越秀服務公佈2024年中期業績

業績摘要

- 總收入為人民幣1,960.2百萬元，同比增長29.7%，其中：

- 非商業物業管理及增值服務所得收入為人民幣1,601.3百萬元，同比增長32.3%

- 商業物業管理及運營服務所得收入為人民幣358.9百萬元，同比增長19.2%

- 毛利率為25.9%

- 公司擁有人應佔盈利為人民幣277.7百萬元，同比增長12.1%

- 每股基本盈利為人民幣0.18元

- 合約面積為88.8百萬平方米，在管面積為66.7百萬平方米

- 董事會建議宣派2024年中期股息每股0.100港元（相當於每股人民幣0.091元）。派息率為50%

香港, 2024年8月20日 - (亞太商訊) – 越秀服務集團有限公司（「越秀服務」或本「公司」，連同附屬公司，總稱本「集團」，香港交易所股份編號：6626）欣然宣布其截至2024年6月30日止六個月（「期内」）之中期業績。

經營業績穩步提升

期內，集團營業收入為人民幣1,960.2百萬元，同比增長29.7%。毛利率為25.9%。公司擁有人應佔盈利為人民幣277.7百萬元，同比增長12.1%。每股基本盈利為人民幣0.18元。董事會建議宣派中期股息每股0.100港元（相當於每股人民幣0.091元），派息率為50%，以回饋股東長期以來對集團的支持。

期內，集團的非商業物業管理及增值服務所得收入為人民幣1,601.3百萬元，同比增長32.3%，佔總收入的81.7% ；當中基礎物業管理服務、非業主增值服務和社區增值服分別佔總收入的30.7%、18.1%和32.9%。商業物業管理及運營服務所得收入為人民幣358.9百萬元，同比增長19.2%，佔總收入的18.3%。

管理規模穩步拓展

截至2024年6月30日，集團擁有合約項目508個，總合約面積88.8百萬平方米。在管項目418個，總在管面積66.7百萬平方米。期內，集團新簽約項目59個，新增合約面積9.3百萬平方米，當中約6.0百萬平方米來自市場拓展。集團中標多個標誌性項目，如港珠澳大橋、國家能源大廈、福州地鐵5號綫等，進一步夯實核心業態優勢，有力塑造品牌形象。

截至2024年6月30日，集團住宅、TOD、商業及產業園、城市服務及公建四個業態分別佔在管面積的62%、11%、17%和10%。集團合約項目已覆蓋中國49個城市（含香港）。區域佈局方面，集團持續深耕核心區域，67%的在管面積分佈於大灣區及華東地區，而近九成在管面積位於經濟發達的一二線城市。

社區增值服務聚焦發展

集團不斷優化資源配置、提升產品競爭力。新零售領域持續優化產品佈局，開發定製化產品線，推出多款旅遊產品。同時，集團不斷探索在管社區運營模式，探索會所標準化運營、開展人文活動等，提升社商品牌口碑。此外，憑藉相關專業資質，智能化服務切入電梯安裝維修賽道，並順利落地消防、機電等業務外拓。

期內，集團社區增值服務的收入由去年同期的人民幣400.5百萬元增長61.2%至人民幣645.5百萬元，當中美居業務收入同比增長2.1倍至人民幣245.2百萬元。

越秀服務非执行董事兼董事會主席朱輝松先生表示：「未來，集團將圍繞『用心服務提品質，精益經營創效益』的工作主題，夯實物業服務基本盤、堅持有品質的規模拓展、聚焦增值業務增長點，打造更好的口碑、增強市場競爭力，爭取更大的發展空間，朝著『成爲客戶信賴的服務企業』的目標穩步前進。」





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