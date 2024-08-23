AI提效顯著，上市以來連續盈利，粉筆2024中期淨利潤增幅240.9%

香港, 2024年8月23日 - (亞太商訊) — 8月23日，粉筆(02469.HK)發布2024年中期業績報告。截至2024年6月30日，粉筆實現營收16.3億元，與去年同期基本持平；淨利潤爲2.8億元，同比大漲240.9%，經調整淨利潤3.5億元，同比增長21.2%，上市以來粉筆連續三份財報淨利潤保持快速增長，盈利能力亮眼。

粉筆創始人、CEO張小龍表示，粉筆將會繼續努力，在做好品質基礎上，平衡好産品質量和收入規模關係，始終把品質和效率放在第一位，同時持續加大對教研技術投入，尤其是AI技術的投入。

“我們堅信對于教育培訓類産品，把品質做好一定會帶來市場占有率和收入規模增加，這種收入才是健康可持續有口碑的收入。只要堅持做正確的事，一定會迎來品質規模利潤的良性循環，以此回報各位用戶和投資人對我們的支持和信任。”

1、毛利率、淨利率雙雙提升，發展穩健向好

2024年，“穩就業”依舊是主旋律之一。據信達證券分析，國考+省考招錄人數穩定增長，報名人數彈性更强，2024年國考通過資格審查人數同增21.3%，實際參加考試人數同增47.7%，省考報名人數同增13.1%，在當前的就業環境下，公考熱情有望持續提升。

考生參培需求預計持續釋放。從公告披露數據來看，作爲行業頭部企業，粉筆各項業務有序發展。截至2024年6月30日，粉筆平均月活躍用戶爲920萬。據粉筆介紹，OMO模式已經在其小班課程産品中全面普及，充分整合綫上綫下優質教育資源，爲用戶提供多元的産品選擇，和更具個性化的學習體驗。依托堅實的用戶基礎和優越的産品力，粉筆業務潜力有望得到進一步開發。

2024年上半年，粉筆毛利爲8.8億元，同比增長3.2%，毛利率從去年同期的50.9%增加至54.2%；淨利潤率爲17%，去年同期爲4.8%，增幅顯著，體現公司産品市場競爭力增强，盈利水平保持强勁增長。2024年上半年，粉筆整體師均收入貢獻爲51.8萬元，經營效率不斷提升。

此外，報告期內，粉筆圖書業務實現收入2.5億元，在總營收中占比與去年同期持平，爲用戶提供更全面的服務的同時，也保證了收入的多樣性。

2、AI應用加速落地，鎖定優勢地位

2024年，粉筆錨定科技創新，人工智能研發再上一個臺階，推出了首個職教領域垂域大模型，幷落地應用粉筆AI老師，不斷提升自身技術競爭力，爲下半年業績增長提前鎖定發展空間。報告期內，粉筆研發開支爲1.1億元。

財報顯示，得益于人工智能技術及其他在綫技術賦能大幅提升授課效率，2024年上半年，粉筆收入成本爲7.5億元，與去年同期的8.3億元相比縮减了9.6%。尤其是培訓服務相關成本，縮减了11.6%至5.8億元。粉筆AI應用已經融入教研、教學、運營的各環節中，在面試點評、筆試輔導、客服等領域提供支持。

在AI助力下，粉筆行業優勢地位凸顯。據介紹，2021年2月，一位精品班輔導老師同期可以服務40人左右，目前，一位老師同期最高可服務150人，效率提升可達275%。不光是效率，用戶體驗也隨之提升。在預測分功能輔助下，2022年省聯考行測到2024年省聯考行測，精品全程班用戶對應提分漲幅可以達到40%。

據媒體報道，粉筆AI矩陣還在不斷擴展，包括申論AI老師、面試AI老師以及事業單位、教師項目的AI老師在內的産品正在開發中，有望成爲業績發展新的曲綫。

在堅定技術投入的基礎上，粉筆始終對長期增長前景充滿信心。今年5月，粉筆公布了一項回購計劃，預計在2025年5月12日前不時在公開市場上購回價值總額不超過3億港元的公司普通股。據悉，截至2024年8月9日，粉筆已回購幷注銷普通股5423萬股，累計回購金額約2.3億港幣。

粉筆表示，預計公司的收入可以穩健增長，在維持高質量教學品質的前提下，利潤率和運營效率仍有進一步優化的空間。粉筆發展前景也獲多家機構認可，天風證券、信達證券、方正證券、國泰君安等均給予粉筆“看好”“推薦”等評級。

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