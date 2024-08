舜宇光學科技公佈2024年中期業績

財務摘要 2024年上半年 2023年上半年 同比變化 收入(人民幣 百萬元) 18,860.2 14,278.6 +32.1% 毛利(人民幣 百萬元) 3,246.5 2,130.6 +52.4% 淨利(人民幣 百萬元) 1,111.5 459.4 +142.0% 本公司股東應佔期内溢利(人民幣 百萬元) 1,079.0 436.7 +147.1% 每股基本盈利(人民幣 分) 99.04 39.99 +147.7%

香港, 2024年8月21日 - (亞太商訊) – 全球領先的綜合光學零件及產品生產商—舜宇光學科技(集團)有限公司 (「公司」,連同其附屬公司「集團」)(股份代號:2382.HK),今天公佈截至二零二四年六月三十日止六個月之中期業績。 截至二零二四年六月三十日止六個月,集團收入約人民幣188.6億元, 毛利約人民幣32.5億元, 毛利率約17.2%, 本公司股東應佔期內溢利約人民幣10.8億元, 每股基本盈利約人民幣99.04分。 二零二四年上半年,全球汽車市場呈現出穩定增長的態勢,其中新能源車型和智能汽車技術的普及成為主要推動力。在此背景下,車載鏡頭市場迎來了顯著的發展機遇。憑藉多年深耕與卓越技術,集團車載鏡頭市占率穩踞全球第一的地位,在激烈競爭中依然保持穩定的毛利率,展現出强大的競爭力與持久的市場領導地位。隨著自動駕駛等級的提高,市場對車載鏡頭、激光雷達等感知層硬件的性能和數量提出更高的要求,光學產品的應用也得以進一步拓展。因此,截至二零二四年六月三十日止六個月,集團車載鏡頭的出貨量較去年同期上升約13.1%,激光雷達及HUD等新興光學產品也獲得多個定點項目,車載相關產品持續多元化。 隨著全球宏觀經濟逐步復甦的影響,智能手機市場需求也開始回暖,且高端旗艦機備受消費者青睞。通過戰略調整、技術進步和市場應變能力,截至二零二四年六月三十日止六個月,集團手機鏡頭的出貨量較去年同期上升約23.7%,手機攝像模組出貨量較去年同期上升約13.5%,同時手機鏡頭和手機攝像模組盈利能力修復,實現了量價齊升。 在消費級新興光學業務方面,XR市場出現了一些積極信號,隨著AI技術的迅速進步,XR相關產品正在逐步從小眾的娛樂工具轉變為更廣泛應用的數字化工具。集團與全球頭部廠商持續深化在顯示類、交互類新產品和新技術方面的開發和迭代,推動多款顯示光學和傳感光學差異化產品的定義和量產,持續在名主角客戶的供應鏈上佔據了關鍵位置。 展望未來,集團將保持戰略定力,堅守光電主業,並繼續推進以下層面的工作。第一,在智能手機相關業務中,集團將繼續挖掘市場新潛力,並竭力改善經營質量。第二,在汽車、XR及機器人視覺相關業務上,集團將持續營造競爭力,著重提升市場地位。第三,集團將在資本性投資方面加強管理,提高投入產出效率,側重優化經營效益。 - 完 -



話題 Press release summary



部門 电子产品

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network