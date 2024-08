Saturday, 24 August 2024, 08:00 HKT/SGT Share:

來源 Moderna, Inc 日本厚生勞動省批准了莫德納公司針對SARS-COV-2 JN.1變異株的COVID-19 mRNA疫苗的部分變更申請

馬薩諸塞州劍橋, 2024年8月24日 - (亞太商訊) - Moderna, Inc.(納斯達克股票代碼:MRNA)今日宣佈,已獲得日本厚生勞動省(MHLW)批准其COVID-19 mRNA疫苗Spikevax更新配方的部分變更申請,該疫苗針對SARS-CoV-2 JN.1變異株。 “我們感謝日本厚生勞動省對我們更新後的COVID-19 mRNA疫苗作出的批准決定,”莫德納首席執行官Stéphane Bancel表示。“確保人們接種最新更新的COVID-19疫苗,以防範現有流行的毒株,這是至關重要的。隨著COVID-19疫苗接種變得像季節性流感疫苗一樣成為常規接種,個人將能夠在今年秋季同時接種更新後的COVID-19疫苗和流感疫苗。” 2024年5月,日本衛生部的一個專家小組建議,將COVID-19疫苗更新為針對JN.1奧密克戎子變異株家族的疫苗,用於2024/2025年度的國家免疫計劃(NIP)。這一指導意見與世界衛生組織(WHO)COVID-19疫苗成分技術諮詢小組(TAG-CO-VAC)關於採用單價JN.1譜系作為COVID-19疫苗抗原成分的建議保持一致。 日本的國家免疫計劃(NIP)將為65歲及以上的人群,以及符合條件的60至64歲人群提供COVID-19疫苗接種服務。日本是全球老齡化比例最高的國家,大約30%的人口年齡在65歲及以上。鑑於呼吸道病毒是65歲以上人群的主要疾病負擔,國家免疫計劃對於減輕疾病負擔以及未來減輕醫療系統壓力至關重要。要求在常規計劃之外接種COVID-19疫苗的個人可以選擇自費自願接種。 今年7月,莫德納與三菱田邊製藥株式會社達成協議,共同推廣莫德納的mRNA呼吸道疫苗組合在日本的使用,其中包括Moderna的COVID-19疫苗Spikevax。 關於Moderna Moderna是mRNA醫學領域的開創者。透過推動mRNA技術的發展,Moderna正在重新構想藥物的製造方式,改變我們對待和預防疾病的方式。透過在科學、技術和健康的交匯處工作超過十年,該公司以前所未有的速度和效率開發了藥物,包括最早和最有效的COVID-19疫苗之一。 Moderna的mRNA平台使得能夠開發用於傳染性疾病、免疫腫瘤學、罕見疾病和自體免疫疾病的治療和疫苗。憑藉著獨特的文化和由Moderna的價值觀和思維方式推動的全球團隊,Moderna致力於透過mRNA藥物為人們提供最大的可能影響。有關Moderna的更多信息,請訪問modernatx.com,並在X(前身為Twitter)、Facebook、Instagram、YouTube和LinkedIn上與我們聯繫。 前瞻性陳述 本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》修訂版的定義所指的前瞻性聲明,包括以下聲明:日本厚生勞動省授權Moderna更新的針對JN.1的COVID-19疫苗;Moderna更新後的COVID-19疫苗誘導免疫反應並提供針對流行SARS-CoV-2變種保護的能力;以及Moderna為支持日本COVID-19國家免疫計劃而供應其COVID-19疫苗的能力。本新聞稿中的前瞻性聲明既不構成承諾也不構成保證,您不應過度依賴這些前瞻性聲明,因為這些聲明涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素,其中許多超出了莫德納的控制範圍,可能導致實際結果與這些前瞻性聲明所表達或暗示的內容存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素包括但不限於,Moderna在2023年12月31日結束的財政年度的年度報告中「風險因素」一節中描述的那些風險和不確定性,該報告已向美國證券交易委員會(SEC)提交,並在Moderna隨後向SEC提交的文件中描述,這些文件可在SEC的網站www.sec.gov上取得。除非法律規定,Moderna不承擔更新或修訂本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的意圖或責任,以反映新資訊、未來發展或其他情況。這些前瞻性陳述是基於Moderna當前的期望,並僅截至本新聞稿的日期。 聯絡方式:

