吉爾吉斯斯坦教育部與新加坡Marshall Cavendish教育公司合作，計劃在該國採用新加坡數學和科學教育教材



吉爾吉斯斯坦伊塞克湖, 2024年8月24日 - (亞太商訊) - 吉爾吉斯共和國教育與科學部與新加坡Marshall Cavendish教育公司（MCE）合作，向全國各地的學校引入關鍵的培訓項目和教育資源。此次合作旨在培養關鍵技能和知識內容，以增強教師和學生在21世紀的能力。 吉爾吉斯斯坦將實施重大變革，旨在提高教育質量並增加入學兒童人數。通過MCE的新教材，超過2000所公立學校和140多萬名學生將受益。[1] MCE的英語、數學和科學系列教材將從幼兒園到1至11年級，隨著與Okuu Kitebi出版社的合作，逐步在吉爾吉斯斯坦以當地語言推出。除了新課程和資源，MCE還將開展培訓和指導項目，旨在支持教師和學生在數學和科學等科目中的國際學生評估項目（PISA）能力。來自新加坡的資深教育工作者將提供模塊，幫助當地教育工作者和主培訓師理解關鍵概念，如問題解決技能和科學探究，最終推動全國範圍內實現更好和持續的地區及國際學術表現。此次合作還將引入人工智慧平台Cerebry，一個供教師在課堂中整合技術、增強學生學習體驗的引擎和數位平台。該平台能夠根據需求，為每個學生生成獨特的問題和解決方案。** 在世界最深的湖泊之一伊塞克湖舉辦的合作啟動儀式上，吸引了200多位吉爾吉斯斯坦教育部的重要利益相關者出席。吉爾吉斯斯坦副總理Edil Baisalov、教育與科學部長Dogdurkul Kendirbaeva、聯合國兒童基金會（UNICEF）駐吉爾吉斯斯坦代表Samman J. Thapa，以及時報出版有限公司首席執行官Siew Peng Yim也出席了此次活動。 “在這次合作中，我們的主要目標是為吉爾吉斯斯坦的教育工作者提供強有力且持續的支持和激勵。新加坡在實現創建世界一流教育生態系統的過程中，面臨了巨大的挑戰。Marshall Cavendish教育公司將利用我們在新加坡教育改革過程中學到的經驗，提供必要的資源，並且我們還將為吉爾吉斯斯坦量身定制解決方案，幫助學生取得學業上的成功，更重要的是重建他們的自信心，並重新享受學習的樂趣，”時報出版有限公司首席執行官Siew Peng Yim說道。 “Marshall Cavendish教育公司在其60年的歷史中，已與90多個國家建立合作關係，出版的書籍已被翻譯成17種語言，現在這些書籍已經為我們所用。我們相信，他們出版的書籍為新加坡的教育發展作出了貢獻。經過對多個國家的樣本進行挑選、分析和研究後，我們決定與MCE合作。我們準備好合作，並期待這一合作能夠使新加坡教育工作者分享他們在教育系統方面的專業知識，”吉爾吉斯斯坦教育與科學部長Dogdurkul Kendirbaeva說道。** 關於Marshall Cavendish教育公司 Marshall Cavendish教育公司（MCE）是一家全球教育解決方案提供商，致力於培養學習的樂趣，並為學生的未來做好準備。我們相信，最好的方法是簡化學習，並傾聽學校、教師、學生和家長的需求。MCE通過整合印刷和數位資源的無縫體驗，使世界級的教育內容更加易於獲取。我們提供整體和端到端的解決方案，定制化滿足學校的需求，並提供專業發展支持，幫助教育工作者實施課程。我們已與90多個國家的教育部、政策制定者、教育工作者和家長合作，設計了適用於從學前教育到12年級的教育解決方案，涵蓋14種語言。MCE是唯一一家與劍橋國際教育合作的亞洲出版商。 www.mceducation.com 媒體垂詢：

Shahidah HamsahName:

shahidahhamsah@mceducation.com [1]https://www.unicef.org/kyrgyzstan/media/8021/file/Education%20Joint%20Sector%20Review.pdf 來源：Marshall Cavendish Education Pte Ltd



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