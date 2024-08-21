亨得利2024年中期業績發佈 行穩致遠 持續經營

香港, 2024年8月21日 - (亞太商訊) — 亨得利控股有限公司（「亨得利」或「公司」及其子公司「集團」，股票代號：3389）宣佈截至2024年6月30日止6個月（「回顧期內」）之中期業績。

2024年上半年，全球經濟仍面臨着地緣政治衝突、通脹風險等多重壓力。中國經濟增速有所放緩，但總體運行平穩。面對較為複雜的經營環境，公司以「行穩致遠」為準則，順應市場調配業務，力求企業的生存與健康，以保障股東的利益。

回顧期內，本集團收入錄得580,361,000元（人民幣，下同；2023年6月30日止六個月為675,621,000元），較去年同期下降了14.1%；高端消費配套業務等收入為352,339,000元（2023年6月30日止六個月為316,992,000元），較去年同期上升了11.2%；大宗商品貿易收入為228,022,000元（2023年6月30日止六個月為358,629,000元），較去年同期下降了36.4%。於回顧期，本集團錄得溢利，溢利額為499,000元（截至2023年6月30日六個月虧損:8,799,000元），較去年同期上升了105.7%；而股份持有人應佔虧損為2,504,000元（截至2023年6月30日六個月虧損：1,985,000元），較去年同期上升了26.1%。虧損上升主要源於物業、廠房、設備的折舊費用上升及匯率波動導致營運單位產生外匯兌換虧損等。

回顧期內，於高端消費配套業務層面，集團採取多種措施應對複雜的經營環境，不斷拓寬業務模式，提升技術創新水平，規範和加強信息化及自動化管理，各項措施均取得了較為明顯的成效。回顧期內，高端消費配套業務的收入及利潤業績增長顯著。

國際貿易方面，回顧期內，因應礦砂銷售價格的下降及客戶購買意願的降低，國際大宗商品貿易業務之銷售額及利潤較去年同期有所下降，但仍維持了正面的盈收。期內，集團計劃於墨西哥建設一個集清關、進口、運輸、倉儲於一體的大宗貨物中轉物流園區，致力於服務中國大型企業。國際海運方面，回顧期內，全球乾散貨航運市場表現強勁。集團緊抓市場上漲時機，大力拓展業務，與客戶致力於簽訂長航次運輸合同。在深耕傳統運輸航線外，集團首次開闢了土耳其與中國鋁礬土運輸航線，並與土耳其著名公司簽訂了長期運輸協議，獲得較為滿意的收益。上半年，集團海運業務收入與利潤均取得了良好的成績。

當前，於全球來看，政治動盪不安趨勢仍十分明顯，經濟環境的不穩定性、不確定性上升。中國內地經濟恢復態勢雖然明顯，唯結構調整持續深化等仍將帶來新的挑戰。但是，中國內地經濟發展長期向好的發展態勢並未改變。隨着中國政府各項經濟政策措施效應進一步顯現，相信中國內地經濟發展動能將持續增強。

下半年，公司仍將堅持「行穩致遠、持續經營」之原則，背靠中國內地「穩中求進、以進促穩」的經濟發展環境，緊貼市場，積極而穩妥地繼續國際貿易的進程，並不斷擴充與加強與國際貿易密切相關的國際海運業務，努力成長，以冀成為國際海運供應鏈中較強的一員，實現企業突破性的發展。

集團亦仍將順應市場需求，面向中國內地及國際雙市場，不斷提升商業空間一體化服務水平；調整高端名錶配套產品的生產，同時展開有限多元化的業務進程，加強高端消費配套生產在珠寶、化妝品及手機等其他高端生活品領域的拓展，將商業空間美化服務擴充至生活空間美化服務領域等，繼而成為高端消費配套生態鏈中不可或缺的一個獨立環節。

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