濰柴動力：歸母淨利潤增超50% 分紅比例升至55%



香港, 2024年8月23日 - (亞太商訊) — 2024年8月22日，濰柴動力（000338.SZ；2338.HK）發佈半年度報告。公告顯示，2024年上半年，濰柴動力實現營業收入1124.9億元，同比增長6.0%；歸母淨利潤59.0億元，同比增長51.4%；扣非後歸母淨利潤54.8億元，同比增長51.8%。同時，公司公佈2024年中期分紅派息方案，現金分紅比例提升至55%。 動力系統： 科技賦能擴大產品優勢，市場份額穩步提升 濰柴動力堅持自主創新，持續加快科技成果轉化，推動產品差異化優勢逐步擴大，發佈全球首款本體熱效率53.09%柴油機，連續四次刷新世界紀錄；發佈全新一代天然氣發動機，產品動力性、可靠性、經濟性、舒適性全面邁上新臺階。2024年上半年，濰柴動力各類發動機銷售約40萬台，同比增長9.8%。其中，重卡發動機銷售約16.1萬台，市場份額達40.5%；天然氣重卡發動機市場份額達63.1%；500馬力以上6x4牽引車發動機市場份額達44.6%；M系列發動機銷售約3600台，產品結構不斷優化，海外收入占比達75.6%。 重卡整車：細分市場持續突破，運營品質顯著改善 受益於內需恢復及中國重卡出口競爭力的逐步顯現，重卡行業呈現復蘇態勢。陝重汽持續提升產品市場競爭力，重點突破優勢細分市場，實現產銷規模和運營效益雙提升。2024年上半年，陝重汽重卡整車銷售約6.3萬輛，同比增長3.6%。其中，天然氣重卡銷售約1.7萬輛，同比增長134.3%；新能源重卡銷售2,840輛，同比實現翻番增長。同時，陝重汽深度挖掘海外市場潛力，重卡出口約3萬輛，同比增長15%，達歷年同期最高水準。 農業裝備：積極回應鄉村振興戰略，引領行業高端化轉型 濰柴雷沃智慧農業聚焦“智慧農機、精准農業、數位農服”三大核心能力建設，積極推動產品轉型升級，以企業自身高品質發展引領中國農機行業邁向高端。2024年上半年，濰柴雷沃智慧農業各類農機產品銷售約7.7萬台，同比增長17.5%；產品結構大型化、高端化轉型成果凸顯，100馬力以上拖拉機占比同比提高8個百分點，200馬力以上拖拉機占比同比提高3個百分點；實現營業收入約98億元，同比增長28.1%，創歷史同期最好水準；實現淨利潤約5.6億元，同比增長34.8%。 智慧物流：收入再創歷史新高，盈利能力大幅提升 2024年上半年，濰柴動力控股子公司德國凱傲集團實現收入約57.4億歐元，同比增長2%，創歷史同期新高。其中，叉車業務實現收入約43.1億歐元，供應鏈解決方案業務實現銷售收入約14.5億歐元。受益於經營品質改善及運營效率提升，凱傲集團盈利能力持續增強。2024年上半年實現淨利潤約1.8億歐元，同比增長24.1%；調整後息稅前利潤率約7.8%，同比提升1.6個百分點。基於上半年良好發展勢頭，凱傲集團進一步重申其全年業績目標，明確持續增長向好的經營預期。 未來，公司將繼續搶抓新質生產力培育及新舊動能轉換帶來的發展機遇，聚焦價值創造、深化改革、優化佈局、科技創新，堅定推動縱深改革，厚實發展成色，增強發展活力，提升發展動能，換擋提速強引擎，凝心聚力促發展，加快創建世界一流企業。



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