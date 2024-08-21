把中華文化以數字化發行方式推向世界



香港, 2024年8月21日 - (亞太商訊) – 為推動中華文化更好地走向世界，將文化資產和現代科技相結合，北京市委宣傳部直屬企業、北京文化投資發展集團旗下北文數字（北京）文化科技有限公司，北京萬匯錦融人工智能科技有限公司與香港天盛資本共同開創數字珍藏品的NFT 2.0時代，並於今日在香港聯合舉辦了中國文化數字資產NFT2.0合作的新聞發佈會和合作備忘錄（MOU）簽訂儀式。 此次新聞發布會吸引了業界精英及各方媒體，出席的主要嘉賓有：國家開發投資集團旗下的海峽匯富產業投資基金管理有限公司副總裁王樾，中國數字文化集團旗下的中數賽博（北京）文化科技有限公司代表李濤，中國戰略與管理研究會國際經濟合作部副主任金恒維代表傅夢娟，北大博雅財經智庫執行院長何毅及副院長殷亭华，銀盛數惠數位有限公司總經理關恒等。 香港方面有：貝森銀行行政總裁孫磊，香港展覽協會會長梁天富，亞洲金融科技師學會主席龐寶林及香港特別行政區行政會議成員陳清霞代表:李立勤律師等。 中國擁有豐富而獨特的優秀文化資產，將這些珍貴的文化資產與現代科技相結合，通過創造性轉化和發展，創作出承載中華文化、中國精神的文化產品，促進中華文化的傳承、創新並更好與國際社會交流合作。 發布會圍繞這一主題，介紹了以數字化方式推進傳統文化產業創新探索，闡述了數字資產和NFT在香港的發展前景，闡釋了借用香港的普通法、國際仲裁法及香港的國際仲裁法庭協助NFT發展知識產權於國際市場上轉移及交易，展望了NFT2.0創新發展推動中華文化走向世界的願景。NFT2.0時代為中國數字文化的蓬勃發展注入新的活力，香港這座國際大都市，尤其是作為中外文化藝術交流中心的作用可以得到更好的發揮，為中華文化更好走向世界提供強而有力的引擎動力。 圖片１：北文數字（北京）文化科技有限公司總經理張志鋒致詞。 北文數字的代表張志鋒總經理表示：「中國文化數字資產NFT2.0的發行將是一個重要的里程碑，旨在將中國五千年的歷史與文化財富以數字化的方式推向全球。北文數字旗下擁有的IP包括：天壇，清明上河圖，十二獸首，五台山等，並將計劃把一系列的IP與天盛資本及北京萬匯錦融人工智能合作打造成NFT2.0在香港發行。悠悠五千年的中國文明，帶來了豐富而獨特的價值符號及文化產品，將成為這一數字化浪潮的重要組成部分。通過數字化的手段，北文數字希望能夠更好地傳承和展示中華文化的強大魅力，讓中國傳統文化在國際舞台上閃耀光芒」。 圖片２：天盛資本有限公司行政總裁戴志業致詞。 天盛資本代表戴志業（Matthew Tai）強調了香港作為國際金融中心和文化交流樞紐的獨特地位。利用香港的金融平台和國際仲裁法的法律優勢，天盛資本將全力支持國家的珍貴文化資產在數字資產領域的轉化與推廣。他表示，香港作為一個多元文化城市，將為合作提供寶貴資源和支持，提升中國文化在國際市場上的認可度和影響力。 圖片３：中國文化數字資產NFT 2.0合作備忘錄簽署儀式：安納科技發展有限公司聯席主席鄭民昌，

天盛資本有限公司行政總裁戴志業，北文數字(北京)文化科技有限公司總經理張志鋒，

北京萬匯錦融人工智能科技有限公司董事長李靖。（由左至右） 史無前例——把價值連城的驚世鉅作以數字化發行形式推出到世界各地 古今融合——以敦煌藝術啟發的數字珍藏品迎來 NFT 2.0 的新時代 在發布會上，天壇作為北文數字及天盛資本首個合作的中國文化資產數字化的項目，邀請了中國國際當代知名敦煌重彩藝術家陳幼白介紹天壇NFT的設計理念和構想，展示如何將敦煌文化的色彩與天壇相融合，重新塑造這兩種文化的產權結合，並將其轉化為NFT，展示了以數字化發行敦煌藝術作品，以此鼓勵有志人士利用這些知識產權進行商業創作及各類經濟活動。 陳幼白大師重彩畫在國內及國際拍賣市場深受歡迎，其代表作《山鬼.春祭》於2013年在香港以5000萬港元拍賣成交；作品《一帶一路風情》於2023年在英國愛丁堡拍賣，成交價為451萬英鎊。 1986年2日，在日本參展作品《呼嘯大王》被當地企業家以 1700 萬日元買下收藏。1993年，訪問波蘭、匈牙利和俄羅斯等國，多幅作品被喜愛敦煌藝術的國際友人購買收藏。1996年10月，參加美國洛杉磯藝術品交流會，預展期間多幅作品被多國人士購買收藏。1999年9月，參加亞洲藝術博覽網絡大展，多件作品拍賣成功。此外，許多作品由美國、英國、新加坡和香港等國家和地區的知名政要和工商界人士收藏。 圖片４：中國國際當代知名敦煌重彩藝術家陳幼白介紹天壇NFT的設計理念和構想。 會上，北文數字代表張志鋒、天盛資本代表戴志業和敦煌數字藝術館館長陳思及陳幼白簽署了諒解備忘錄，共同設計開發NFT 2.0，推動數字文化藝術產權的商業化開發。 圖片５：設計合作簽備忘錄簽署儀式：天盛資本有限公司行政總裁戴志業 ，敦煌數字藝術館館長陳思，

敦煌數字藝術館重彩大師陳幼白，北文數字(北京)文化科技有限公司總經理張志鋒（由左至右） 北文數字和天盛資本的强强聯合，給予珍貴文化遺產的數字化發展全新的機遇和挑戰，不僅是對中華文化的傳承和創新，更是對數字化時代的應對和探索。我們期待中國文化在數字時代焕發新活力，讓世界更好了解和認識博大精深、歷史悠久、造福人類的中華文化。 關於北文數字（北京）文化科技有限公司 北文數字（北京）文化科技有限公司（「北文數字」）為一家國家企業，管理國家數字及文化廣產，是北文投資（國家央企旗下）的子公司。北文數字手上有多國家級文化資產，如： 十二獸首，清明上河圖，五台山，天壇等。並將用香港的國際金融平台及其國際仲裁法中心平台將手上管理的國家文化資產數字化，在香港以新一代NFT 2.0 的形式銷售，並藉此希望幫助香港金融市場進人新的WEB 3.0 的數字金融里程碑。 關於香港天盛資本有限公司 天盛資本有限公司(「天盛資本」) 於2006年創立，是一間綜合性企業集團，管理其附屬公司的一系列投資計劃。憑著多年來累積的經驗和在市場上建立的認可，投資於不同地域流動性市場和房地產市場。而在香港的大方向轉變下，天盛資本近年則專注於數字資產及Web3.0相關的投資及發展。



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