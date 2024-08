Friday, 23 August 2024, 14:20 HKT/SGT Share: 濰柴動力:歸母淨利潤增超50% 分紅比例升至55%

香港, 2024年8月23日 - (亞太商訊) — 2024年8月22日,濰柴動力(000338.SZ;2338.HK)發佈半年度報告。公告顯示,2024年上半年,濰柴動力實現營業收入1124.9億元,同比增長6.0%;歸母淨利潤59.0億元,同比增長51.4%;扣非後歸母淨利潤54.8億元,同比增長51.8%。同時,公司公佈2024年中期分紅派息方案,現金分紅比例提升至55%。 動力系統: 科技賦能擴大產品優勢,市場份額穩步提升 濰柴動力堅持自主創新,持續加快科技成果轉化,推動產品差異化優勢逐步擴大,發佈全球首款本體熱效率53.09%柴油機,連續四次刷新世界紀錄;發佈全新一代天然氣發動機,產品動力性、可靠性、經濟性、舒適性全面邁上新臺階。2024年上半年,濰柴動力各類發動機銷售約40萬台,同比增長9.8%。其中,重卡發動機銷售約16.1萬台,市場份額達40.5%;天然氣重卡發動機市場份額達63.1%;500馬力以上6x4牽引車發動機市場份額達44.6%;M系列發動機銷售約3600台,產品結構不斷優化,海外收入占比達75.6%。 重卡整車:細分市場持續突破,運營品質顯著改善 受益於內需恢復及中國重卡出口競爭力的逐步顯現,重卡行業呈現復蘇態勢。陝重汽持續提升產品市場競爭力,重點突破優勢細分市場,實現產銷規模和運營效益雙提升。2024年上半年,陝重汽重卡整車銷售約6.3萬輛,同比增長3.6%。其中,天然氣重卡銷售約1.7萬輛,同比增長134.3%;新能源重卡銷售2,840輛,同比實現翻番增長。同時,陝重汽深度挖掘海外市場潛力,重卡出口約3萬輛,同比增長15%,達歷年同期最高水準。 農業裝備:積極回應鄉村振興戰略,引領行業高端化轉型 濰柴雷沃智慧農業聚焦“智慧農機、精准農業、數位農服”三大核心能力建設,積極推動產品轉型升級,以企業自身高品質發展引領中國農機行業邁向高端。2024年上半年,濰柴雷沃智慧農業各類農機產品銷售約7.7萬台,同比增長17.5%;產品結構大型化、高端化轉型成果凸顯,100馬力以上拖拉機占比同比提高8個百分點,200馬力以上拖拉機占比同比提高3個百分點;實現營業收入約98億元,同比增長28.1%,創歷史同期最好水準;實現淨利潤約5.6億元,同比增長34.8%。 智慧物流:收入再創歷史新高,盈利能力大幅提升 2024年上半年,濰柴動力控股子公司德國凱傲集團實現收入約57.4億歐元,同比增長2%,創歷史同期新高。其中,叉車業務實現收入約43.1億歐元,供應鏈解決方案業務實現銷售收入約14.5億歐元。受益於經營品質改善及運營效率提升,凱傲集團盈利能力持續增強。2024年上半年實現淨利潤約1.8億歐元,同比增長24.1%;調整後息稅前利潤率約7.8%,同比提升1.6個百分點。基於上半年良好發展勢頭,凱傲集團進一步重申其全年業績目標,明確持續增長向好的經營預期。 未來,公司將繼續搶抓新質生產力培育及新舊動能轉換帶來的發展機遇,聚焦價值創造、深化改革、優化佈局、科技創新,堅定推動縱深改革,厚實發展成色,增強發展活力,提升發展動能,換擋提速強引擎,凝心聚力促發展,加快創建世界一流企業。



