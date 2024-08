Tuesday, 20 August 2024, 21:54 HKT/SGT Share:

來源 H World Group 華住公佈2024年第二季度及中期財務業績報告 - 收入增長 盈利增強 酒店網絡達到重要里程碑

香港, 2024年8月20日 - (亞太商訊) – 華住集團有限公司(「華住」或「集團」,納斯達克股份代號:HTHT,聯交所股份代號:1179.HK)公佈截至2024年第二季度及中期未經審核財務業績公告。 上半年收入同比增長14.1% 二季度收入增長略超指引上限 華住集團持續堅持以客戶為中心,不斷夯實產品和服務,引領行業實現高質量發展。於2024年上半年,集團實現收入人民幣114億元(相當於16億美元),較2023年上半年增長14.1%;其中,來自華住中國(「Legacy-Huazhu」)的收入為人民幣91億元,同比增長14.3%,來自華住國際(「Legacy-DH」)的收入為人民幣24億元,同比增長13.7%,海內外營收規模齊增長。於2024年第二季度,集團持續擴展酒店網絡,實現收入人民幣61億元(相當於846百萬美元),環比增長16.5%,同比增長11.2%,處於先前所公佈收入較2023年第二季度增長7%至11%的指引的上限。 利潤端,於2024年上半年,集團錄得經營利潤人民幣26億元(相當於354百萬美元),較2023年上半年經營利潤人民幣20億元實現同比增長。於2024年第二季度,經營利潤為人民幣16億元(相當於216百萬美元),相比之下2023年第二季度為經營利潤人民幣14億元及上一季度為經營利潤人民幣10億元。在收入和經營利潤雙增長的同時,華住集團亦通過輕資產擴展戰略使得盈利能力不斷提高。2024年上半年,集團經營利潤率(定義為經營利潤佔收入的百分比)為22.5%,同比2023年上半年的20.5%增長2個百分點;於2024年第二季度,集團經營利潤率為25.6%,相比2023年第二季度的為25.0%及上一季度的19.0%均實現增長,盈利能力持續優化。 2024年第二季度,集團錄得歸屬於華住集團有限公司的淨利潤為人民幣11億元(相當於147百萬美元),相比之下2023年第二季度為人民幣10億元及上一季度為人民幣659百萬元。為更有效反映集團核心業務的盈利能力,以經調整EBITDA(非公認會計準則)計量。於2024年第二季度,集團錄得經調整EBITDA(非公認會計準則)為人民幣20億元(相當於280百萬美元),相比之下2023年第二季度為人民幣18億元及上一季度為人民幣14億元,同比環比均有增長。 經營效率環比提升 品牌號召力強勁 2024年第二季度,華住中國租賃及自有酒店以及管理加盟及特許經營酒店的混合平均可出租客房收入(「RevPAR」)為人民幣244元,日均房價(「ADR」)為人民幣296元,所有在營酒店的入住率(「OCC」)為82.6%,上一季度分別為人民幣216元、280元和77.2%,去年同期則分別為人民幣250元、305元和81.8%。2024年第二季度,華住中國的三項關鍵經營指標均實現環比上升。相較去年同期來看,儘管由於去年同期高基數而致RevPAR略微下降2%,但集團於2024年第二季度在中國開設了567家新酒店,開店節奏保持穩健的同時入住率仍錄得同比增長0.7個百分點,可見市場的充分認可及集團強勁的品牌號召力。同時,新店開設和入住率上升兩者疊加將保持集團在市場競爭中的有利地位。 華住國際租賃以及管理加盟及特許經營酒店(不包括暫時關閉的酒店)的RevPAR為82歐元,ADR為120歐元,所有在營酒店的OCC為68.3%,上一季度分別為58歐元、104歐元和55.8%,去年同期則分別為78歐元、117歐元和67.1%。