銷榜前十名。該遊戲於中國大陸地區上線週年之際開啟系列慶祝活動：2024年3月24日在上海、紐約、墨爾本等全球五地標誌性展示屏上同步宣傳《以閃亮之名》，當日登頂微博熱搜第一名；4月3日上線週年慶版本「夢狐繪卷」，當日流水即超過人民幣2,000萬元，並衝進中國大陸iOS遊戲暢銷榜前十名。在陸續推出的活動中，遊戲亦融入了例如蜀繡、泉州提線木偶戲、德化白瓷、京劇等中國非物質文化遺產定制內容，在滿足玩家個性化需求的同時更向不同地區大眾展示出中國傳統藝術無與倫比的魅力。此外，遊戲於上半年上線了寵物系統，目前開放大地圖也正在積極推進中，未來亦將解鎖更多的新玩法。依託成熟高效的研發及運營管理定期上線更新活動，以及憑藉高超的產品質量樹立的優秀口碑和吸引的大量玩家，《以閃亮之名》這種良好的發展模式勢必將為集團帶來積極可觀的長線收益。截至2024年6月30日，《以閃亮之名》的全球累計用戶數超過1,600萬。 《三國群英傳：鴻鵠霸業》是一款基於《三國群英傳》IP打造的SLG遊戲，已於7月13日通過授權發行方式在中國大陸地區正式上線，並計劃於第四季度在中國港澳台地區上線。該遊戲在繼承了《鴻圖之下》核心優勢的同時豐富了差異化的玩法，並通過優化福利體系，提升了用戶的體驗和留存。基於SLG品類遊戲產品的長線運營特徵，以及授權代理商穩扎穩打的發行風格，該款遊戲的數據表現正在穩健增長中。 與此同時，對於《龍族幻想》、《鴻圖之下》、《夢幻誅仙》、《萬王之王3D》、《御劍情緣》、《六龍爭霸》等多款在運營中的經典遊戲，公司持續進行運營投入，通過週年慶、版本更新等活動維護遊戲健康的長線生態，各款遊戲表現相對穩定並為集團持續貢獻收益。 多品類佈局優化產品矩陣 精品化戰略注入發展動能 為打造多品類及風格多樣的遊戲組合，集團預期於2024年下半年至2026年期間在全球各地推出7款包括MMORPG+、策略卡牌及放置RPG等不同類型的遊戲產品。 其中，兩款由虛幻引擎4打造的重磅精品遊戲《龍族：卡塞爾之門》和《踏風行》均計劃於2024年下半年上線，預期將持續豐富集團的產品矩陣。《龍族：卡塞爾之門》是一款根據《龍族》系列小說和動畫改編及開發的策略卡牌類遊戲，計劃主要採用自主發行方式，已於2024年5月及7月開啟兩次付費測試，並計劃於9月正式上線；《踏風行》是一款中國風放置RPG手遊，計劃主要採用自主發行方式，已於6月開展國服首次付費測試，並將力爭於今年年內正式上線。 此外，依託虛幻引擎5 打造的MMORPG+遊戲項目代號：Odin正在有序開發中。該遊戲根據《龍族》系列小說改編，是集團使用革新技術對經典IP深度開發的誠意之作，希望能在優勢MMO賽道中呈現遊戲的精神內核，將極致的美術效果和遊玩體驗呈現給全球玩家。該遊戲預期將於2025年上線。 日後，隨著產品類型由MMORPG、SLG、女性向擴張至策略卡牌、放置RPG等多品類和豐富多樣的風格，及不斷完善「研運一體」的有機模式，預期公司遊戲的生命週期將進一步延長，這將對公司收益作出更穩定及持續的貢獻。 技術革新帶動產品力提升 研運一體及全球化戰略鞏固競爭優勢 作為在業內率先研究和使用虛幻引擎開發移動遊戲的遊戲廠商，祖龍娛樂立足於手機移動端遊戲，積極進行PC端、Steam等多平台、多渠道版本的拓展，致力於讓更廣泛的玩家獲得優質精良的遊戲產品。與此同時，公司針對移動端全動態光源陰影和自研全局光照等方面進行專項突破，使得遊戲在性能和視覺效果上進一步升級。 展望未來，祖龍娛樂將繼續加強對研運一體及全球化戰略的佈局，在加強對長線運營投入的同時，持續在不同國家及地區輸出高質量產品。此外，集團亦將不斷開發各品類領先的精品遊戲，使創新和好玩進行有機結合，進一步回歸做遊戲的本質和初心，為全球玩家創造卓越的在線娛樂體驗。 -完- 關於祖龍娛樂有限公司 祖龍娛樂是中國手遊行業的開拓者，專注於開發優質MMORPG、SLG、女性向、策略卡牌及其他類型的手遊，開發優質手遊的實力屢經驗證，且注重核心遊戲性體驗品類的持續深耕。截至2024年6月30日，祖龍娛樂在逾170個地區市場共推出21款精品手遊，支持14種語言的多個地區版本，所提供的高質量的多元遊戲組合擁有良好的市場聲譽。



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