福壽園2024年上半年在服務延展、科技引領、文化創新等領域多點發力



香港, 2024年8月24日 - (亞太商訊) — 中國領先的殯葬服務提供商--福壽園國際集團有限公司(「福壽園」或「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」；股份代號：1448.HK)公佈截至2024年6月30日止六個月 (「回顧期內」) 之中期業績。 2024年上半年，中國經濟整體穩定運行，長期向好。隨著中國全面步入小康社會，站在了新的歷史起點上，推動民生福祉達到新水準、不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感將是中國在民生領域未來發展的主要目標。進入了新時代，人民群眾對美好生活的嚮往從「生」延伸到「死」，提升人民群眾身後事的服務質量、實現「逝有所安」已成為殯葬領域重大時代課題，並不斷推動中國殯葬行業向縱深發展。 回顧期內，為應對經濟大環境和客戶消費行為的相應變化趨勢，集團從市場和產品的雙重維度持續關注，在服務延展、科技引領、文化創新等領域多點發力，因「園」施策，著力滿足墓園客戶多元化、差異化，特別是精神層面的消費需求，持續提升產品和服務的核心競爭力，實現集團長期可持續發展。 2024上半年，本集團總收益達人民幣1100百萬元，公司擁有人應佔溢利及全面收入達人民幣299百萬元。董事會擬向股東派發2024年中期股息每股6.38港仙，符合本集團所承諾的派息政策，以答謝股東一直以來的支持和肯定。 回顧期內，集團在公益事業、公共關係、科技創新、品牌發展方面的表現獲得社會各界認可，先後獲得第十屆亞洲微電影藝術節「金海棠獎」、上海市優秀公關案例評選銀獎、第十三屆公益節「年度教育公益貢獻獎」、第八屆中國公益年會「年度中國公益企業」等榮譽。特別是在二零二四品牌強國論壇上，福壽園憑藉30年來在品牌建設方面的創新成果，經相關部門及媒體推薦，與華為技術、國家電網、騰訊科技、阿里巴巴、抖音等共同入圍「二零二四中國創新品牌500強」，福壽園品牌價值獲評價人民幣139.95億元，品牌指數高達431.64分，排名第233位。 截至目前，集團的業務已進入十九個省、自治區、直轄市的四十餘座城市，包括上海、河南、重慶、安徽、山東、遼寧、黑龍江、福建、浙江、江西、江蘇、廣西、北京、貴州、內蒙古、甘肅、湖北、河北及陝西，其中包括正在運營的位於全國十七個省的主要城市、直轄市和自治區的墓園和殯儀設施。集團在全國其他重要省份、省會城市及空白區域的拓展計畫仍在穩步推進中。集團將以審慎和穩健的步伐，堅守對股東負責的態度，篩選合適的目標，整合多元業務資源，以公允合理的對價收購優質資產。 向生命科技服務提供者轉型 墓園業務領域具有競爭力 集團正在從行業領先的殯葬綜合服務商轉型為生命科技服務提供者，持續致力於落實「3JI」理念（記號做美，記載做厚，紀念做長）在各地、各墓園的應用。本期間內，在「3JI」理念的導引下，我們推出了墓穴產品+服務的新情緒整合產品，致力於為生命提供創新、藝術和更多維度的服務與滿足。 截至目前，以「3J」理念設計並成功落地的17家墓園園區，藝術美學得到了深刻的表達，從飽含人文關懷態度的設計理念到內外兼修的園區整體構造，從作為修飾性的自然景觀到功能性和藝術性共存的碑體形態，對生命的敬畏和對生命美學的追求均得以彰顯。此外，通過本期間「3JI」產品的多點運行，市場和客戶的體驗回饋令我們鼓舞和興奮，集團相信「3JI」理念下產品和服務的應用將不斷強化本集團墓園產品的核心競爭力，觸動客戶的需求點，助推下半年墓園業務銷量的提升。 上半年，在國內建築行業整體下行的大環境下，集團設計板塊的全資子公司天泉佳境專注殯葬領域的規劃設計，仍保持了較為穩定的經營和發展，經營業績及新簽項目合同額較二零二三年同期均有增長。天泉佳境通過市場公開招標在本期間獲得多地殯葬設施的規劃設計業務，其設計實力及經營能力在國內仍保持領先地位。同時，在集團內部，天泉佳境積極踐行「3JI」理念，為集團各實體公司的「3JI」規劃與落地，提供了強有力的保障，進一步增強集團產品在市場上的競爭力。 激發業務活力 實現殯儀業新消費需求 回顧期內，集團著重在業務結構調整、客戶價值創造、禮儀服務轉型和科技賦能管理幾個方面開展工作。通過以「新場景、新用品、新服務」為主的核心流程改造，實現現代殯儀的「新消費」需求，激發傳統殯儀業務的活力，滿足市場差異化、多元化的服務需求，引領行業發展。 公司充分關注客戶心理需求，利用智慧聲光系統改造火化場景，將「冥想療癒」服務引入告別儀式；研發安靈接運儀式及相關文創產品，提升客戶對殯儀服務的體驗感和獲得感。同時，進一步擴大殯儀用品集中研發和集中採購範圍，將「文化紙棺」、「文化靈盒」、「隨行香囊」等嵌入到儀式中，確保殯儀「新文化」全覆蓋。此外，集團持續推進技術含量高，如防腐和古人沐浴等高附加值服務的推廣，強化自身的核心競爭力，助推殯儀服務高品質可持續發展。 在人口老齡化的社會背景下，生前契約服務正吸引更多希望儘早安排好自己身後事的客戶群，亦得到各級政府及長者服務機構的肯定、支援和服務採購。本期間內，累計簽訂生前契約11,923份合約（2023年同期：9,272份合約），較上年同期增長28.6%。銷量的主要增長來自於機構、政府的解決方案的採購以及來源於制定不同目標層次的產品。 自主研發環保智慧火化設備 全方位服務客戶 集團的環保火化機業務集研發設計、自主生產、全面配套及售後服務為一體，生產智慧環保火化設備及尾氣淨化處理系統。上半年，集團繼續優化產品性能，持續收集客戶回饋，進一步提高產品品質，降低運維成本。積極維持國內外客戶，做好售前技術支持、售後維修保障工作，研發並提供了舊式JS-2火化爐更新改造服務，以使得現有客戶可以分享最新的產品升級和能耗節約成果。同時，集團持續對新型揀灰爐、尾氣淨化系統設備進行資料統計分析驗證，不斷優化調整，進一步降低火化時長和燃料消耗。此外，亦在建立環保火化設備板塊自身的國內外銷售體系。集團亦與國內外多家潛在合作方保持密切聯繫，亦與多家簽訂了數台火化機、尾氣系統和若干輔助設備的銷售合作協定。隨著新型城鎮化進程推進後相應殯葬設施的建設、人口老齡化趨勢和遺體火化率提升的加速，相信各地對環保智慧火化設備的需求將大幅增長。 福壽園國際集團有限公司董事局主席兼執行董事白曉江先生表示:「福壽園持續秉承「以人為本、文化為根」的理念，正在從行業領先的殯葬綜合服務商轉型為生命科技服務提供者，從物理世界「福壽園」向精神世界「福壽元」發展。致力於把「記號做美，記載做厚，紀念做長」。」 －完－ 此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代福壽園國際集團有限公司發佈。



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