於2024年第二季度,華住國際的三項關鍵經營指標環比和同比均有提升,集團境外業務穩步推進,經營效率持續提高。 酒店網絡加速擴張,上調2024年全年展店指引 在開店方面,集團的酒店網絡穩步擴張。截至2024年6月30日,集團於全球範圍共有10,286家在營酒店,其中華住中國在營酒店有10,150家,華住國際在營酒店有136家。華住集團及華住中國於第二季度達到10,000家酒店的非凡里程碑,這里程碑也標誌著華住展開新的一頁。華住集團現已從超過1,000個城市的10,000多家酒店發展到超過2,000個城市的20,000多家酒店,酒店網絡實現優質擴展,意味著其千城萬店2.0戰略的全新起點。 同時,華住中國將繼續專注於產品升級、卓越服務及會員計劃,以提升華住集團的競爭優勢並推動平均可出租客房收入的可持續增長。在中國境外業務方面,集團銳意擴大其全球覆蓋面,並將華住國際業務轉型為更輕資產的模式。 截至2024年6月30日,華住共有3,294家待開業酒店,包括華住中國3,266家,華住國際28家。同時,集團宣佈向上修訂2024年全年開設酒店的指引,預期將開設超過2,200家酒店,高於先前1,800家的指引,進一步擴大其酒店網絡。 分紅回購彰顯企業信心 酒店行業前景可期 華住集團董事會於2024年7月23日宣佈自當日起生效的三年股東回報計劃,可向集團股東作出總額最多達20億美元的分派,並且批准美國預託股份的自2024年8月21日起生效及總金額最高為10億美元的五年股份購回計劃。值得一提的是,此股份購回計劃取代先前於2019年8月21日批准及採納的總金額最高為750百萬美元的集團股份購回計劃。分紅力度增強和股份回購總金額提高彰顯集團長期發展信心。 華住集團深耕酒店行業多年。中國酒店市場擁有世界上最大的旅行人口基數和多元的旅遊形式,行業基本面強勁。據官方統計,2024年上半年,全國鐵路和民航運送旅客量分別為20.96億人次和3.5億人次,同比增長18.4%和23.5%;中國文旅部報告亦顯示,五一假期期間旅遊人數已恢復至2019年的128%。在各地文旅宣傳不斷加碼下,居民出行意願上升,下半年旅遊熱情有望持續。跨境遊方面,入境遊在“China Travel”熱潮下增長勢頭強勁,中國國家移民管理局統計顯示,上半年全國各口岸入境外國人1463.5萬人次,同比增長152.7%;出境遊方面中國旅遊研究院亦預測2024年出境旅遊人數將達到1.3億人次。整體來看,消費者旅遊熱情有望在下半年繼續提升,宏觀經濟恢復亦會帶來更多商旅需求,酒店行業前景可觀。 關於華住集團有限公司: 華住集團有限公司源於中國,是全球酒店行業的主要經營者。截至2024年6月30日,華住在18個國家經營10,286家酒店,擁有1,001,865間在營客房。華住的品牌包括海友酒店、怡萊酒店、漢庭酒店、全季酒店、星程酒店、桔子酒店、桔子水晶酒店、漫心酒店、美侖酒店、禧玥酒店、花間堂、你好酒店、CitiGo歡閣酒店、施柏閣、美侖美奐酒店、Jaz in the City、城際酒店、Zleep Hotels、施柏閣大觀及宋品酒店。此外,華住還擁有在大中華地區作為美居、宜必思及宜必思尚品主要加盟商的權利,以及美爵酒店與諾富特酒店的合作開發權。 華住的業務包括租賃及自有、管理加盟以及特許經營模式。在租賃及自有模式下,華住直接經營通常位於租賃或自有物業的酒店。在管理加盟模式下,華住通過華住派駐現場的酒店經理來管理管理加盟酒店,且華住向加盟商收費。在特許經營模式下,華住為特許經營酒店提供培訓、預訂及支援服務並向加盟商收費,但不會派駐現場酒店經理。華住在其所有酒店均採用統一標準及平臺。截至2024年6月30日,華住以租賃及自有模式經營其10%的酒店客房,以管理加盟及特許經營模式經營其90%的酒店客房。 有關更多資料,請訪問華住的網站 https://ir.hworld.com 如有垂詢,請聯絡慧悅公共關係顧問集團有限公司: Kathy Lu / Ken Wu

