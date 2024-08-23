企展控股宣佈二零二四年中期業績

財務摘要:

- 收益約人民幣127,590,000元，同比增長333.5%；

- 毛利約人民幣33,272,000元，同比增長214.8%；

- 純利約人民幣19,097,000元，同比增長307.9%；

- 期末現金及現金等價物約為人民幣208,678,000元。

香港, 2024年8月24日 - (亞太商訊) — 企展控股有限公司（「企展控股」或「公司」；股份代號：1808.HK）宣佈公司及其附屬公司（「集團」）截至二零二四年六月三十日止六個月之未經審核中期業績。

二零二四年上半年，集團把握數字經濟浪潮下的行業發展機遇，穩步拓展原有業務，同時加快佈局新質生產力發展，積極開闢新業務賽道，以創新為引領，穩中求進，業務佈局和發展已初顯成效並取得了階段性成果。

本期間，集團錄得收益約人民幣127,590,000元，同比增長333.5%；毛利約人民幣33,272,000元，同比增長214.8%；純利約人民幣19,097,000元，同比增長307.9%；

軟件業務突飛猛進，驅動長期內生增長

隨著數據要素市場快速發展，數據基礎制度體系日臻完善，數據資產成為經濟社會數字化轉型過程中的新興資產類型，正日益推動數字中國建設，是加快數字經濟發展的重要戰略資源。在此背景下，集團力争把握機遇，持續發展現有業務，充分發揮多年累積的客戶資源和產品服務優勢固本強基，同時主動佈局由前沿科學技術突破、生產要素創新配置和產業轉型升級等要素共同催化促進的新質生產力發展，特別是在以數據、智算與邊緣計算、網絡、應用為核心要素的數字經濟領域。

回顧二零二四年上半年，集團穩中求進，优化業務格局已經初見成效，業務較二零二三年同期顯著增長，呈現出高成長性，推動整體收益大幅增加，並為集團長期內生增長奠定了堅實的基礎。本期間，集團軟件維護及其他服務錄得收益約人民幣49,347,000元，同比增長172.6%，收入占比約39%；軟件產品及其他產品銷售錄得收益約人民幣78,243,000元，同比增長590.4%，收入占比約61%。

深耕產業鏈一體化，加快業務創新升级

為推動長遠可持續發展，在實施路徑方面，集團將以業務為導向，打通並構建「三鏈一圈」，專注於創新鏈、產業鏈、金融鏈的整體協同。同時，通過業務模式創新化、數據要素資產化、投資、孵化成果資本化、產業佈局生態化四個方面的有機組合，不斷鞏固創新驅動和開放共贏的數字經濟領域生態圈。

在市場拓展方面，集團將搶抓政策機遇，搶佔市場先機，通過深化技術創新、優化服務模式、拓展應用場景，齊頭並進多條線開拓市場，提高市場佔有率，促進企業持續增長，鞏固行業領先地位。此外，還將進一步加強發展與行業內外夥伴的合作，構建一個開放、共贏的生態系統，以確保在市場環境快速變化時，能夠持續保持其競爭力和創新力。

未來展望

二零二四年下半年，集團將持續鍛長補短，優化、鞏固自身在數據要素、數據資產運營、智算與邊緣計算領域的先發優勢，充分釋放產業鏈集聚效應，在產業鏈一體化和產業生態建設中不斷耕耘，持續推動業務創新升級，致力於將自己打造成為專注於數字經濟領域，聚焦數據要素、數據資產運營和人工智能智算與邊緣計算，為客戶提供數字科技集成解決方案的服務供應商，為股東創造更高價值。

集團執行董事及聯席行政總裁梁亮表示，「數字經濟行業正處於快速發展的階段，展現出了強大動能和市場潛力。為更好繪製公司未來發展第二曲線，我們期望積極聯合生態夥伴，設立數字科技產業鏈投資平台，雙鏈路賦能產業生態各節點，通過產業孵化投資等方式，發揮大數據、大模型、大算力的技術潛力，促進數字與實體的融合，共建和諧產業生態，促進多方互利共贏」。

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